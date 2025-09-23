Entrevista

Correa Llano: "Doce millones de personas salieron de la pobreza y no queremos volver a 2023"

En Aconcagua Radio, el diputado libertario defendió las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei y señaló que “Argentina está retomando la senda del desarrollo”.

El legislador por Mendoza defendió las últimas medidas adoptadas por Casa Rosada.&nbsp;

El legislador por Mendoza defendió las últimas medidas adoptadas por Casa Rosada. 

Foto: Prensa Diputados de la Nación
 Por Aconcagua Radio

El diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, respaldó la decisión del presidente Javier Milei de llevar a 0% las retenciones a los granos y derivados, al considerar que se trata de una política “acertada” que busca dar estabilidad a la economía y fortalecer las reservas.

En diálogo con Aconcagua Radio (FM 90.1), el legislador libertario remarcó que la medida se enmarca en el objetivo central del Gobierno de “ bajar la carga tributaria” y “dar un escenario de estabilidad”.

Lee además
Facundo Correa Llano celebró la eliminación de las retenciones y dijo que fortalecerá al sector productivo.
Medida

Correa Llano celebró la eliminación de las retenciones y dijo que fortalecerá al sector productivo
Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

“Hoy, a partir de la decisión que tomó el Presidente, nos encontramos con un dólar que sin intervención del Banco Central empieza a dar señales de estabilidad”, subrayó.

El legislador mendocino destacó que la reacción positiva de los mercados “genera divisas” y “fortalece las reservas”, frente a sectores que –según dijo– “buscan todo lo contrario: que el país entre en una senda de inestabilidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fcorreallano/status/1970472288857235498&partner=&hide_thread=false

Facundo Correa Llano: “Las decisiones no son electoralistas”

Consultado sobre las críticas que califican la medida como una estrategia electoral de corto plazo, Correa Llano rechazó esa interpretación. “Son las decisiones que venimos tomando desde un principio. Hay que ponerse en situación de cuando asumimos el Gobierno en 2023, con reservas en negativo por 11 mil millones de dólares, y hoy tenemos superávit y equilibrio fiscal”, enfatizó.

El diputado ponderó además el pronunciamiento del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que –dijo– “demuestra la confianza y la credibilidad que hoy está dando la Argentina frente al mundo”.

Para el libertario, ese respaldo externo permitirá en el futuro bajar el riesgo país y acceder a los mercados de capitales, con el objetivo de “regularizar y ordenar los vencimientos de deuda”.

En el plano local, Correa Llano sostuvo que la eliminación de retenciones traerá estabilidad al sector agroindustrial. “El gobierno siempre planteó la flotación del dólar con bandas. A partir de esta decisión se logra dar estabilidad al mercado y eso se refleja hoy, sin intervención del Banco Central, con un dólar que bajó en un día”, explicó.

Presentación candidato, alianza, cambia mendoza, la libertad avanza, facundo correa llano
Facundo Correa Llano defendi&oacute; las medidas adoptadas por el gobierno nacional.

Facundo Correa Llano defendió las medidas adoptadas por el gobierno nacional.

Inflación, pobreza y “un país normal”

Correa Llano recordó que, al inicio de la gestión, “la inflación superaba el 200% anual y había un 53% de pobreza”. Según los datos que maneja el oficialismo, hoy esos indicadores muestran una mejora: “Tenemos una inflación a la baja permanente y 12 millones de personas salieron de la pobreza, aunque todavía queda mucho por hacer”.

El legislador subrayó que el equilibrio fiscal y la eliminación del cepo cambiario permitieron a las pymes importar insumos y recuperar producción. “El esfuerzo ha sido muy grande, pero la gente acompaña el cambio y no quiere volver al 2023. Seguiremos trabajando para que Argentina entre en la senda del crecimiento y sea un país normal”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa a Facundo Correa Llano y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed
Temas
Seguí leyendo

Cornejo entregó más de 60 viviendas en el sur mendocino

Por qué Cornejo se opone a la autonomía municipal en San Rafael

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Alfredo Cornejo en San Rafael: cuestionó la nueva carta orgánica y anunció obras de infraestructura

Javier Milei recibió el respaldo de Donald Trump: "Tiene mi total apoyo para la reelección"

Donald Trump, antes del encuentro con Milei, acusó a la ONU de financiar la migración ilegal

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

El pedido de Mauricio Macri a su tropa: Hay que "ser muy prudentes"

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernadorAlfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza
El debate que se viene

Alfredo Cornejo adelantó las pautas del Presupuesto 2026 para Mendoza

Las Más Leídas

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película
Una experiencia única

Mendoza esconde un lugar que parece del Caribe y es digno de película

Darío Sebastian Codina desapareció en el 2023. La justicia investiga su paradero como un homicidio. 
Allanamiento en el algarrobal

Giro inesperado y nueva detención en Las Heras por el caso Sebastián Codina

Unas 80 mil personas se congregaron en el Parque Yrigoyen
Festival a pleno

Una multitud disfrutó de "Primavera en el Parque" en el Parque Yrigoyen de San Rafael

Florencia enfrenta con todo su Esclerosis múltiple.
Destacada

Florencia Leyría y la Esclerosis múltiple: la historia de superación que emociona a todo Mendoza en 2025

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?
Ajuste y Motosierra

Privatización y Soberanía: ¿qué es NASA, la nueva obsesión de venta de Javier Milei?

Te Puede Interesar

Cornejo pasó por San Rafael y cuestionó la propuesta oficialista
Oposición a la propuesta oficialista

Por qué Cornejo se opone a la autonomía municipal en San Rafael

Por Facundo La Rosa
Se oficializaron las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre.
una por una

Elecciones 2025: estas son las boletas que encontrarás en el cuarto oscuro el 26 de octubre

Por Cecilia Zabala
El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza
Apelación

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Por Carla Canizzaro