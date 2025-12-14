Vendimia San Rafael: tres distritos ya eligieron a sus reinas rumbo al acto central

Cuadro Benegas celebró su vendimia y coronó a Sofía Gorri
En Cuadro Benegas, se llevó a cabo la fiesta titulada “Celebrando la Historia”, con un gran marco de público en el Club Cuadro Benegas. La noche estuvo marcada por danza, música, homenajes y emoción, y tras el acto central fue elegida como nueva representante vendimial la joven Sofía Gorri, quien representó al club anfitrión.
En la votación se impuso sobre María Luna Jofré, de la unión vecinal del barrio Las Rosas, y Rocío Aguilera, del barrio Echevarrieta.
Las Paredes eligió a Julieta Abigail Romero en el West Mall
Otro de los distritos que celebró su vendimia fue Las Paredes, donde el West Mall fue escenario de una destacada puesta en escena. Allí se desarrolló la fiesta “Raíces de un Legado”, que culminó con la elección de Julieta Abigail Romero como nueva representante vendimial, quien quedó oficialmente incorporada al grupo de candidatas que competirán por el título departamental.
El Cerrito realizó su fiesta y coronó a Briselda Apiolazza
En tanto, el distrito El Cerrito realizó su celebración “Cosecha de un Nuevo Tiempo” en las instalaciones del Polideportivo 3. Debido a condiciones climáticas adversas, la actividad se trasladó al interior del salón del recinto ubicado en calle Spinelli. En ese contexto, fue coronada Briselda Apiolazza, de 20 años, como nueva reina vendimial del distrito.
Este domingo, San Rafael completa el calendario con la Vendimia de Ciudad
El calendario vendimial de San Rafael continuará este domingo con la realización de la Vendimia de Ciudad, titulada “Vendimia de Soles y de Tiempo”, que se desarrollará desde las 20.30 sobre avenida Mitre, entre San Martín y Bernardo de Irigoyen. La propuesta incluirá música en vivo, con presentaciones de Mehari y La Melga, además de foodtrucks, un show artístico y la elección de la representante de Ciudad entre siete candidatas.