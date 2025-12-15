15 de diciembre de 2025
{}
San Rafael inaugura las obras de renovación del Polideportivo 3 de El Cerrito

San Rafael presentará este martes las mejoras realizadas en el predio, que incluyen nuevos vestuarios, sanitarios y la puesta en valor del playón y la pileta.

image
Sitio Andino Departamentales

Para seguir fortaleciendo las propuestas deportivas y recreativas en distintos puntos del departamento, el Municipio de San Rafael inaugurará este martes a las 19.00 horas las obras de renovación y ampliación del Polideportivo 3 de El Cerrito.

El acto se realizará en el predio de calle Spinelli 675, en el distrito El Cerrito, donde se concretaron importantes mejoras en la infraestructura del lugar.

Renovación y ampliación en el Polideportivo 3 de San Rafael

Entre las principales intervenciones se destacan la construcción de nuevos vestuarios y sanitarios, la puesta en valor del playón deportivo, mejoras en la pileta, trabajos de forestación y la incorporación de nuevo equipamiento.

Con las obras finalizadas, el Poli 3 será sede de múltiples actividades durante el verano. Allí funcionará la colonia de verano para niños y adultos mayores, además de propuestas como aquazumba y natación para adultos, entre otras disciplinas.

image
La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

