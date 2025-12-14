14 de diciembre de 2025
Vendimia San Rafael: tres distritos ya eligieron a sus reinas rumbo al acto central

Con fiestas cargadas de música, danza y tradición, San Rafael sigue completando su calendario vendimial distrital. La cita para este domingo.

Cuadro Benegas celebró su vendimia y coronó a Sofía Gorri

En Cuadro Benegas, se llevó a cabo la fiesta titulada “Celebrando la Historia”, con un gran marco de público en el Club Cuadro Benegas. La noche estuvo marcada por danza, música, homenajes y emoción, y tras el acto central fue elegida como nueva representante vendimial la joven Sofía Gorri, quien representó al club anfitrión.

SOFÍA GORRI
En la votación se impuso sobre María Luna Jofré, de la unión vecinal del barrio Las Rosas, y Rocío Aguilera, del barrio Echevarrieta.

Las Paredes eligió a Julieta Abigail Romero en el West Mall

Otro de los distritos que celebró su vendimia fue Las Paredes, donde el West Mall fue escenario de una destacada puesta en escena. Allí se desarrolló la fiesta “Raíces de un Legado”, que culminó con la elección de Julieta Abigail Romero como nueva representante vendimial, quien quedó oficialmente incorporada al grupo de candidatas que competirán por el título departamental.

JULIETA ABIGAIL ROMERO
El Cerrito realizó su fiesta y coronó a Briselda Apiolazza

En tanto, el distrito El Cerrito realizó su celebración “Cosecha de un Nuevo Tiempo” en las instalaciones del Polideportivo 3. Debido a condiciones climáticas adversas, la actividad se trasladó al interior del salón del recinto ubicado en calle Spinelli. En ese contexto, fue coronada Briselda Apiolazza, de 20 años, como nueva reina vendimial del distrito.

BRISElDA APIOLAZZA
Este domingo, San Rafael completa el calendario con la Vendimia de Ciudad

El calendario vendimial de San Rafael continuará este domingo con la realización de la Vendimia de Ciudad, titulada “Vendimia de Soles y de Tiempo”, que se desarrollará desde las 20.30 sobre avenida Mitre, entre San Martín y Bernardo de Irigoyen. La propuesta incluirá música en vivo, con presentaciones de Mehari y La Melga, además de foodtrucks, un show artístico y la elección de la representante de Ciudad entre siete candidatas.

vendimia distrital san rafael

Las candidatas de Ciudad son:

  • Julieta Peinado (Sportivo Pedal Club),
  • Ariadna Martínez Benegas (Club Deportivo Argentino),
  • Daiana Fernández (UV Las Margaritas),
  • Evelyn Cavalli (Biblioteca Mariano Moreno),
  • Juliana Priscila González (Cooperativa Madres Cocinando),
  • Abril Disperte (Asociación Civil de Trabajadores de Casas Particulares),
  • Jesica Martínez (UV Isla del Río Diamante).

Con esta celebración, se completarán las 18 aspirantes que competirán por el cetro departamental de la Vendimia de San Rafael, cuya elección se realizará el 24 de enero en el Chacho Santa Cruz.

