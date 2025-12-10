Alfredo Cornejo dijo que la CGT critica la reforma laboral para no quedar como antitrabajadora.

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a las críticas de la Confederación General del Trabajo (CGT) al proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional enviará al Congreso y del que el mandatario participó en su armado como representante de las provincias en el Consejo de Mayo . Dijo que los dirigentes del gremio "saben que hay que modernizar esa legislación".

"Hay una discusión pública y hay otra privada, y la CGT a veces dice una cosa en público para que no ser tenida como ‘antitrabajador’ , pero ellos saben que hay que modernizar esa legislación", afirmó Cornejo en declaraciones al programa a Radio Rivadavia este miércoles. Además, consideró que la reforma laboral tiene "una alta probabilidad de ser aprobada" .

El Gobernador, como representante de las provincias, integró el Consejo de Mayo, órgano consultivo no vinculante creado tras la firma del Pacto de Mayo, que el martes presentó el informe final 2025, con los aportes y proyectos de ley que el Gobierno enviará al Congreso de la Nación para tratar en extraordinarias y durante todo 2026.

El mendocino aportó propuestas, principalmente en materia educativa, laboral y fisca, y trabajó con sus "asesores" para la tarea: el diputado nacional Lisandro Nieri , el senador provincial Martín Kerchner y el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar .

Alfredo Cornejo y las reformas nacionales

Cornejo dijo que el Consejo de Mayo “fue una muy buena iniciativa” de la que participaron 18 provincias, y de la cual surgieron “proyectos de ley que están redactados”, sobre los cuales se llegó a “algunos consensos, pero también a algunos disensos”.

Consejo de Mayo, Alfredo Cornejo, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger X @fedesturze

A modo de ejemplo relató: "En modernización laboral hay un proyecto que propone el Gobierno, que es el que finalmente va a ir al Congreso en breve, pero también hay algunas propuestas divergentes. La CGT, con Gerardo Martínez, hizo aportes divergentes y la UIA, con Martín Rapallini, también".

"Se ha creado el mito de que cualquier modificación a la legislación laboral es antiobrera y la verdad es que no ha habido nada más antiobrero que esta legislación que está desactualizada", declaró el Gobernador.

Cornejo destacó que "los números de empleo en blanco en la Argentina están muy estancados en un mismo número desde hace más de una década”, y afirmó QUE "lo que limita la creación de nuevo empleo es la legislación laboral". "En algunas cosas la CGT representada por Martínez ha estado favorable", añadió. Fuente: NA.