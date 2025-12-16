#Política | Alfredo Cornejo: "Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos".

"Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos ", indicó el gobernador Alfredo Cornejo respecto a las estadísticas sobre casos de inseguridad en la provincia de Mendoza en este 2025. El mandatario sostuvo que los indicadores muestran una tendencia descendente en los hechos más graves, aunque reconoció que en su gestión aún persisten desafíos en otros tipos de delitos.

Este martes realizó un recorrido por la ampliación Centro de Monitoreo integrado de Luján de Cuyo , junto al intendente de esa comuna, Esteban Allasino , y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus . Se incorporó tecnología que estará vinculada al sistema provincial de videovigilancia .

"El sistema de seguridad tiene un plan de seguridad y va creciendo poco a poco. Sabemos que falta mucho por hacer y sabemos que siguen existiendo casos de inseguridad , pero vamos a terminar el año con una baja de los delitos más violentos, y eso nos alienta a trabajar sobre el resto de los delitos que no tenemos bajas sustantivas", afirmó Cornejo.

Respecto a esos delitos en los que las estadísticas no muestran mejoras significativas, explicó que una parte ellos están vinculados a conflictos entre personas conocidas y, especialmente, a robos asociados a la economía informal: “Son bienes que tienen mercado, como cuando alguien compra un neumático a menor precio del que se consigue en el circuito legal, y así sucesivamente”.

"Esperemos que la economía de respuestas, se vaya blanqueando cada vez más todo ese tipo de bienes, de manera tal que nos permita prevenir también esos delitos", añadió.

Centro de Monitoreo integrado de Luján, comisaria 11, lujan de cuyo, mercedes rus, alfredo cornejo, esteban allasino Alfredo Cornejo visitó el Centro de Monitoreo de Luján de Cuyo. Foto: Yemel Fil

Alfredo Cornejo pidió "cambiar el chip" y usar la tecnología contra el delito

El Gobernador anunció la ampliación del Centro de Monitoreo Integrado de Luján de Cuyo. Se incorporaron al sistema provincial de videovigilancia dos cámaras de reconocimiento facial que ya se encuentran operativas. El espacio centraliza las cámaras del municipio, las alarmas comunitarias y la operatoria del sistema 911, en el intento por optimizar la coordinación y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y hechos delictivos.

"Hemos crecido muchísimo en la incorporación tecnológica y en la conectividad de cámaras municipales que hace un gran aporte y de las cámaras del sistema policial de seguridad, pero también del programa municipal de alarmas comunitarias que está integrado, cosa que queremos hacer en todos los municipios, de manera tal de que todo esté integrado en un mismo lugar físico, pero que, además, tenga conectividad con el 911", declaró Cornejo.

Sobre las políticas de seguridad, el mandatario sostuvo que el enfoque actual apunta a un modelo más eficiente y acorde a los estándares internacionales. “Es la tendencia moderna para enfrentar el flagelo de la inseguridad, hay que cambiar el chip y el paradigma que, al menos mi generación, todavía tiene en la cabeza, de creer que todo se resuelve con policías físicos en cada esquina”, aseguró.

Cornejo remarcó que se trata de un esquema que “no va a volver nunca más”, al señalar que es un modelo de hace décadas que ya no está vigente en las principales ciudades del mundo.