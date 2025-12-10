Alfredo Cornejo celebró el avance de la minería en Mendoza: qué dijo sobre los votos de la oposición.

El gobernador Alfredo Cornejo habló tras la aprobación de los proyectos vinculados a la minería , entre ellos, la DIA de PSJ Cobre Mendocino . Dijo que es un "buen paso" pero "nada para festejar como si esto fuese un triunfo deportivo". Ademas, aseguró que "la oposición comete el error de hacerse los críticos en la opinión pública".

Cornejo afirmó que la minería representa para Mendoza "una actividad productiva que genere riquezas en el futuro" , en diálogo con la prensa durante una visita junto al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli , del predio de la ex Bodega Campana, donde se realizará un nuevo desarrollo habitacional en el marco de un proyecto de recuperación urbana.

Respecto a la sanción definitiva de la Declaración de Impacto Ambiental del PSJ Cobre Mendocino en la Legislatura de Mendoza, el mandatario declaró: “Es un buen paso y el sistema político se ha comportado como verdaderos estadistas, porque los logros no se van a ver ahora, sino en un futuro mediato ”. Aun así, señaló que la situación económica del país “no es la mejor” y que el Gobierno provincial aspira a una mejora “cuanto antes”.

Respecto del debate legislativo, valoró la actitud de los bloques que acompañaron las iniciativas. “Fue una política de Estado. No solo que el oficialismo impulse algo, sino que también tenga apoyo de sectores opositores ”, señaló. Y advirtió que, hacia adelante, la responsabilidad será fortalecer los controles: “ Es una obligación del Estado ser estricto ”.

Cornejo también dedicó un mensaje a quienes mantienen reparos con el desarrollo minero. “Hay gente que está en contra de la minería en general, no le importan los argumentos. Pero también hay gente que tiene dudas legítimas sobre los controles, y a ellos queremos darles tranquilidad”, dijo. Según el mandatario, el Estado mendocino “está preparado como nunca antes” para fiscalizar la actividad: “Hoy hay una policía ambiental más fuerte, más inspectores y mayor capacidad de inspección que hace 10, 15 o 20 años”.

DSC02497 Alfredo Cornejo, diálogo con la prensa durante una visita junto al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, en predio de la ex Bodega Campana.

Crítica a la oposición

Respecto a la oposición, afirmó: "Los veo que están un poco desorientados por la iniciativa que tiene nuestro Gobierno en muchos aspectos, pero después veo que hay un alto consenso de los proyectos del Gobierno. Ven cómo salen votadas las leyes en la Legislatura y no solo los proyectos mineros, sino las reformas judiciales, son leyes muy relevantes y que salen votados con amplias mayorías".

"Me parece que la oposición lo que comete es el error de hacerse los críticos en la opinión pública con excusas y después terminar consensuando los proyectos y votándolos a favor. Yo creo que no tiene que avergonzarlos, coincidir con el gobierno cuando coincidan y cuando no coincidan, tienen que tener sobrados motivos para no hacerlo".

Sobre el cambio en la votación del peronismo, el mandatario opinó: "Yo creo el Partido Justicialista tuvo reuniones con nuestros funcionarios entre la votación de Diputados y la de senadores y cambiaron la posición, se sacaron las dudas".

Impacto de la minería

Sobre el impacto económico esperado, afirmó que el desarrollo minero podría contribuir a elevar el salario promedio provincial. “Cuando la actividad funcione, va a mejorar el promedio salarial de Mendoza. Ojalá podamos impulsar también el crecimiento del petróleo no convencional”, comentó.

Además, mencionó los desafíos del sector agrícola, especialmente la necesidad de reconversión y la búsqueda de nuevos mercados. “Estamos trabajando fuerte para vender afuera el sobrestock de vino que está tirando los precios hacia abajo”, explicó.

Reforma laboral

Cornejo aseguró que la provincia intenta “influir en la economía todo lo que se pueda”. En ese sentido, destacó la importancia de las leyes nacionales en discusión: “Son claves para que la Argentina crezca: la modernización laboral, la reforma fiscal y la modificación de la coparticipación, algo que Mendoza necesita como parte de esa reforma”.

El Consejo de Mayo, aquel órgano consultivo no vinculante creado tras la firma del Pacto de Mayo, presentó este martes el informe final 2025, con los aportes y proyectos de ley que el Gobierno nacional enviará al Congreso para tratar en extraordinarias y durante todo 2026.

Otro tema que impulsa el Gobernador es el de empleo joven, pero aún no fue tenido en cuenta por el Gobierno nacional. "Vamos a tratar de que en el Congreso lo escuchen también los legisladores. La iniciativa plantea que el nuevo empleo joven, hasta 30 años, no pague contribuciones patronales ni aportes sindicales durante el primer año, con obligaciones para el empleador de dejarlo estable y registrado después de ese período. Ese punto no fue incorporado por el Gobierno en el proyecto final, pero nosotros vamos a insistir porque creemos que la clave está también en el empleo joven", explicó.

"Tenemos dificultades en el empleo en los jóvenes y en las personas mayores. En ambos grupos creemos que esta medida podría ayudar a blanquear gran parte de la economía y también fortalecer el régimen previsional y las jubilaciones. Cuanto más gente aporte, más posibilidades de garantizar jubilaciones hay", declaró.