Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales

Vendimias departamentales 2026

Viernes 14 de noviembre: San Carlos (teatro Neyú Mapú).

(teatro Neyú Mapú). Viernes 19 de diciembre: Guaymallén (Predio de la Virgen).

(Predio de la Virgen). Sábado 20 de diciembre: Luján de Cuyo (Parque Ferri).

(Parque Ferri). Domingo 21 de diciembre: San Martín (calle Alem y Paseo de la Patria, Ciudad de San Martín).

(calle Alem y Paseo de la Patria, Ciudad de San Martín). Miércoles 7 de enero: Malargüe (predio Raíces Malargüinas).

(predio Raíces Malargüinas). Sábado 17 de enero: Lavalle (predio Verde del Polideportivo Municipal).

(predio Verde del Polideportivo Municipal). Sábado 17 de enero: Junín (Parque Dueño del Sol).

(Parque Dueño del Sol). Sábado 24 de enero: San Rafael (anfiteatro Chacho Santa Cruz).

(anfiteatro Chacho Santa Cruz). Jueves 29 de enero: Rivadavia (Polideportivo Municipal).

(Polideportivo Municipal). Viernes 30 de enero: Las Heras (lugar a confirmar).

(lugar a confirmar). Viernes 30 de enero: Tunuyán (anfiteatro Municipal)

(anfiteatro Municipal) Sábado 31 de enero: General Alvear (Plaza Departamental Carlos María Alvear)

(Plaza Departamental Carlos María Alvear) Sábado 31 de enero: Maipú (lugar a confirmar).

(lugar a confirmar). Jueves 5 de febrero: La Paz (estadio Juan D. Perón).

(estadio Juan D. Perón). Viernes 6 de febrero: Ciudad de Mendoza (Parque Cívico).

(Parque Cívico). Sábado 7 de febrero: Tupungato (anfiteatro Municipal).

(anfiteatro Municipal). Viernes 13 de febrero: Santa Rosa (Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida).

(Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida). Sábado 14 de febrero: Godoy Cruz (Parque San Vicente).

Imagen Fiesta de la Vendimia 2026, Mate 01 La Fiesta Nacional de la Vendimia ya tiene imagen confirmada. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Festivales de verano

Además, desde el gobierno provincial confirmaron las fechas de los festivales departamentales, los cuales también están sujetos a cambios.