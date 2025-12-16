Qué dijo Alfredo Cornejo sobre el proyecto de Ley de Glaciares enviado al Congreso

El gobernador Alfredo Cornejo aseguró que el proyecto de modificación de Ley de Glaciares que envió el Gobierno nacional al Congreso "viene a cubrir un vacío de interpretación", aunque aclaró que contempla procedimientos de control ambiental que la provincia de Mendoza ya aplica a través de legislación propia en sus desarrollos mineros.

El mandatario se refirió este lunes a la iniciativa presentada por el presidente Javier Milei para que sea tratada durante las sesiones extraordinarias, junto al resto del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo en el Parlamento. Según el comunicado oficial, este proyecto atiende reclamos de Catamarca, Jujuy y Salta , que conforman la Mesa del Litio , como también las provincias que integran la del Cobre , es decir San Juan y Mendoza .

Al respecto, Cornejo declaró: "La ley está en ejecución hace 15 años y no se ha hecho ningún proyecto porque ninguno pasa la parte interpretativa de lo que es periglaciar, por ejemplo. Pero los procedimientos del proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo al Senado cumple con lo que ya hace Mendoza en sus proyectos de minería ".

En el anuncio de Presidencia respecto a estas modificaciones indicaron que "da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo , avanzando hacia un modelo de desarrollo federal, responsable y sostenible en el tiempo". Cabe recordar que el mandatario mendocino representó a las provincias en el Consejo de Mayo, órgano que derivó de aquel. encuentro.

Alfredo Cornejo sacó chapa

En cuanto al texto de la nueva norma, el Gobernador explicó que el procedimiento prevé la intervención del Ianiglia, que se encarga de revisar el área y realizar un inventario en la zona donde se proyecta la actividad. Sostuvo que Mendoza “está un paso adelante de esa ley”, ya que esos controles se aplican desde hace tiempo.

Glaciar mendoza - 308961 Imagen ilustrativa.

Según señaló, esos mecanismos forman parte tanto de los procedimientos establecidos en el Código Minero como de las declaraciones de impacto ambiental vigentes, que ya fueron tratadas y aprobadas por la Legislatura, durante el 2024 y 2025, como el caso reciente de PSJ Cobre Mendocino.

En esa línea, Cornejo afirmó: "Con lo cual, lo que diría de la modificación de la ley es que Mendoza ya lo está haciendo con su legislación actual. Y creo que la ley viene a cubrir un vacío de interpretación y además decir que es una norma que es pour la galerie, como se dice vulgarmente, porque la verdad que hace 15 años que se sacó y nunca se hizo el inventario de glaciares".

"En Mendoza todas las declaraciones de impacto ambiental hicieron el inventario y ninguno de los proyectos está en zona glaciar y nadie pretende hacer ni minería ni ninguna otra actividad en zona de glaciares ni en la zona periglaciares", aseguró el mandatario en diálogo con la prensa luego de la inauguración del Centro de Monitoreo integrado de Luján de Cuyo, junto al intendente Esteban Allasino y a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

Centro de Monitoreo integrado de Luján, comisaria 11, lujan de cuyo, mercedes rus, alfredo cornejo, esteban allasino Inauguración del Centro de Monitoreo integrado de Luján de Cuyo: gobernador Alfredo Cornejo, intendente Esteban Allasino y ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. Foto: Yemel Fil

El Gobierno nacional busca modificar la Ley de Glaciares

El Gobierno nacional presentó un proyecto en el Congreso de la Nación Argentina para modificar la Ley de Glaciares con los objetivos de "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

Como argumento, el Ejecutivo señaló al mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y al artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.

En esa línea, buscan fortalecer el rol de los gobiernos locales en la evaluación de impacto ambiental, "reconocer su capacidad técnica y científica, y promover una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones".