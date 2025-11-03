3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mendoza

Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales

El Gobierno de Mendoza informó cuándo será la Vendimia en cada departamento y los festivales del verano. Conocé las fechas.

Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales

Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales

Fto: Yemel Fil

Vendimias departamentales 2026

  • Viernes 14 de noviembre: San Carlos (teatro Neyú Mapú).
  • Viernes 19 de diciembre: Guaymallén (Predio de la Virgen).
  • Sábado 20 de diciembre: Luján de Cuyo (Parque Ferri).
  • Domingo 21 de diciembre: San Martín (calle Alem y Paseo de la Patria, Ciudad de San Martín).
  • Miércoles 7 de enero: Malargüe (predio Raíces Malargüinas).
  • Sábado 17 de enero: Lavalle (predio Verde del Polideportivo Municipal).
  • Sábado 17 de enero: Junín (Parque Dueño del Sol).
  • Sábado 24 de enero: San Rafael (anfiteatro Chacho Santa Cruz).
  • Jueves 29 de enero: Rivadavia (Polideportivo Municipal).
  • Viernes 30 de enero: Las Heras (lugar a confirmar).
  • Viernes 30 de enero: Tunuyán (anfiteatro Municipal)
  • Sábado 31 de enero: General Alvear (Plaza Departamental Carlos María Alvear)
  • Sábado 31 de enero: Maipú (lugar a confirmar).
  • Jueves 5 de febrero: La Paz (estadio Juan D. Perón).
  • Viernes 6 de febrero: Ciudad de Mendoza (Parque Cívico).
  • Sábado 7 de febrero: Tupungato (anfiteatro Municipal).
  • Viernes 13 de febrero: Santa Rosa (Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida).
  • Sábado 14 de febrero: Godoy Cruz (Parque San Vicente).
Imagen Fiesta de la Vendimia 2026, Mate 01
La Fiesta Nacional de la Vendimia ya tiene imagen confirmada.

La Fiesta Nacional de la Vendimia ya tiene imagen confirmada.

Festivales de verano

Además, desde el gobierno provincial confirmaron las fechas de los festivales departamentales, los cuales también están sujetos a cambios.

Lee además
Monte Comán eligió a su reina distrital en San Rafael.
Festejos en el sur

Fiesta de la Vendimia: dos distritos de San Rafael coronaron a sus respectivas reinas
Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
Dolor en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
  • Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Festival del Camote, Guaymallén.
  • Del sábado 7 al martes 11 de febrero: Festival del Chivo, Malargüe.

Lavalle tendrá tres festivales:

  • Sábado 15 y domingo 16 de noviembre: Festival de Jocolí “Portal de Mendoza”.
  • Sábado 10 y domingo 11 de enero: Festival del Melón y la Sandía.
  • Del sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo: Festival del Cosechador.

  • Junín: Encuentro de las Naciones, del jueves 15 al domingo 18 de enero.
  • Rivadavia: Festival “Rivadavia le canta al país”, del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero.

General Alvear:

  • Domingo 8 de febrero: Festival del Álamo.
  • Lunes 16 de febrero: Gran Carnaval.
  • Viernes 27 y sábado 28 de febrero: Festival de la Ciruela.

  • Tunuyán: Festival Nacional de la Tonada, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero.
  • La Paz: Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, del viernes 6 al domingo 8 de febrero.
  • Santa Rosa: Festival de la Cueca y el Damasco, sábado 14 y domingo 15 de febrero.
Temas
Seguí leyendo

Luján de Cuyo vive una Vendimia con récord de participación en sus fiestas distritales

Cuándo es la noche de las heladerías en mendoza 2025: descuentos sorprendentes

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Dengue, en alerta: Mendoza se prepara para una temporada complicada y refuerza la vigilancia

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Mendoza realizará su primer censo provincial de matemática: cómo y cuándo será

Irrigación convocó a audiencia pública para revisar la tarifa del agua 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre el río Mendoza con menor presupuesto del previsto. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Unirá Maipú, San Martín y Lavalle

La Provincia de Mendoza realizará el nuevo puente sobre la RP 31 con menor presupuesto del previsto

Por Florencia Martinez del Rio
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes tormentas
Atención

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Por Carla Canizzaro
La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario.
Ciclo lectivo 2026

La DGE suma nuevos criterios a la hora de elegir a los Abanderados y Escoltas del Primario

Por Natalia Mantineo