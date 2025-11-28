Alfredo Cornejo y Omar Félix inauguraron una obra clave para el sistema energético de San Rafael

El gobernador Alfredo Cornejo participó en la inauguración de las obras de ampliación de la Estación Transformadora Pedro Vargas en San Rafael . Según el Gobierno de Mendoza , es un punto estratégico del sistema eléctrico que beneficiará a unos 27 mil usuarios del sur provincial. En el acto estuvo presente el intendente de San Rafael, Omar Félix .

El mandatario estuvo acompañado de la vicegobernadora Hebe Casado , la presidenta del EPRE, Andrea Salinas ; el gerente general de Edemsa, Ariel Palumbo ; el director del EPRE, Héctor Laspada , y la vicepresidenta del Emetur, Cynthia Maggioni .

Cornejo y el intendente peronista han tenido diversos cruces. Incluso Félix le ha reclamado que no lo invita a las actividades oficiales que el Gobernador realiza en San Rafael. Este viernes ambos compartieron la visita por la estación transformadora.

En su discurso, el mandatario destacó la importancia de la inversión para el sur provincial y afirmó: “Representa una oportunidad para explicar la política pública que sostiene estas obras”. Remarcó que las empresas invierten y cumplen los contratos, "algo que no siempre ocurrió en otros momentos ni en otras provincias ".

Cornejo explicó que “las distorsiones económicas y las malas administraciones nacionales afectaron los sistemas regulados y generaron problemas severos de falta de inversión y de incentivos económicos”.

san rafael,alfredo cornejo,omar félix Inauguración de la obra. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El mandatario sostuvo que Mendoza adoptó una política "sin populismo, con incrementos tarifarios sostenidos y exigencias claras a las concesionarias". Afirmó que “el Gobierno actuó bien y las empresas cumplieron”. Recordó que las distribuidoras mendocinas estaban al día con Cammesa.

Asimismo, indicó que las distorsiones macroeconómicas alteraron el peso de las tarifas sobre los ingresos, un problema originado en "malas administraciones nacionales".

Qué dijo Omar Félix

Por su parte, Omar Félix, intendente de San Rafael, destacó que la disponibilidad de energía resulte fundamental para garantizar el bienestar de los hogares sanrafaelinos y para impulsar el desarrollo industrial, turístico y productivo.

Félix explicó que este tipo de obras permite resolver las dificultades que han sucedido en el departamento y abrir nuevas posibilidades de crecimiento. Además, agregó que se reinició la obra del gasoducto que permitirá contar con gas natural, otra fuente esencial para hogares e industrias.

Además, agradeció el trabajo conjunto y expresó: “Siempre estaremos disponibles para seguir trabajando por el desarrollo de San Rafael”.

Qué mejoras generará esta obra

La obra fue ejecutada por Edemsa con inversión propia y contempla la instalación de un nuevo transformador de 48 MVA, uno de los de mayor capacidad en la provincia. Esta incorporación permitió duplicar la capacidad de distribución de la estación transformadora, optimizando su desempeño ante la creciente demanda eléctrica.

Además del aumento de potencia, el proyecto incluye la incorporación de tecnología digital de última generación que mejora el control, la seguridad operativa y la eficiencia del sistema.

obra,san rafael,edemsa Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Según el Gobierno, las mejoras impactarán de manera directa e indirecta en aproximadamente 27.000 usuarios, "brindando un servicio más confiable y robusto para hogares, comercios e industrias de la zona".

Cornejo afirmó que la obra inaugurada aumenta la potencia, amplía la capacidad productiva del Sur y garantiza energía disponible para nuevos proyectos. Explicó que, aunque existieron dificultades como la tormenta reciente, la responsabilidad no fue de la distribuidora ni del Gobierno provincial.

Inversión en San Rafael

El gerente general de Edemsa señaló que eligieron comenzar esta etapa en San Rafael e indicó que en los últimos dos años se llevan invertidos $11.300 millones en el departamento con "mejoras en distribuidores, equipamiento tecnológico, la estación transformadora y el centro de control totalmente nuevo para que la operación sea mucho más ágil”.

Palumbo añadió que la incorporación de telecontrol y nuevas tecnologías genera “un efecto importantísimo para lograr reducir tiempos, que la afectación sea la menor posible y que la calidad se vea cada vez más reflejada en nuestros clientes”. También mencionó el inicio del plan de verano que Edemsa implementa cada año para "reforzar la capacidad de respuesta ante contingencias".

Respuesta ante desastres naturales

Recordó que la zona “sufrió el año pasado un desastre natural muy importante” y aseguró que el objetivo es “lograr tener capacidad de respuesta mucho más rápido”. En ese sentido, detalló que cuentan con “ocho containers con equipos generadores” que estarán listos para operar si fuese necesario, y destacó que esta preparación es parte de “un trabajo conjunto con la Provincia” que permitirá sumar confiabilidad y avanzar hacia “un servicio eléctrico más sostenible”.