16 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Muerte en la Quinta de Olivos: investigan si una deuda influyó en la decisión del joven militar

La víctima tenía 21 años y cumplía funciones de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos. Los pesquisas continúan con las tareas de investigación.

Foto: NA

Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y los servicios médicos constataron el deceso, informaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas. En el lugar se hizo presente la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien quedó a cargo de la investigación. Según indicaron las fuentes, todas las hipótesis permanecen abiertas.

quinta de olivos
La magistrada dispuso la intervención de fuerzas federales para realizar las pericias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del hecho. Voceros del caso señalaron que el joven tenía deudas.

En la escena trabajaban custodios de la Quinta de Olivos, el jefe de la seguridad residencial y personal de la DUOF San Isidro. De acuerdo con la información preliminar, el fallecimiento se produjo como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza.

Asimismo, trascendió que Gómez habría redactado una carta en la que manifestaba mantener una deuda de aproximadamente $2 millones con distintas entidades bancarias.

Qué dijeron desde el Gobierno Nacional

Desde el Gobierno nacional difundieron un comunicado oficial en el que confirmaron el episodio y remarcaron que ocurrió “en horas de la madrugada”, cuando personal que presta servicio en la Residencia Presidencial tomó conocimiento de un “grave incidente” dentro del predio.

La jueza Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal interviniente, ordenó la realización de las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho. En ese marco, todas las hipótesis permanecen abiertas y bajo análisis, sin que hasta el momento se haya difundido información oficial sobre las posibles causas de la muerte.

Fuentes judiciales señalaron que la magistrada dispuso preservar la escena y avanzar con las actuaciones de rigor, que incluyen peritajes técnicos, relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios al personal que se encontraba de servicio al momento del hallazgo. La investigación quedó en manos de fuerzas federales, tal como establece el protocolo para hechos ocurridos en instalaciones de máxima seguridad y bajo jurisdicción federal.

Desde el Ejecutivo subrayaron que cualquier confirmación oficial sobre el caso será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente, con el objetivo de resguardar el proceso investigativo y evitar especulaciones prematuras. En la misma línea, remarcaron que la causa se encuentra en una etapa inicial y que no se descarta ninguna línea de investigación.

