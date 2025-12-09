Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo: "La educación requiere un financiamiento estratégico y equitativo"

El Gobernador Alfredo Cornejo , en representación de los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo , argumentó ante el Consejo de Mayo que el sistema educativo argentino requiere un financiamiento claro, eficiente y estratégicamente diseñado . Señaló que es indispensable superar el modelo de gasto reactivo y avanzar hacia una inversión estable, predecible y altamente focalizada en los pilares del Plan Estratégico de Alfabetización Nacional y en las prioridades definidas por cada provincia.

Cornejo subrayó que el ejercicio pleno del derecho constitucional a la educación demanda una inversión pública suficiente, sostenida y equitativa. Advirtió que el sistema actual se ve limitado por la ausencia de recursos predecibles, la persistencia de profundas desigualdades territoriales y la necesidad de encarar transformaciones críticas que requieren financiamiento específico.

En esta línea, destacó que la educación debe ser considerada una política de Estado y no una variable de ajuste. Por ello, sostuvo que la ley de financiamiento debe fijar un piso seguro , garantizando que el presupuesto anual nunca sea inferior al ejecutado el año anterior y que se actualice, como mínimo, por la inflación o por la variación de la masa salarial docente. Esta cláusula permitirá a las jurisdicciones planificar a mediano y largo plazo sin quedar expuestas a fluctuaciones coyunturales. Recordó, además, que las provincias aportan históricamente cerca del noventa por ciento de la inversión total en educación.

Entre los instrumentos propuestos, Cornejo destacó la creación del Mecanismo Federal de Compensación Educativa , diseñado para distribuir recursos con criterios de justicia distributiva. Este mecanismo asigna fondos adicionales a aquellas jurisdicciones que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad socioeducativa, poseen infraestructura deficitaria o cuentan con una capacidad fiscal limitada, permitiendo así reducir brechas estructurales.

El proyecto presentado por las provincias se articula a través de tres pilares centrales:

El primero es el Fondo Federal Único de Becas Educativas , que unifica los programas actuales y evita su fragmentación.

, que unifica los programas actuales y evita su fragmentación. El segundo es el Fondo Federal Único Rotativo Provincial , destinado a atender urgencias edilicias y brechas digitales mediante recursos ágiles y de ejecución directa para obras e infraestructura tecnológica.

, destinado a atender urgencias edilicias y brechas digitales mediante recursos ágiles y de ejecución directa para obras e infraestructura tecnológica. El tercero es el Fondo Federal de Estímulo al Desempeño Docente, orientado a fortalecer la profesión docente mediante incentivos para zonas críticas, apoyo a la formación continua y financiamiento para la ampliación de la jornada escolar.

Finalmente, Cornejo remarcó que la inversión educativa debe ir acompañada por estándares estrictos de transparencia. El proyecto prevé mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, con publicación trimestral de datos y auditorías periódicas, a fin de asegurar el uso eficiente de los recursos y fortalecer la confianza pública en el sistema. La propuesta, afirmó, transforma el financiamiento educativo de un gasto operativo a una verdadera inversión estratégica orientada a garantizar aprendizajes de calidad para niñas, niños y jóvenes en todo el país.

Cierre del Consejo de Mayo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comunicó que el informe final del Consejo de Mayo es de acceso público a través de la página web del gobierno nacional y los proyectos de ley sobre glaciares y trabajo se subirán pronto.

"El trabajo del Consejo sirvió para delinear algunos proyectos claves (laboral y educación) y dejar planteados temas que discutiremos el año que viene en legislativas (Ley de Tierras, por ejemplo)", detalló.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni agradeció la participación de los colaboradores, entre los que se encuentra Cornejo como representante de las provincias. "Muchas gracias a todos los consejeros que con sus aportes nutrieron muchos de los proyectos legislativos que serán parte de la agenda 2026", mencionó.