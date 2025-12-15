Menos tormentas severas y casi sin granizo en los cultivos del sur mendocino

La campaña 2025 del sistema de mitigación de granizo en el Oasis Sur de Mendoza tuvo un comienzo satisfactorio con registros de tormentas dentro de los promedios históricos, pero con casi nulo en los cultivos, de acuerdo a los datos oficiales del sistema que protege a San Rafael y General Alvear .

Según explicó el ingeniero Horacio Pessano , coordinador del sistema en la zona sur y con 40 años de trayectoria en la lucha antigranizo , durante noviembre se detectaron 21 días con tormentas, un número muy cercano al promedio histórico de 19.

En cuanto a tormentas severas — las que precipitan granizo en superficie — se registraron 12 jornadas, también dentro de los valores normales.

Uno de los datos más relevantes se dio en las áreas cultivadas de San Rafael, donde la cantidad de días con tormentas severas fue menor a lo habitual: m ientras que el promedio histórico para noviembre es de 9 días, este año se registraron apenas 6 .

image Horacio Pessano, se refirió a la lucha antigranizo.

Nulos episodios de granizo durante el último mes

Los episodios de granizo fueron casi nulos, con precipitaciones que solo oscilaron entre 5 y 7 milímetros y de corta duración, lo que explica la ausencia de daños significativos en cultivos. “Fueron eventos breves y de baja intensidad, lo que permitió que prácticamente no se registraran pérdidas productivas”, indicó Pessano.

En cuanto a superficie afectada, el promedio actual es muy bajo: históricamente son 2.950 hectáreas, mientras que en la campaña 2025 se estima que no se superan entre 50 y 100 hectáreas entre San Rafael y Alvear.

El sistema comenzó a operar formalmente el 15 de noviembre. En ese período se realizaron 11 vuelos, con 22 horas de operación y 523 bengalas utilizadas, cifras también inferiores al promedio mensual histórico.

De cara a lo que resta de la temporada, Pessano adelantó que los meses de diciembre y enero son, estadísticamente, los más complejos en cuanto a formación y severidad de tormentas, por lo que el trabajo operativo se intensificará.

Finalmente, destacó que la efectividad del sistema se evalúa sobre series estadísticas de largo plazo. Antes de su implementación, los daños anuales en el sur provincial alcanzaban en promedio 11.000 hectáreas, mientras que con la lucha activa se redujeron a poco más de 5.000 hectáreas, una disminución cercana al 50%.