Cornejo ratificó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza irán juntos en las elecciones de febrero

Los ciudadanos de seis departamentos de Mendoza deberán volver a las urnas el 22 de febrero de 2026. Se trata de Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y San Rafael , las comunas que determinaron desdoblar sus elecciones municipales de las provinciales celebradas el 26 de octubre.

En su paso por el municipio sureño, donde participó de la inauguración de las obras de ampliación de la Estación Transformadora Pedro Vargas , el gobernador Alfredo Cornejo ratificó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza volverán a competir juntos en esos seis territorios , tal como ocurrió en las legislativas de octubre.

De este modo, la boleta del oficialismo provincial unirá nuevamente dirigentes radicales con libertarios . En el caso particular de San Rafael , donde además se elegirán convencionales municipales para la redacción de su propia carta orgánica, también habrá candidatos aportados por la “apartidaria” vicegobernadora Hebe Casado .

Si bien era un hecho que la coalición volvería a formarse , aún restaba el paso formal de firmar su constitución para esas seis jurisdicciónes. Cornejo se adelantó a ese movimiento y destacó la vocación de continuidad de ambos espacios políticos. “Yo hago alianzas para ganar y para toda la vida” , afirmó, pese a que —señaló— en el pasado el oficialismo sufrió "fugas", como las del PRO, el PD y Libres del Sur, entre otros.

Cambia Mendoza y La Libertad Avanza repetirán la alianza en las elecciones 2026

Cornejo sostuvo que el entendimiento sellado en julio pasado es sólido y se basa en un programa común que ambos partidos ya suscribieron. “En la Provincia, el único que tiene programa es Cambia Mendoza. Ese programa está escrito y está firmado por los presidentes de ambos partidos: Facundo Correa Llano y Andrés Lombardi. Queremos darle continuidad en el tiempo”, remarcó.

En relación a las rupturas sufridas en el pasado, y a la posibilidad de que pueda ocurrir en el futuro con el mileísmo, el gobernador apuntó a la importancia de la coherencia en los acuerdos políticos. “ Quien haga una cosa contraria a ese programa tiene que explicarlo bien", planteó. Y puso como ejemplo lo ocurrido con el demarchismo en 2023: "Si alguien está siete años con alguien y en el octavo empieza a encontrar todas las diferencias, creo que las preguntas tienen que ir dirigidas a esa incoherencia”, expresó.

El líder radical reveló que ha mantenido conversaciones con Correa Llano sobre la estrategia electoral para febrero. "Las enfrentamos con la mejor perspectiva", manifestó. aunque aclaró que la "elección relevante para el gobierno provincial" fue la del 26 de octubre, con las que "estamos muy satisfechos". Puede leerse como una forma de "atajarse", ya que LLA + CM va "de punto", principalmente en las comunas comandadas por el peronismo, aunque hay expectativas de que pueda lograr buenas performances.

bunker cambia mendoza, la libertad avanza, LLA, CM, elecciones legislativas 2025 alfredo cornejo, luis petri La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza vuelve a presentarse como tal en las elecciones 2026 en seis departamentos. Foto: Yemel Fil

El capítulo Luján: la puerta abierta para Esteban Allasino

Además de la confirmación de la alianza LLA+CM, el oficialismo provincial sigue de cerca la situación política en Luján de Cuyo, donde tomó fuerza en las últimas semanas la posibilidad de incorporar al intendente Esteban Allasino (PRO).

Días atrás, Cornejo dejó la puerta abierta a ese entendimiento. “Lo veo muy bien porque hemos trabajado bien estos dos años. La relación institucional es muy buena… Esteban ha trabajado en Cambia Mendoza muchos años, estuvo muy integrado en nuestro equipo”, señaló el mandatario. Lo propio dijo el intendente: "Hay muchas familias de Luján que ven a los programas de los gobiernos municipal y nacional como un camino; y estamos gustosos en charlar en la construcción de la resolución de problemas".

El acercamiento se da en medio de negociaciones abiertas para sumar al jefe comunal al frente oficialista de cara a febrero, en un territorio donde se ponen en juego seis bancas del Concejo Deliberante y donde una lista unificada podría dar un salto competitivo.

Alfredo Cornejo, Esteban Allasino 01.jfif Alfredo Cornejo y Esteban Allasino, a punto de forjar una alianza electoral para febrero de 2026. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por ahora, no hay definición: “No tenemos hoy día definición en un cronograma que le falta como un mes todavía para la presentación. Veremos para dar una definición electoral concreta”, aclaró Cornejo.

Aun así, en el oficialismo reconocen que una alianza con el PRO lujanino no solo fortalecería la boleta de febrero, sino que también debilitaría la influencia de Omar De Marchi dentro del partido amarillo, dirigente al que responsabilizan por el "deterioro" de esa fuerza en Mendoza.

Tampoco está 100% descartado una alianza de similares características en Rivadavia, conducida por el radical disidente Ricardo Mansur. El jefe comunal mantiene una relación áspera con Alfredo Cornejo, lo que complica cualquier armado local homogéneo. No obstante, habría existido un acercamiento del juninense Mario Abed para "tantear" el panorama. Por el momento, esa alternativa se mantiene en un estado embrionario y con bajas probabilidades de concretarse.