16 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inseguridad

Alfredo Cornejo: "Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos"

El gobernador Alfredo Cornejo indicó que la provincia de Mendoza registró en 2025 una disminución en eso tipo de delito.

#Política | Alfredo Cornejo: Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos.

#Política | Alfredo Cornejo: "Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos".

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

"Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos", indicó el gobernador Alfredo Cornejo respecto a las estadísticas sobre casos de inseguridad en la provincia de Mendoza en este 2025. El mandatario sostuvo que los indicadores muestran una tendencia descendente en los hechos más graves, aunque reconoció que en su gestión aún persisten desafíos en otros tipos de delitos.

Este martes realizó un recorrido por la ampliación Centro de Monitoreo integrado de Luján de Cuyo, junto al intendente de esa comuna, Esteban Allasino, y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Se incorporó tecnología que estará vinculada al sistema provincial de videovigilancia.

Lee además
Nuevo centro de monitoreo en Luján de Cuyo: cómo operará el sistema integrado al 911
seguridad

Nuevo centro de monitoreo en Luján de Cuyo: cómo operará el sistema integrado al 911
El juez Sebastián Sarmiento, complicado por el inicio de su juicio político.
Avanza el proceso para sancionarlo

Cornejo respaldó el Jury contra el juez Sarmiento: "No contribuye a la seguridad"

"El sistema de seguridad tiene un plan de seguridad y va creciendo poco a poco. Sabemos que falta mucho por hacer y sabemos que siguen existiendo casos de inseguridad, pero vamos a terminar el año con una baja de los delitos más violentos, y eso nos alienta a trabajar sobre el resto de los delitos que no tenemos bajas sustantivas", afirmó Cornejo.

Respecto a esos delitos en los que las estadísticas no muestran mejoras significativas, explicó que una parte ellos están vinculados a conflictos entre personas conocidas y, especialmente, a robos asociados a la economía informal: “Son bienes que tienen mercado, como cuando alguien compra un neumático a menor precio del que se consigue en el circuito legal, y así sucesivamente”.

"Esperemos que la economía de respuestas, se vaya blanqueando cada vez más todo ese tipo de bienes, de manera tal que nos permita prevenir también esos delitos", añadió.

Centro de Monitoreo integrado de Luján, comisaria 11, lujan de cuyo, mercedes rus, alfredo cornejo, esteban allasino
Alfredo Cornejo visitó el Centro de Monitoreo de Luján de Cuyo.

Alfredo Cornejo visitó el Centro de Monitoreo de Luján de Cuyo.

Alfredo Cornejo pidió "cambiar el chip" y usar la tecnología contra el delito

El Gobernador anunció la ampliación del Centro de Monitoreo Integrado de Luján de Cuyo. Se incorporaron al sistema provincial de videovigilancia dos cámaras de reconocimiento facial que ya se encuentran operativas. El espacio centraliza las cámaras del municipio, las alarmas comunitarias y la operatoria del sistema 911, en el intento por optimizar la coordinación y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y hechos delictivos.

"Hemos crecido muchísimo en la incorporación tecnológica y en la conectividad de cámaras municipales que hace un gran aporte y de las cámaras del sistema policial de seguridad, pero también del programa municipal de alarmas comunitarias que está integrado, cosa que queremos hacer en todos los municipios, de manera tal de que todo esté integrado en un mismo lugar físico, pero que, además, tenga conectividad con el 911", declaró Cornejo.

Sobre las políticas de seguridad, el mandatario sostuvo que el enfoque actual apunta a un modelo más eficiente y acorde a los estándares internacionales. “Es la tendencia moderna para enfrentar el flagelo de la inseguridad, hay que cambiar el chip y el paradigma que, al menos mi generación, todavía tiene en la cabeza, de creer que todo se resuelve con policías físicos en cada esquina”, aseguró.

Cornejo remarcó que se trata de un esquema que “no va a volver nunca más”, al señalar que es un modelo de hace décadas que ya no está vigente en las principales ciudades del mundo.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo le abrió la puerta al retorno de las PASO en 2027

Empleo joven, el proyecto de Cornejo que legisladores mendocinos impulsarán en el Congreso

La UCR nacional renueva autoridades y define su vínculo con Milei: el rol de Cornejo

Reactivan el plan Procrear paralizado de Guaymallén: construirán 800 viviendas

Alfredo Cornejo celebró el avance de la minería en Mendoza: qué dijo sobre los votos de la oposición

Cornejo dijo que la CGT critica la reforma laboral para no quedar como antitrabajadora

Los aportes de Cornejo al Consejo de Mayo: reforma educativa, empleo joven y reglas fiscales

Cornejo sobre la aprobación de PSJ Cobre Mendocino: "Ganó la coherencia y la lógica"

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

Las Más Leídas

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo.
Alerta

Gripe en Sudamérica: Mendoza lanzó una advertencia clave para los grupos de riesgo

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo para el sorteo de este miércoles 17 de diciembre

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar? video
Romance y pasado

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar?

Te Puede Interesar

#Política | Alfredo Cornejo: Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos.
Inseguridad

Alfredo Cornejo: "Vamos a terminar el año con una baja en los delitos más violentos"

Por Florencia Martinez del Rio
Recompensa: Esteban Alberto Martellano tendría 46 años en la actualidad.
Desaparición en Mendoza

Buscan a Esteban Martellano: ofrecen una recompensa millonaria por información

Por Sitio Andino Policiales
Navidad en la Ciudad.
Navidad y Año NUevo

Fiestas, compras y premios: el centro se llena de promociones y sorteos

Por Sitio Andino Departamentales