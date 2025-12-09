El Consejo de Mayo presentó el informe final para el Congreso e incluye el proyecto de reforma laboral. Foto: Gentileza

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó en el salón de conferencias de Casa Rosada las conclusiones de las reuniones del Consejo de Mayo , que trabajó sobre 8 lineamientos básicos que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei, entre ellos la modernización laboral y la reforma impositiva.

El gobernador Alfredo Cornejo estuvo presente en esa reunión en Buenos Aires - la última del año- en la que se terminó de pulir el informe final sobre la “modernización laboral” que el Gobierno nacional enviará al Congreso.

reformas Alfredo Cornejo participa hoy del Consejo de Mayo con la reforma laboral en el centro del debate

Adorni detalló que el proyecto oficial estará cargado en la página web oficial del Gobierno durante esta tarde y precisó que habrá "cambios en trabajo agrario" y se derogarán "normas obsoletas como la Ley de Teletrabajo, que no obtuvo el efecto deseado".

Además, el funcionario de Milei reveló que: “De los 10 puntos propuestos en el Consejo de Mayo, se trataron 8, ya que la coparticipación requiere la presencia de todos los gobernadores y por una cuestión de metodología no fue posible, y la reforma previsional requiere previamente la modernización laboral, si no no es sostenible. Esos dos puntos quedaron afuera”, explicó el funcionario.

Adorni afirmó que el Gobierno enviará todos los proyectos al Congreso: "Algunos los trabajaremos durante extraordinarias y otras iniciativas durante el periodo 2026".

Entre las iniciativas que llegarán al Parlamento se destacan la modernización del régimen laboral, la reforma impositiva y otros cambios que el Gobierno califica como parte de una agenda de “tercera generación”.

Punto por punto, las conclusiones del Consejo de Mayo

1. "Inviolabilidad de la propiedad privada"

Ley de Expropiaciones : indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes.

: indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes. Desalojos : entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación.

: entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación. Barrios populares : se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.

: se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas. Tierras rurales: se libera la compra por parte de privados extranjeros y se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo tras un incendio.

2. "Equilibrio fiscal innegociable"

Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria : Prohíbe el déficit del presupuesto nacional. Establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos. Transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria y la emisión de adelantos transitorios del Central para financiar al Gobierno.

: No pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario (excepto para rollovers de deuda o riesgo crediticio superior al de la Nación).

3. "Reducción del gasto público en torno al 25% del PBI"

Congelamiento del gasto primario real para que el crecimiento económico reduzca su peso relativo.

Las provincias que no cumplan metas podrían quedar excluidas de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

4. "Educación inicial, primaria y secundaria, útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar"

Mayor autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, con contenidos mínimos comunes.

Rol activo de las familias en el proyecto educativo de sus hijos.

No prohibir la educación a distancia, híbrida y comunitaria, bajo supervisión de estándares nacionales.

Evaluaciones censales al finalizar la secundaria y muestrales durante el año, con resultados públicos (preservando identidad de alumnos y docentes).

5. "Reforma tributaria"

Sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias simplificado (ARCA).

Régimen de incentivo a la formalización laboral (baja de cargas laborales).

Reducción de la carga fiscal laboral.

Exención de IVA a la energía eléctrica usada en la industria.

Eliminación de impuestos internos a electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres para vivienda, renta financiera y enajenación de inmuebles.

7. "El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país"

Modificación de la Ley de Glaciares para permitir la explotación de recursos.

Revisión del régimen de Zona fría y cambios en la Ley de Bosques y la Ley de Agricultura.

Se propondrá eliminar leyes de "compra provincial" y topes de mano de obra local para integrar el mercado de factores a nivel nacional.

8. "Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal"

Flexibilización de normas laborales relacionadas a la "ultraactividad" y la prelación de los convenios colectivos de trabajo.

Régimen específico impulsado por el diputado Cristian Ritondo para trabajadores autónomos y de plataformas.

para trabajadores autónomos y de plataformas. Cambios en trabajo agrario y derogación de "normas obsoletas".

10. "Apertura al comercio internacional"

Implementar plenamente los tratados ya aprobados y avanzar con los que tienen media sanción.

Enviar al Congreso tratados pendientes para modernizar la inserción internacional de Argentina.

Quiénes conformaron el Consejo de Mayo

El cierre del Consejo de Mayo reunió a cinco de sus seis integrantes en la mesa del Salón de los Escudos, en el Ministerio del Interior. Participaron el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, uno de los impulsores del paquete laboral; el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; la senadora Carolina Losada por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo por Diputados; y el titular de la UIA, Martín Rappallini, como referente del sector empresario.