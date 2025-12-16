Fuerte crisis en la industria conservera de San Rafael: cerraron al menos cinco empresas

Industria conservera en crisis.

La industria conservera en San Rafael finaliza un año muy complicado en donde se produjo el cierre de al menos 5 pequeñas empresas y el resto que trabajó en un 40 a 50%, salvo la industria de la ciruela que hoy por hoy al exportarse casi en su totalidad, es la única actividad que se mantiene en pie y sin mayores inconvenientes.

La apertura de las importaciones ha sido uno de los factores principales que han llevado a que las empresas importen los productos antes de elaborarlos.

Otro de los factores ha sido el fuerte incremento que han tenido las tarifas durante el año, algo fundamental para el trabajo de cada industria.

Y como último agravante es la baja de consumo, lo cual hace que varias empresas aún no han podido comercializar la producción 2025, con lo cual el panorama para lo que viene es muy preocupante.

A raíz de esta situación, es que desde la CGT se ha convocado a una movilización para el próximo jueves. Aquí en Mendoza se van a trasladar de los departamentos al gran Mendoza y se expresarán frente a la legislatura. Ricardo Bertero, secretario general de la Industria Conservera, se refiere al presente y futuro de la actividad