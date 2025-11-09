9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

La paz en el nuevo oficialismo duró poco luego del arrasador triunfo en las urnas y surgen dudas respecto a cómo se comportarán los legisladores que responden a cada grupo.

Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo.

Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la "unidad" de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo.

Foto: Yemel Fil
 Por Facundo La Rosa

Transcurrió poco más de una semana del rotundo triunfo electoral del espacio que forjaron La Libertad Avanza y el radicalismo en Mendoza, y ya se dieron los primeros chispazos entre sus miembros. Luis Petri encendió la mecha, adjudicando la victoria en la provincia casi exclusivamente al armado de Karina Milei, y desató una serie de cruces entre los tres sectores que forman parte de la alianza: petristas y libertarios, por un lado, y el gobierno local, por el otro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/griselda_petri/status/1986796483975217174&partner=&hide_thread=false

Es inevitable conjeturar que estos enfrentamientos prematuros podrían trasladarse a la Legislatura y los Concejos Deliberantes, una vez que, a mediados de 2026, asuman los candidatos electos en los comicios de octubre. El mileísmo ya avisó que armará bloque propio en todos los cuerpos donde logró representación, y no se sumará al interbloque Cambia Mendoza.

Lee además
La Legislatura de Mendoza revisa toda la normativa, desde 1896 a la actualidad. video
Simplificación normativa

Con el aporte de empresarios, Mendoza continúa con el "barrido" de leyes obsoletas
Funcionarios del Gobierno defendieron los proyectos mineros presentados en la Legislatura de Mendoza. 
En plenario de comisiones

Legislatura de Mendoza: funcionarios defendieron los proyectos mineros ante críticas de la oposición
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcorreallano/status/1986489019077681244&partner=&hide_thread=false

La incógnita pasa por la postura que adoptarán los dirigentes que responden al ministro de Defensa, quienes accedieron a una banca como parte del acuerdo puertas adentro de la UCR. Indistintamente a si conforman un espacio propio, se integran a LLA o se mantienen en la bancada oficialista, está claro que sus movimientos serán digitados por el diputado nacional electo, más no por el gobernador Alfredo Cornejo.

  • El cornejismo, con el apoyo de los intendentes;
  • El petrismo, bajo la conducción del autodeclarado candidato a gobernador en 2027;
  • El mileísmo duro, con el titular de LLA en Mendoza, Facundo Correa Llano, como referente.

Cruces entre libertarios y radicales en Mendoza: la postura de Alfredo Cornejo

La principal voz en defensa del Ejecutivo por estos días ha sido la de la vicegobernadora Hebe Casado, quien sostuvo que a Petri "no se lo vio mucho en campaña" y consideró "injusto" que se minimizara el peso de Cambia Mendoza en el éxito en las urnas. A su postura se plegó el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, quien calificó de "irreverente" la declaración del ministro nacional

Hasta el momento, Cornejo no se ha pronunciado sobre la polémica, ya que se encuentra de viaje por Francia y Abu Dhabi. Sin embargo, el mandatario ya había anticipado su mirada sobre la convivencia interna de la alianza en una entrevista con Sitio Andino, realizada antes de las elecciones, donde se mostró confiado en que las tensiones no escalarían.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, alvaro martinez, petri, cornejo, facundo correa llanos, pamela verasay
A menos de dos semanas del triunfo electoral en Mendoza, ya hay cruces entre aliados que afectan al futuro desempeño de la Legislatura.

A menos de dos semanas del triunfo electoral en Mendoza, ya hay cruces entre aliados que afectan al futuro desempeño de la Legislatura.

El gobernador recordó entonces que el entendimiento entre la UCR y La Libertad Avanza “establece una continuidad y mejora de la gestión”, y que ambas fuerzas “asumieron formalmente ese compromiso”. “Aspiro a que (libertarios y petristas) cumplan con la palabra empeñada, no conmigo, sino con el programa de gobierno que firmamos”, señaló.

En ese sentido, descartó que surjan obstáculos para la aprobación de los proyectos oficialistas: "Nos obliga a que haya más diálogo y explicar más los proyectos, pero no debería haber oposición a las propuestas de mi gobierno. Si alguien se pone en contra solo por posicionamiento político, será la opinión pública la que lo juzgue".

Consultado sobre la posibilidad de que las diferencias políticas deriven en una suerte de “vendetta” legislativa, Cornejo también restó dramatismo. “En una coalición es legítimo que haya diferencias, pero con fundamentos. Otra cosa sería actuar por revancha, y no veo fundamentos para eso”, sentenció.

Embed

Así quedó el reparto de fuerzas en la Legislatura tras las elecciones 2025

Bajo ese escenario, la mayoría propia que hoy ostenta el Gobierno en ambas cámaras podría diluirse con la nueva conformación legislativa de 2026.

Si bien, como advirtió Cornejo, es probable que los nuevos aliados acompañen la mayoría de los proyectos oficialistas, no se descarta que algunos expedientes sensibles generen diferencias y terminen sin el respaldo del espectro no cornejista. El riesgo de fractura podría acrecentarse hacia el final del mandato, cuando empiece la carrera por las candidaturas y se profundicen las tensiones internas. Terreno de especulaciones, pero que no es ajeno a la dirigencia política local, que también hace sus cuentas.

Diputados

El poroteo parlamentario muestra que, en Diputados, Cornejo contará con 14 radicales alineados a su conducción y a la de los intendentes, a los que se suman Sol Salinas (Unión PRO) y el exPartido Verde Mauro Giambastiani, quien generalmente vota en sintonía con el oficialismo.

Por su parte, el petrismo reunirá ocho bancas propias: cuatro electas en los comicios de octubre y cuatro que mantienen mandato hasta 2027. Entre estas últimas figura la de Gustavo Cairo, primo de Petri y jefe del monobloque La Libertad Avanza en la Cámara baja, pero que responde al ministro de Defensa.

En cuanto a los libertarios de Correa Llano, obtuvieron siete escaños. Junto al sector de Petri, configuran un interbloque de peso que podría condicionar el poder interno de Cornejo.

El resto de las bancas se reparten entre el peronismo (diez), el difonsismo (dos), el exaliado de Cornejo Edgardo Civit Evans (Jubilados Auténticos) y el PRO demarchista (tres), cuya posición en el nuevo diagrama legislativo también es una incógnita.

Embed

Los bloques en Diputados

  • UCR - Cambia Mendoza (14): Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Miguel Ronco, Elizabeth Crescitelli, Érica Pulido, César Cattaneo, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Julián Sadofschi, Juana Allende, Daniel Llaver, Melisa Malanca, Leonardo Mastrángelo y Alejandra Torti.
  • Unión PRO - Cambia Mendoza (1): Sol Salinas.
  • UCR - Petrismo (8): Griselda Petri, Raúl Villach, Alberto López, Eugenia De Marchi, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Carlos Ponce y Gustavo Cairo.
  • La Libertad Avanza (7): Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro.
  • Mejor Mendoza (1): Mauro Giambastiani.
  • Partido Justicialista (9): Germán Gómez, Verónica Valverde, Lucas Ilardo, Lidia Quintana, Matías Montes, Aixa Moreno, Julio Villafañe, Alejandra Barro y Gustavo Perret.
  • Partido Justicialista - Frente Renovador (1): Gabriela Lizana.
  • PRO (3): Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.
  • La Unión Mendocina - Encuentro por San Carlos (2): Jorge Difonso y Rolando Scanio.
  • Jubilados Auténticos (1): Edgardo Civit Evans.
  • Suspendida (1): Janina Ortiz (LAUM).

Senado

Respecto a la Cámara alta, donde —por ejemplo— se presta acuerdo para los cargos vacantes en la Justicia provincial y los organismos descentralizados, Cornejo se aseguró 19 bancas radicales (la mitad del recinto), pero tres de ellas responden políticamente a Petri. Aquí se suma el exintendente de General Alvear, Walther Marcolini, quien accedió por el cornejismo, pero desde hace tiempo trabaja en el equipo del funcionario del gobierno de Milei.

LLA ingresó cinco senadores y la oposición se reparte el resto de los espacios. La incógnita, en este caso, se centra en la postura que adoptará el único legislador demócrata, Armando Magistretti, quien en los últimos comicios conformó un espacio pro mileísta pero anti cornejista. En principio, mantendría la postura opositora que sostuvo en los últimos dos años, pero podría tener un acercamiento político con el bloque libertario.

Embed

Los bloques en el Senado

  • UCR - Cambia Mendoza (16): Martín Kerchner, Marcelino Iglesias, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Sergio Márquez, Gustavo Soto, Yamel Ases, María Laura Sainz, Patricia Sánchez, Eduardo Martín, Evelin Pérez, Néstor Majul, Natalia Rabite, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur y Jésica Laferte.
  • UCR - Petrismo (3): Oscar Sevilla, María Galiñares y Walther Marcolini.
  • La Libertad Avanza (5): Lucas Fosco, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez, Macarena D´Ambrogio y Carolina Loparco.
  • Partido Justicialista (7): Adriana Cano, Félix González, Mauricio Sat, Luis Novillo, Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra.
  • Podemos Encuentro Peronista (1): Duilio Pezzutti.
  • Partido Verde (1): Dugar Chappel.
  • Partido Demócrata (1): Armando Magistretti.
  • La Unión Mendocina/Provincias Unidas (4): Marcos Quattrini, Ariel Pringles, Flavia Manoni y Martín Rostand.
Temas
Seguí leyendo

Los proyectos de minería del Gobierno inician esta semana su recorrido legislativo: cómo será el tratamiento

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

La Legislatura de Mendoza entró en periodo extraordinario hasta abril: los proyectos en carpeta

El Gobierno de Mendoza encamina Malargüe Distrito Minero II y prepara la tercera etapa

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Manuel Adorni detalló los temas en los que trabajó el Gobierno en la semana

Caputo abre la puerta a cambios en el régimen de bandas cambiarias en un encuentro con inversores

Milei participó de la asunción del nuevo presidente de Bolivia y fue ovacionado por el Congreso

LO QUE SE LEE AHORA
En Mendoza se empieza a hablar del litio.
potencial

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción
Emprendimiento

Innovación verde en Mendoza: convierten los carozos de aceitunas en calefacción

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Te Puede Interesar

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones.
Proyecciones económicas

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones

Por Marcelo López Álvarez
Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Por Facundo La Rosa
En Mendoza se empieza a hablar del litio.
potencial

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Por Cecilia Zabala