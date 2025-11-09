Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Es inevitable conjeturar que estos enfrentamientos prematuros podrían trasladarse a la Legislatura y los Concejos Deliberantes, una vez que, a mediados de 2026, asuman los candidatos electos en los comicios de octubre. El mileísmo ya avisó que armará bloque propio en todos los cuerpos donde logró representación, y no se sumará al interbloque Cambia Mendoza.
El resultado obtenido por La Libertad Avanza en Mendoza en las elecciones del 26 de octubre de 2025 marca un punto de inflexión para nuestra provincia. En apenas un año desde la conformación del partido en Mendoza, logramos consolidarnos como una fuerza… pic.twitter.com/PIf9fypbDR
La incógnita pasa por la postura que adoptarán los dirigentes que responden al ministro de Defensa, quienes accedieron a una banca como parte del acuerdo puertas adentro de la UCR. Indistintamente a si conforman un espacio propio, se integran a LLA o se mantienen en la bancada oficialista, está claro que sus movimientos serán digitados por el diputado nacional electo, más no por el gobernador Alfredo Cornejo.
El mileísmo duro, con el titular de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, como referente.
Cruces entre libertarios y radicales en Mendoza: la postura de Alfredo Cornejo
La principal voz en defensa del Ejecutivo por estos días ha sido la de la vicegobernadora Hebe Casado, quien sostuvo que a Petri "no se lo vio mucho en campaña" y consideró "injusto" que se minimizara el peso de Cambia Mendoza en el éxito en las urnas. A su postura se plegó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quien calificó de "irreverente" la declaración del ministro nacional
Hasta el momento, Cornejo no se ha pronunciado sobre la polémica, ya que se encuentra de viaje por Francia y Abu Dhabi. Sin embargo, el mandatario ya había anticipado su mirada sobre la convivencia interna de la alianza en una entrevista con Sitio Andino, realizada antes de las elecciones, donde se mostró confiado en que las tensiones no escalarían.
El gobernador recordó entonces que el entendimiento entre la UCR y La Libertad Avanza “establece una continuidad y mejora de la gestión”, y que ambas fuerzas “asumieron formalmente ese compromiso”. “Aspiro a que (libertarios y petristas) cumplan con la palabra empeñada, no conmigo, sino con el programa de gobierno que firmamos”, señaló.
En ese sentido, descartó que surjan obstáculos para la aprobación de los proyectos oficialistas: "Nos obliga a que haya más diálogo y explicar más los proyectos, pero no debería haber oposición a las propuestas de mi gobierno. Si alguien se pone en contra solo por posicionamiento político, será la opinión pública la que lo juzgue".
Consultado sobre la posibilidad de que las diferencias políticas deriven en una suerte de “vendetta” legislativa, Cornejo también restó dramatismo. “En una coalición es legítimo que haya diferencias, pero con fundamentos. Otra cosa sería actuar por revancha, y no veo fundamentos para eso”, sentenció.
Así quedó el reparto de fuerzas en la Legislatura tras las elecciones 2025
Bajo ese escenario, la mayoría propia que hoy ostenta el Gobierno en ambas cámaras podría diluirse con la nueva conformación legislativa de 2026.
Si bien, como advirtió Cornejo, es probable que los nuevos aliados acompañen la mayoría de los proyectos oficialistas, no se descarta que algunos expedientes sensibles generen diferencias y terminen sin el respaldo del espectro no cornejista. El riesgo de fractura podría acrecentarse hacia el final del mandato, cuando empiece la carrera por las candidaturas y se profundicen las tensiones internas. Terreno de especulaciones, pero que no es ajeno a la dirigencia política local, que también hace sus cuentas.
Diputados
El poroteo parlamentario muestra que, en Diputados, Cornejo contará con 14 radicales alineados a su conducción y a la de los intendentes, a los que se suman Sol Salinas (Unión PRO) y el exPartido Verde Mauro Giambastiani, quien generalmente vota en sintonía con el oficialismo.
Por su parte, el petrismo reunirá ocho bancas propias: cuatro electas en los comicios de octubre y cuatro que mantienen mandato hasta 2027. Entre estas últimas figura la de Gustavo Cairo, primo de Petri y jefe del monobloque La Libertad Avanza en la Cámara baja, pero que responde al ministro de Defensa.
En cuanto a los libertarios de Correa Llano, obtuvieron siete escaños. Junto al sector de Petri, configuran un interbloque de peso que podría condicionar el poder interno de Cornejo.
El resto de las bancas se reparten entre el peronismo (diez), el difonsismo (dos), el exaliado de Cornejo Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos) y el PRO demarchista (tres), cuya posición en el nuevo diagrama legislativo también es una incógnita.
Los bloques en Diputados
UCR - Cambia Mendoza (14): Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Érica Pulido, César Cattaneo, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Julián Sadofschi, Juana Allende, Daniel Llaver, Melisa Malanca, Leonardo Mastrángelo y Alejandra Torti.
Unión PRO - Cambia Mendoza (1): Sol Salinas.
UCR - Petrismo (8): Griselda Petri, Raúl Villach, Alberto López, Eugenia De Marchi, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Carlos Ponce y Gustavo Cairo.
La Libertad Avanza (7): Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro.
Mejor Mendoza (1): Mauro Giambastiani.
Partido Justicialista (9): Germán Gómez, Verónica Valverde, Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Matías Montes, Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret.
Partido Justicialista - Frente Renovador (1): Gabriela Lizana.
PRO (3): Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.
La Unión Mendocina - Encuentro por San Carlos (2): Jorge Difonso y Rolando Scanio.
Jubilados Auténticos (1): Edgardo Civit Evans.
Suspendida (1): Janina Ortiz (LAUM).
Senado
Respecto a la Cámara alta, donde —por ejemplo— se presta acuerdo para los cargos vacantes en la Justicia provincial y los organismos descentralizados, Cornejo se aseguró 19 bancas radicales (la mitad del recinto), pero tres de ellas responden políticamente a Petri. Aquí se suma el exintendente de General Alvear, Walther Marcolini, quien accedió por el cornejismo, pero desde hace tiempo trabaja en el equipo del funcionario del gobierno de Milei.
LLA ingresó cinco senadores y la oposición se reparte el resto de los espacios. La incógnita, en este caso, se centra en la postura que adoptará el único legislador demócrata, Armando Magistretti, quien en los últimos comicios conformó un espacio pro mileísta pero anti cornejista. En principio, mantendría la postura opositora que sostuvo en los últimos dos años, pero podría tener un acercamiento político con el bloque libertario.
Embed
Los bloques en el Senado
UCR - Cambia Mendoza (16): Martín Kerchner, Marcelino Iglesias, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Sergio Márquez, Gustavo Soto, Yamel Ases, María Laura Sainz, Patricia Sánchez, Eduardo Martín, Evelin Pérez, Néstor Majul, Natalia Rabite, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur y Jésica Laferte.
UCR - Petrismo (3): Oscar Sevilla, María Galiñares y Walther Marcolini.
La Libertad Avanza (5): Lucas Fosco, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez, Macarena D´Ambrogio y Carolina Loparco.
Partido Justicialista (7): Adriana Cano, Félix González, Mauricio Sat, Luis Novillo, Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra.
Podemos Encuentro Peronista (1): Duilio Pezzutti.
Partido Verde (1): Dugar Chappel.
Partido Demócrata (1): Armando Magistretti.
La Unión Mendocina/Provincias Unidas (4): Marcos Quattrini, Ariel Pringles, Flavia Manoni y Martín Rostand.