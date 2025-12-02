La industria metalúrgica de Mendoza reclama condiciones para reactivar la producción.

La industria metalúrgica volvió a situarse en el centro del debate productivo nacional con la presentación del informe “Estrategia, Federalismo y Futuro” de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) . El documento fue difundido durante el Foro Regional Industrial y en la cena por el 81° aniversario de ASINMET , un encuentro que reunió a dirigentes empresariales, autoridades públicas y representantes de cámaras sectoriales. Allí se trazaron líneas de trabajo para recuperar competitividad en un contexto económico signado por la incertidumbre y la pérdida de dinamismo productivo.

El evento contó con la presencia del presidente de ADIMRA, Elio Del Re , además de los principales directivos de la entidad, socios de ASINMET y representantes de industrias locales. Entre los funcionarios presentes se destacó el gobernador Alfredo Cornejo , quien subrayó la relevancia de la cámara para el entramado productivo provincial. También asistieron los intendentes de Guaymallén, Luján de Cuyo y Godoy Cruz , junto con autoridades provinciales y empresariales. Durante la ceremonia se entregaron distinciones y se firmó un convenio para integrar el Plan Pilares , en paralelo con la consolidación del clúster minero provincial.

La industria metalúrgica es considerada la “madre de industrias” por su impacto transversal en sectores como la construcción, la agroindustria, la minería y el petróleo. A nivel nacional cuenta con más de 20.000 empresas , el 90% de ellas pymes, aporta el 25% del PBI industrial , genera cerca de 300.000 empleos directos y exporta por US$ 5.000 millones a más de 150 destinos. Es el segundo complejo industrial del país y contribuye con el 22% de las divisas que ingresan a la economía.

Elio Del Re y Fabián Solís, los representantes de la industria metalúrgica trazaron un panorama de la situación en Mendoza.

Sin embargo, arrastra más de una década de estancamiento y pérdida de competitividad. En su discurso, el presidente de ASINMET, Fabián Solís , destacó que Mendoza refleja esa tendencia con una caída del 13% de la producción desde 2024 y niveles de capacidad instalada inferiores al 50% entre las pymes. Ante este panorama, el dirigente reclamó condiciones para recuperar actividad y avanzar hacia una etapa de crecimiento sostenible.

Entre los puntos críticos mencionó la competencia desleal por la importación de bienes de capital usados, el avance de China sin mecanismos compensatorios, y las restricciones de financiamiento. También cuestionó que el RIGI contemple apenas un 20% de compre nacional, lo que, sostuvo, reduce las oportunidades para la industria local. “Necesitamos mecanismos que protejan al sector de las prácticas desleales del comercio y políticas industriales concretas”, afirmó.

Perspectivas y demandas de largo plazo

El análisis sectorial coincide en que la recuperación del empleo y la actividad depende de que Argentina establezca reglas claras, estabilidad macroeconómica y condiciones competitivas que permitan invertir. Para Solís, la metalurgia es una industria basada en conocimiento, con capacidad para acompañar la transición energética, la digitalización y la innovación tecnológica. En ese sentido, remarcó que el sector posee capital humano, inserción federal y potencial exportador, siempre que existan políticas de largo plazo que den previsibilidad.

adimra2 La metalurgia es una industria basada en conocimiento, con capacidad para acompañar la transición energética.

Un balance anual marcado por la minería

ASINMET repasó además su trabajo institucional del último año. La comisión directiva destacó la realización del Foro Industrial Mendoza Sostenible, organizado junto con otras cámaras, el Gobierno de Mendoza y la UNCuyo. El evento puso en valor el potencial minero y su articulación con el entramado industrial provincial.

Otro punto relevante fue la consolidación de una red de servicios empresariales, entre ellos una clínica de medicina laboral, además de programas de capacitación, educación tecnológica y articulación sectorial. Sobresalen el Programa de Fortalecimiento Educativo y Tecnológico, la actividad de la Comisión Joven y el programa de inclusión “Mujeres de Acero”.

El año cerró con la participación de ASINMET como uno de los principales impulsores del Clúster Minero y Energético de Mendoza (CMEM), espacio de articulación público–privada–académica orientado a fortalecer capacidades productivas ante el desarrollo energético y minero. Según Solís, “Cuyo se convertirá en un nuevo polo de crecimiento”, un horizonte que marcará la agenda industrial regional en los próximos años.