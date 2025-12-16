16 de diciembre de 2025
Con gran participación, San Rafael inició las Colonias de Verano municipales

El programa municipal de San Rafael incluye pileta, deportes y talleres recreativos, y suma una propuesta especial para adolescentes.

Colonias de verano en San Rafael, ya dieron inicio.

Por Sitio Andino Departamentales

Cientos de chicos comenzaron las actividades en las Colonias de Verano gratuitas que ofrece el Municipio de San Rafael. Las propuestas se extenderán durante 2 meses, hasta el próximo 15 de febrero de 2026.

Las actividades se desarrollan en distintas sedes, entre ellas: Polideportivo N 1, ATE, Club Huracán, Polideportivo 3 (El Cerrito), Cuadro Nacional, Real del Padre, Villa 25 de Mayo y el Parador del Parque Mariano Moreno, todas con cupos completos.

“Estamos felices porque estamos repletos de chicos y comenzamos una nueva temporada de verano con muchas actividades”, explicó la profesora Andrea Arce. Estos espacios incluyen a chicos desde los 4 a los 13 años, los cuales realizan diferentes actividades de acuerdo a su edad.

“Tenemos pileta, juegos deportivos y talleres que incluyen ajedrez, fútbol, atletismo, tenis, biciescuela y el programa recreo”, indicó la profe. Hay que destacar que todas las actividades son libres y gratuitas y ser desarrollan de martes a viernes en horario matutino.

Colonia para adolescentes en San Rafael

Este año también se implementó una nueva propuesta para los chicos “más grandes”. La colonia de adolescentes incluye a jóvenes de entre 13 y 17 años. La propuesta se desarrolla los martes y jueves en el Parque Mariano Moreno y los miércoles y viernes en el Poli 1.

La iniciativa incluye roller, bicicleta, canotaje, preparación física y otras alternativas para que los chicos puedan disfrutar del deporte.

