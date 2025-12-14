Vendimia San Rafael: tres distritos ya eligieron a sus reinas rumbo al acto central

San Rafael avanza con la Vendimia: Cuadro Benegas, Las Paredes y El Cerrito ya tienen representantes

La Vendimia de San Rafael continúa su recorrido por los distritos y ya cuenta con tres nuevas reinas distritales . En Cuadro Benegas , Las Paredes y El Cerrito se desarrollaron las celebraciones que coronaron a sus representantes, quienes competirán por el cetro departamental el próximo 24 de enero .

En Cuadro Benegas , se llevó a cabo la fiesta titulada “Celebrando la Historia” , con un gran marco de público en el Club Cuadro Benegas . La noche estuvo marcada por danza, música, homenajes y emoción , y tras el acto central fue elegida como nueva representante vendimial la joven Sofía Gorri , quien representó al club anfitrión.

En la votación se impuso sobre María Luna Jofré , de la unión vecinal del barrio Las Rosas, y Rocío Aguilera , del barrio Echevarrieta.

Otro de los distritos que celebró su vendimia fue Las Paredes , donde el West Mall fue escenario de una destacada puesta en escena. Allí se desarrolló la fiesta “Raíces de un Legado” , que culminó con la elección de Julieta Abigail Romero como nueva representante vendimial , quien quedó oficialmente incorporada al grupo de candidatas que competirán por el título departamental.

JULIETA ABIGAIL ROMERO Julieta Abigail Romero, candidata a reina departamental de San Rafael por Las Paredes.

El Cerrito realizó su fiesta y coronó a Briselda Apiolazza

En tanto, el distrito El Cerrito realizó su celebración “Cosecha de un Nuevo Tiempo” en las instalaciones del Polideportivo 3. Debido a condiciones climáticas adversas, la actividad se trasladó al interior del salón del recinto ubicado en calle Spinelli. En ese contexto, fue coronada Briselda Apiolazza, de 20 años, como nueva reina vendimial del distrito.

BRISElDA APIOLAZZA Briselda Apiolazza, candidata a reina departamental de San Rafael por El Cerrito.

Este domingo, San Rafael completa el calendario con la Vendimia de Ciudad

El calendario vendimial de San Rafael continuará este domingo con la realización de la Vendimia de Ciudad, titulada “Vendimia de Soles y de Tiempo”, que se desarrollará desde las 20.30 sobre avenida Mitre, entre San Martín y Bernardo de Irigoyen. La propuesta incluirá música en vivo, con presentaciones de Mehari y La Melga, además de foodtrucks, un show artístico y la elección de la representante de Ciudad entre siete candidatas.

Las candidatas de Ciudad son:

Julieta Peinado (Sportivo Pedal Club),

Ariadna Martínez Benegas (Club Deportivo Argentino),

Daiana Fernández (UV Las Margaritas),

Evelyn Cavalli (Biblioteca Mariano Moreno),

Juliana Priscila González (Cooperativa Madres Cocinando),

Abril Disperte (Asociación Civil de Trabajadores de Casas Particulares),

Jesica Martínez (UV Isla del Río Diamante).

Con esta celebración, se completarán las 18 aspirantes que competirán por el cetro departamental de la Vendimia de San Rafael, cuya elección se realizará el 24 de enero en el Chacho Santa Cruz.