Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la "unidad" de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo.

Transcurrió poco más de una semana del rotundo triunfo electoral del espacio que forjaron La Libertad Avanza y el radicalismo en Mendoza, y ya se dieron los primeros chispazos entre sus miembros . Luis Petri encendió la mecha , adjudicando la victoria en la provincia casi exclusivamente al armado de Karina Milei, y desató una serie de cruces entre los tres sectores que forman parte de la alianza: petristas y libertarios, por un lado, y el gobierno local, por el otro .

Es inevitable conjeturar que estos enfrentamientos prematuros podrían trasladarse a la Legislatura y los Concejos Deliberantes, una vez que, a mediados de 2026, asuman los candidatos electos en los comicios de octubre. El mileísmo ya avisó que armará bloque propio en todos los cuerpos donde logró representación, y no se sumará al interbloque Cambia Mendoza .

La incógnita pasa por la postura que adoptarán los dirigentes que responden al ministro de Defensa , quienes accedieron a una banca como parte del acuerdo puertas adentro de la UCR. Indistintamente a si conforman un espacio propio, se integran a LLA o se mantienen en la bancada oficialista, está claro que sus movimientos serán digitados por el diputado nacional electo, más no por el gobernador Alfredo Cornejo .

Mendoza se pone de pie El resultado obtenido por La Libertad Avanza en Mendoza en las elecciones del 26 de octubre de 2025 marca un punto de inflexión para nuestra provincia. En apenas un año desde la conformación del partido en Mendoza, logramos consolidarnos como una fuerza… pic.twitter.com/PIf9fypbDR

De este modo, aquel "súperbloque" de 31 diputados y 24 senadores que el oficialismo alcanzaría con la nueva conformación del Parlamento provincial quedará dividido en tres fuerzas internas, que podrán actuar de manera coordinada o por separado .

El cornejismo , con el apoyo de los intendentes;

, con el apoyo de los intendentes; El petrismo , bajo la conducción del autodeclarado candidato a gobernador en 2027 ;

, bajo la conducción del ; El mileísmo duro, con el titular de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, como referente.

Cruces entre libertarios y radicales en Mendoza: la postura de Alfredo Cornejo

La principal voz en defensa del Ejecutivo por estos días ha sido la de la vicegobernadora Hebe Casado, quien sostuvo que a Petri "no se lo vio mucho en campaña" y consideró "injusto" que se minimizara el peso de Cambia Mendoza en el éxito en las urnas. A su postura se plegó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quien calificó de "irreverente" la declaración del ministro nacional

Hasta el momento, Cornejo no se ha pronunciado sobre la polémica, ya que se encuentra de viaje por Francia y Abu Dhabi. Sin embargo, el mandatario ya había anticipado su mirada sobre la convivencia interna de la alianza en una entrevista con Sitio Andino, realizada antes de las elecciones, donde se mostró confiado en que las tensiones no escalarían.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, alvaro martinez, petri, cornejo, facundo correa llanos, pamela verasay A menos de dos semanas del triunfo electoral en Mendoza, ya hay cruces entre aliados que afectan al futuro desempeño de la Legislatura. Foto: Yemel Fil

El gobernador recordó entonces que el entendimiento entre la UCR y La Libertad Avanza “establece una continuidad y mejora de la gestión”, y que ambas fuerzas “asumieron formalmente ese compromiso”. “Aspiro a que (libertarios y petristas) cumplan con la palabra empeñada, no conmigo, sino con el programa de gobierno que firmamos”, señaló.

En ese sentido, descartó que surjan obstáculos para la aprobación de los proyectos oficialistas: "Nos obliga a que haya más diálogo y explicar más los proyectos, pero no debería haber oposición a las propuestas de mi gobierno. Si alguien se pone en contra solo por posicionamiento político, será la opinión pública la que lo juzgue".

Consultado sobre la posibilidad de que las diferencias políticas deriven en una suerte de “vendetta” legislativa, Cornejo también restó dramatismo. “En una coalición es legítimo que haya diferencias, pero con fundamentos. Otra cosa sería actuar por revancha, y no veo fundamentos para eso”, sentenció.

Embed

Así quedó el reparto de fuerzas en la Legislatura tras las elecciones 2025

Bajo ese escenario, la mayoría propia que hoy ostenta el Gobierno en ambas cámaras podría diluirse con la nueva conformación legislativa de 2026.

Si bien, como advirtió Cornejo, es probable que los nuevos aliados acompañen la mayoría de los proyectos oficialistas, no se descarta que algunos expedientes sensibles generen diferencias y terminen sin el respaldo del espectro no cornejista. El riesgo de fractura podría acrecentarse hacia el final del mandato, cuando empiece la carrera por las candidaturas y se profundicen las tensiones internas. Terreno de especulaciones, pero que no es ajeno a la dirigencia política local, que también hace sus cuentas.

Diputados

El poroteo parlamentario muestra que, en Diputados, Cornejo contará con 14 radicales alineados a su conducción y a la de los intendentes, a los que se suman Sol Salinas (Unión PRO) y el exPartido Verde Mauro Giambastiani, quien generalmente vota en sintonía con el oficialismo.

Por su parte, el petrismo reunirá ocho bancas propias: cuatro electas en los comicios de octubre y cuatro que mantienen mandato hasta 2027. Entre estas últimas figura la de Gustavo Cairo, primo de Petri y jefe del monobloque La Libertad Avanza en la Cámara baja, pero que responde al ministro de Defensa.

En cuanto a los libertarios de Correa Llano, obtuvieron siete escaños. Junto al sector de Petri, configuran un interbloque de peso que podría condicionar el poder interno de Cornejo.

El resto de las bancas se reparten entre el peronismo (diez), el difonsismo (dos), el exaliado de Cornejo Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos) y el PRO demarchista (tres), cuya posición en el nuevo diagrama legislativo también es una incógnita.

Embed

Los bloques en Diputados

UCR - Cambia Mendoza (14): Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Érica Pulido, César Cattaneo, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Julián Sadofschi, Juana Allende, Daniel Llaver, Melisa Malanca, Leonardo Mastrángelo y Alejandra Torti.

Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Érica Pulido, César Cattaneo, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Julián Sadofschi, Juana Allende, Daniel Llaver, Melisa Malanca, Leonardo Mastrángelo y Alejandra Torti. Unión PRO - Cambia Mendoza (1) : Sol Salinas.

: Sol Salinas. UCR - Petrismo (8) : Griselda Petri, Raúl Villach, Alberto López, Eugenia De Marchi, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Carlos Ponce y Gustavo Cairo.

: Griselda Petri, Raúl Villach, Alberto López, Eugenia De Marchi, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Carlos Ponce y Gustavo Cairo. La Libertad Avanza (7) : Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro.

: Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro. Mejor Mendoza (1) : Mauro Giambastiani.

: Mauro Giambastiani. Partido Justicialista (9): Germán Gómez, Verónica Valverde, Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Matías Montes, Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret.

Germán Gómez, Verónica Valverde, Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Matías Montes, Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret. Partido Justicialista - Frente Renovador (1) : Gabriela Lizana.

: Gabriela Lizana. PRO (3) : Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.

: Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo. La Unión Mendocina - Encuentro por San Carlos (2) : Jorge Difonso y Rolando Scanio.

: Jorge Difonso y Rolando Scanio. Jubilados Auténticos (1) : Edgardo Civit Evans.

: Edgardo Civit Evans. Suspendida (1): Janina Ortiz (LAUM).

Senado

Respecto a la Cámara alta, donde —por ejemplo— se presta acuerdo para los cargos vacantes en la Justicia provincial y los organismos descentralizados, Cornejo se aseguró 19 bancas radicales (la mitad del recinto), pero tres de ellas responden políticamente a Petri. Aquí se suma el exintendente de General Alvear, Walther Marcolini, quien accedió por el cornejismo, pero desde hace tiempo trabaja en el equipo del funcionario del gobierno de Milei.

LLA ingresó cinco senadores y la oposición se reparte el resto de los espacios. La incógnita, en este caso, se centra en la postura que adoptará el único legislador demócrata, Armando Magistretti, quien en los últimos comicios conformó un espacio pro mileísta pero anti cornejista. En principio, mantendría la postura opositora que sostuvo en los últimos dos años, pero podría tener un acercamiento político con el bloque libertario.

Embed

Los bloques en el Senado