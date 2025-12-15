15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Producción y clima

Menos tormentas severas y casi sin granizo en los cultivos del sur mendocino

En noviembre hubo menos días con granizo severo en zonas productivas y la superficie afectada fue muy inferior al promedio histórico en el sur mendocino.

Avión de la lucha antigranizo.

Avión de la lucha antigranizo.

Según explicó el ingeniero Horacio Pessano, coordinador del sistema en la zona sur y con 40 años de trayectoria en la lucha antigranizo, durante noviembre se detectaron 21 días con tormentas, un número muy cercano al promedio histórico de 19.

Lee además
Jornada de formación en Maipú Municipio.
Educación y deporte

Maipú Municipio refuerza la preparación de las Escuelas de Verano con una jornada de capacitación integral
el museo de juan bautista vairoleto incorporo la replica de la vivienda original y consolida su crecimiento turistico video
Patrimonio histórico

El Museo de Juan Bautista Vairoleto incorporó la réplica de la vivienda original y consolida su crecimiento turístico

En cuanto a tormentas severas —las que precipitan granizo en superficie— se registraron 12 jornadas, también dentro de los valores normales.

Uno de los datos más relevantes se dio en las áreas cultivadas de San Rafael, donde la cantidad de días con tormentas severas fue menor a lo habitual: mientras que el promedio histórico para noviembre es de 9 días, este año se registraron apenas 6.

image
Horacio Pessano, se refirió a la lucha antigranizo.

Horacio Pessano, se refirió a la lucha antigranizo.

Nulos episodios de granizo durante el último mes

Los episodios de granizo fueron casi nulos, con precipitaciones que solo oscilaron entre 5 y 7 milímetros y de corta duración, lo que explica la ausencia de daños significativos en cultivos. “Fueron eventos breves y de baja intensidad, lo que permitió que prácticamente no se registraran pérdidas productivas”, indicó Pessano.

En cuanto a superficie afectada, el promedio actual es muy bajo: históricamente son 2.950 hectáreas, mientras que en la campaña 2025 se estima que no se superan entre 50 y 100 hectáreas entre San Rafael y Alvear.

El sistema comenzó a operar formalmente el 15 de noviembre. En ese período se realizaron 11 vuelos, con 22 horas de operación y 523 bengalas utilizadas, cifras también inferiores al promedio mensual histórico.

De cara a lo que resta de la temporada, Pessano adelantó que los meses de diciembre y enero son, estadísticamente, los más complejos en cuanto a formación y severidad de tormentas, por lo que el trabajo operativo se intensificará.

Finalmente, destacó que la efectividad del sistema se evalúa sobre series estadísticas de largo plazo. Antes de su implementación, los daños anuales en el sur provincial alcanzaban en promedio 11.000 hectáreas, mientras que con la lucha activa se redujeron a poco más de 5.000 hectáreas, una disminución cercana al 50%.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael inaugura las obras de renovación del Polideportivo 3 de El Cerrito

Festival de la Empanada 2025: Norma Cabaña fue la ganadora en Alvear Oeste

General Alvear vivió una noche especial con el encendido del pinito y un concierto navideño

La Municipalidad de Mendoza impulsa las Fiestas con promociones bancarias en el centro

Godoy Cruz entregó certificados a más de 420 alumnos de talleres de oficios

Guaymallén lanza un workshop de comunicación con referentes del marketing digital mendocino

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 15 al 20 de diciembre y los valores

Video: sorpresiva nevada en la cordillera de Malargüe en pleno diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
“Workshop en Comunicación de Redes Sociales” en Guaymallén.
Desarrollo emprendedor

Guaymallén lanza un workshop de comunicación con referentes del marketing digital mendocino

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre

Buen tiempo se espera este lunes en la provincia de Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura y Zonda en algunas zonas: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Te Puede Interesar

Dólar: a partir de enero, el sistema de bandas cambiarias se actualizará en base a la inflación
Banco Central

Dólar: a partir de enero, el sistema de bandas cambiarias se actualizará en base a la inflación

Por Sitio Andino Economía
¿Los estatales de Mendoza tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre?.
Fin de año

¿Los empleados estatales de Mendoza tendrán asueto los días 24 y 31 de diciembre?

Por Sitio Andino Política
La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Por Carla Canizzaro