San Rafael lanzó "Rafaella", su nuevo Smart Bot de atención ciudadana

El municipio de San Rafael incorpora “Rafaella” para brindar respuestas rápidas, consultas y reclamos.

Los vecinos de San Rafael ya cuentan con “Rafaella”, un nuevo Smart Bot de atención ciudadana de la Municipalidad de San Rafael que permite realizar consultas generales y reclamos las 24 horas, los 7 días de la semana, como parte del proceso de modernización y digitalización de los servicios municipales.

La herramienta ya se encuentra disponible a través del sitio oficial www.sanrafael.gov.ar y se complementa con el servicio telefónico del 0800-222-0600, ampliando las opciones de contacto y descentralizando la atención al vecino.

Rafaella surge de la necesidad de dar respuesta a una demanda creciente de atención más ágil, accesible y digital.

Según explicó Néstor Moscardo, referente de la firma desarrolladora Global Solutions, el proyecto busca “avanzar hacia una atención al ciudadano mucho más dinámica, incorporando herramientas digitales que permitan gestionar reclamos y trámites cotidianos”.

Como funciona Rafaella, el Smart Bo en San Rafael

Rafaella funciona como un smart bot que guía al usuario desde el primer contacto y ofrece dos grandes opciones de interacción: reclamos y consultas.

De esta manera, los reclamos se pueden realizar en cualquier momento del día, generando un número de seguimiento que otorga trazabilidad y le permite al vecino conocer el estado de su trámite.

Por otro, brinda información general sobre distintos servicios municipales, como estacionamiento medido, turismo, salud, asistencia social y teléfonos útiles, además de facilitar el acceso al contact center para quienes requieran atención personalizada.

Rápido, ágil y sin dificultades el Smart Bo en San Rafael

Se trata de una herramienta intuitiva y sencilla, pensada para que cualquier vecino pueda utilizarla sin dificultades. “La idea fue que sea algo simple, ágil y que realmente ayude en el día a día, evitando filas, esperas telefónicas o traslados innecesarios”, señaló Moscardo.

Rafaella representa un primer paso dentro de una estrategia más amplia de digitalización del municipio. “El objetivo es fortalecer el vínculo entre el municipio y el vecino, haciendo que las gestiones sean más fáciles, rápidas y accesibles en la vida cotidiana”, detalló.

