Mendoza decretó dos días de duelo por la muerte de Pocho Sosa

El Gobierno de Mendoza decretó dos días de duelo provincial por la muerte de Carlos Alberto “Pocho” Sosa , una de las voces más emblemáticas de la música cuyana.

La medida fue oficializada este domingo a través del Decreto Nº 1190 , firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Según se informó, la decisión busca reconocer la extensa trayectoria del artista y su aporte a la cultura mendocina , tras más de seis décadas dedicadas a difundir el cancionero popular .

Qué implica el duelo provincial por la muerte de Pocho Sosa

Durante las jornadas establecidas, las banderas Nacional y Provincial permanecerán a media asta en todos los edificios públicos de Mendoza.

Además, el Ejecutivo provincial invitó a los Poderes Legislativo y Judicial, municipios y organismos nacionales con sede en la provincia a adherir a la medida.

A su vez, a través de la Dirección de Ceremonial y Protocolo, se enviará una nota de condolencias a la familia del músico.

Embed - “Tonada de otoño” - Pocho Sosa – Teatro Independencia

Los mensajes oficiales por la muerte de Pocho Sosa

Tras conocerse el fallecimiento, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la figura del artista en redes sociales. “Pocho Sosa dedicó su vida a cantar nuestra tierra, nuestras tradiciones y nuestra identidad, convirtiéndose en un símbolo de la cultura mendocina”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2066158931106291893&partner=&hide_thread=false Hoy Mendoza despide a una de sus voces más queridas. Pocho Sosa dedicó su vida a cantar nuestra tierra, nuestras tradiciones y nuestra identidad, convirtiéndose en un símbolo de la cultura mendocina.



Acompaño a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural en este difícil… pic.twitter.com/QUfkyQF8UB — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 14, 2026

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado lo definió como “un verdadero embajador de la cultura cuyana” y remarcó su papel en la construcción de la identidad provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2066132488351572149&partner=&hide_thread=false Con profundo pesar despido a Carlos Alberto “Pocho” Sosa, una de las voces más importantes que ha dado Mendoza y un verdadero embajador de nuestra cultura cuyana.



Pocho no fue solamente un cantor. Fue un hombre que dedicó su vida a llevar la tonada, la cueca y las historias de… pic.twitter.com/b3KbSzOecB — Hebe Casado (@hebesil) June 14, 2026

A lo largo de la jornada se sumaron mensajes de intendentes, legisladores, ministros, funcionarios y dirigentes de todo el arco provincial, en homenaje al gran cantautor mendocino.

Pocho Sosa: un referente de la cultura cuyana

Pocho Sosa falleció este domingo a los 82 años, dejando una trayectoria de más de seis décadas ligada a la tonada, la cueca y la música popular mendocina.

Se trata de uno de los máximos exponentes del folclore cuyano. El artista dejó una trayectoria dedicada a difundir la música y las tradiciones de la provincia.

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Nacido el 17 de julio de 1943, Pocho Sosa dedicó más de seis décadas a difundir la música folclórica, la tonada y las tradiciones de la región en escenarios de todo el país.

Desde el Gobierno destacaron que su legado trasciende generaciones y forma parte del patrimonio cultural de la provincia, con una obra que seguirá vigente en cada festival y celebración popular.

Cuándo y cómo es la despedida pública a Pocho Sosa en Mendoza

A pedido de la familia, la Legislatura de Mendoza realiza una despedida institucional a Carlos Alberto "Pocho" Sosa este domingo, desde las 13.30 a las 16.30, en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su invaluable aporte a la cultura mendocina y cuyana.

La ceremonia se lleva adelante en el Salón Rojo de la Legislatura, donde familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos rinden homenaje a una de las figuras más representativas de la música popular de nuestra provincia.

La Ciudad de Mendoza adhirió al decreto del gobierno provincial

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, adhirió al decreto provincial que establece dos días de duelo con motivo del fallecimiento del reconocido artista mendocino Pocho Sosa. Desde la Capital informaron que "queda suspendido el homenaje al Indio Solari previsto para hoy, domingo 14 de junio, en la Plaza Independencia". "La Ciudad de Mendoza acompaña a sus familiares, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de profundo dolor", señalaron.