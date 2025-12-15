San Rafael inaugura las obras de renovación del Polideportivo 3 de El Cerrito

Para seguir fortaleciendo las propuestas deportivas y recreativas en distintos puntos del departamento, el Municipio de San Rafael inaugurará este martes a las 19.00 horas las obras de renovación y ampliación del Polideportivo 3 de El Cerrito.
San Rafael presentará este martes las mejoras realizadas en el predio, que incluyen nuevos vestuarios, sanitarios y la puesta en valor del playón y la pileta.
El acto se realizará en el predio de calle Spinelli 675, en el distrito El Cerrito, donde se concretaron importantes mejoras en la infraestructura del lugar.
Entre las principales intervenciones se destacan la construcción de nuevos vestuarios y sanitarios, la puesta en valor del playón deportivo, mejoras en la pileta, trabajos de forestación y la incorporación de nuevo equipamiento.
Con las obras finalizadas, el Poli 3 será sede de múltiples actividades durante el verano. Allí funcionará la colonia de verano para niños y adultos mayores, además de propuestas como aquazumba y natación para adultos, entre otras disciplinas.