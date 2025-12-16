Con gran participación, San Rafael inició las Colonias de Verano municipales

Cientos de chicos comenzaron las actividades en las Colonias de Verano gratuitas que ofrece el Municipio de San Rafael . Las propuestas se extenderán durante 2 meses, hasta el próximo 15 de febrero de 2026 .

Las actividades se desarrollan en distintas sedes, entre ellas: Polideportivo N 1, ATE, Club Huracán, Polideportivo 3 (El Cerrito), Cuadro Nacional, Real del Padre, Villa 25 de Mayo y el Parador del Parque Mariano Moreno , todas con cupos completos.

“Estamos felices porque estamos repletos de chicos y comenzamos una nueva temporada de verano con muchas actividades”, explicó la profesora Andrea Arce. Estos espacios incluyen a chicos desde los 4 a los 13 años, los cuales realizan diferentes actividades de acuerdo a su edad.

“Tenemos pileta, juegos deportivos y talleres que incluyen ajedrez, fútbol, atletismo, tenis, biciescuela y el programa recreo” , indicó la profe. Hay que destacar que todas las actividades son libres y gratuitas y ser desarrollan de martes a viernes en horario matutino.

Colonia para adolescentes en San Rafael

Este año también se implementó una nueva propuesta para los chicos “más grandes”. La colonia de adolescentes incluye a jóvenes de entre 13 y 17 años. La propuesta se desarrolla los martes y jueves en el Parque Mariano Moreno y los miércoles y viernes en el Poli 1.

La iniciativa incluye roller, bicicleta, canotaje, preparación física y otras alternativas para que los chicos puedan disfrutar del deporte.