Cronograma confirmado: cuándo serán las Vendimias departamentales

Por Sitio Andino Sociedad
Este año, la Fiesta Nacional de la Vendimia cumple 90 años y las celebraciones serán especiales en la provincia de Mendoza. El Gobierno informó cuándo y dónde serán las festividades departamentales, aunque podría haber modificaciones.
Vendimias departamentales 2026
- Viernes 14 de noviembre: San Carlos (teatro Neyú Mapú).
- Viernes 19 de diciembre: Guaymallén (Predio de la Virgen).
- Sábado 20 de diciembre: Luján de Cuyo (Parque Ferri).
- Domingo 21 de diciembre: San Martín (calle Alem y Paseo de la Patria, Ciudad de San Martín).
- Miércoles 7 de enero: Malargüe (predio Raíces Malargüinas).
- Sábado 17 de enero: Lavalle (predio Verde del Polideportivo Municipal).
- Sábado 17 de enero: Junín (Parque Dueño del Sol).
- Sábado 24 de enero: San Rafael (anfiteatro Chacho Santa Cruz).
- Jueves 29 de enero: Rivadavia (Polideportivo Municipal).
- Viernes 30 de enero: Las Heras (lugar a confirmar).
- Viernes 30 de enero: Tunuyán (anfiteatro Municipal)
- Sábado 31 de enero: General Alvear (Plaza Departamental Carlos María Alvear)
- Sábado 31 de enero: Maipú (lugar a confirmar).
- Jueves 5 de febrero: La Paz (estadio Juan D. Perón).
- Viernes 6 de febrero: Ciudad de Mendoza (Parque Cívico).
- Sábado 7 de febrero: Tupungato (anfiteatro Municipal).
- Viernes 13 de febrero: Santa Rosa (Parque Cultural y Recreativo Ventura Segura, La Dormida).
- Sábado 14 de febrero: Godoy Cruz (Parque San Vicente).
Festivales de verano
Además, desde el gobierno provincial confirmaron las fechas de los festivales departamentales, los cuales también están sujetos a cambios.
- Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Festival del Camote, Guaymallén.
- Del sábado 7 al martes 11 de febrero: Festival del Chivo, Malargüe.
Lavalle tendrá tres festivales: