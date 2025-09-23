Correa Llano: "Doce millones de personas salieron de la pobreza y no queremos volver a 2023"

El diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano , respaldó la decisión del presidente Javier Milei de llevar a 0% las retenciones a los granos y derivados , al considerar que se trata de una política “acertada” que busca dar estabilidad a la economía y fortalecer las reservas .

En diálogo con Aconcagua Radio (FM 90.1) , el legislador libertario remarcó que la medida se enmarca en el objetivo central del Gobierno de “ bajar la carga tributaria ” y “dar un escenario de estabilidad”.

“Hoy, a partir de la decisión que tomó el Presidente, nos encontramos con un dólar que sin intervención del Banco Central empieza a dar señales de estabilidad ”, subrayó.

El legislador mendocino destacó que la reacción positiva de los mercados “genera divisas” y “fortalece las reservas” , frente a sectores que –según dijo– “buscan todo lo contrario: que el país entre en una senda de inestabilidad”.

Facundo Correa Llano: “Las decisiones no son electoralistas”

Consultado sobre las críticas que califican la medida como una estrategia electoral de corto plazo, Correa Llano rechazó esa interpretación. “Son las decisiones que venimos tomando desde un principio. Hay que ponerse en situación de cuando asumimos el Gobierno en 2023, con reservas en negativo por 11 mil millones de dólares, y hoy tenemos superávit y equilibrio fiscal”, enfatizó.

El diputado ponderó además el pronunciamiento del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que –dijo– “demuestra la confianza y la credibilidad que hoy está dando la Argentina frente al mundo”.

Para el libertario, ese respaldo externo permitirá en el futuro bajar el riesgo país y acceder a los mercados de capitales, con el objetivo de “regularizar y ordenar los vencimientos de deuda”.

En el plano local, Correa Llano sostuvo que la eliminación de retenciones traerá estabilidad al sector agroindustrial. “El gobierno siempre planteó la flotación del dólar con bandas. A partir de esta decisión se logra dar estabilidad al mercado y eso se refleja hoy, sin intervención del Banco Central, con un dólar que bajó en un día”, explicó.

Inflación, pobreza y “un país normal”

Correa Llano recordó que, al inicio de la gestión, “la inflación superaba el 200% anual y había un 53% de pobreza”. Según los datos que maneja el oficialismo, hoy esos indicadores muestran una mejora: “Tenemos una inflación a la baja permanente y 12 millones de personas salieron de la pobreza, aunque todavía queda mucho por hacer”.

El legislador subrayó que el equilibrio fiscal y la eliminación del cepo cambiario permitieron a las pymes importar insumos y recuperar producción. “El esfuerzo ha sido muy grande, pero la gente acompaña el cambio y no quiere volver al 2023. Seguiremos trabajando para que Argentina entre en la senda del crecimiento y sea un país normal”, concluyó.

