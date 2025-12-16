Con aval del oficialismo y aliados, avanza el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados , presidida por Alberto "Bertie" Benegas Lynch, logró este martes la firma del dictamen de mayoría con el objetivo de lograr la media sanción del plan de gastos en la sesión especial convocada para el miércoles.

La veintena de integrantes de La Libertad Avanza (LLA) y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal , Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.

La novedad es que el Gobierno corrigió su propio proyecto para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico , dos normas que habían sido votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) , Gabriel Bornoroni, se mostró “contento” por el hecho de que el jefe de Estado enviara al Congreso “un presupuesto con equilibrio fiscal , algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió”.

“Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar”, subrayó el cordobés, quien aseguró que este presupuesto echa por tierra con el “impuesto inflacionario” al que gobiernos anteriores tenía acostumbrada a la población.

“Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos”, dijo y añadió: “Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/2000970189576228902&partner=&hide_thread=false TENEMOS DICTAMEN PARA EL PRESUPUESTO DE @JMilei



Estamos un paso más cerca de que sea ley. Por primera vez en DÉCADAS los argentinos tendrán un presupuesto con equilibrio fiscal.



Nos acercamos a ser un país normal y previsible. Con reglas claras. Nos acercamos a ser POTENCIA. — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) December 16, 2025

La alternativa de la oposición

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, confirmó que su espacio presentará un dictamen propio para la Ley de Presupuesto 2026, como también para la ley de Inocencia Fiscal y para la Ley de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El santafesino informó que la propuesta del peronismo incorpora el financiamiento a las universidades nacionales tal cual se había votado en el Congreso, en la ley vetada por Milei y posteriormente insistida con más de dos tercios por la oposición. También contempla los fondos vinculadas a las leyes vetadas e insistidas de emergencia en Discapacidad y en Pediatría (Hospital Garrahan).

“Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 que plantea entre otras cosas la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo”, señaló Martínez sobre el compromiso de destinar el 6% del PBI a la educación.

En cuanto a las universidades, además de lo establecido en la Ley de Emergencia, el jefe del principal bloque opositor reveló que el proyecto de UP incluye fondos para las universidades por 7.3 billones de pesos para el ejercicio 2026, en lugar de los 4.8 billones de pesos que anunció el Gobierno de Milei.

El diputado kirchnerista remarcó que el proyecto de su fuerza política promueve un “sistema de becas acorde a lo que necesita la Argentina”, incluyendo una actualización de las becas Progresar. También resaltó que la iniciativa garantiza el respeto a la paritaria docente y no docente en todos los niveles, y la garantía de fondos para la ley de educación ambiental y para las escuelas técnicas (rechazo a la eliminación del artículo 52 de la norma específica).

En tanto, la propuesta del peronismo garantiza el crecimiento gradual de la inversión en Ciencia y Tecnología que votó el Congreso en 2021, como también el Fondo Nacional para la Defensa aprobado entre el 2019 y el 2020.

En otro orden, Martínez puntualizó que el proyecto establece la continuidad del régimen diferencial de zona fría para consumo de gas, y la extensión del régimen de promoción de energías renovables. “Proponemos que tengamos automaticidad en el incremento de las asignaciones familiares cuando el gobierno quiere eliminarlo”, ponderó.

Presupuesto comisiones cámara de diputados de la nación alberto bertie benegas lynch Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Asimismo indicó que la iniciativa de UP recupera el incremento de los haberes jubilatorios que el Gobierno “quitó en el traspaso de una fórmula (previsional) a otra”, y además “actualiza el monto de 70 mil pesos del bono” que la gestión del Frente de Todos había establecido en esa cifra entre octubre y noviembre del 2023. A su vez, reclamó “recuperar el Fondo Nacional de Incentivo Docente que es clave para las provincias”.

También consideró fundamental que las provincias argentinas recuperen un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos y una distribución mucho más ordenada de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Hay que terminar con esta discrecionalidad y este escándalo. Los ATN fueron creados con una concepción . Hay que terminar con esa idea y que los ATN lleguen a todas las provincias y no solamente a las que garanticen algunos votos”, recriminó el santafesino.

Otro aspecto que contempla el proyecto de UxP es la reposición del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, un tema que para La Libertad Avanza solo busca beneficiar a la gestión de Axel Kicillof.

El presidente de la bancada peronista destacó que el proyecto opositor garantiza los recursos necesarios para el INVAP y para toda la industria aeroespacial y satelital argentina. Lo mismo respecto de los fondos para la ejecución de la Ley de Bosques Nativos, de Manejo de Fuego, y de Alto Rendimiento Deportivo (financiamiento del ENARD).

“Nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a expresar estas ideas con la convicción y la fortaleza necesaria. Necesitamos brindarle a los argentinos una alternativa clara que deje evidencia” que no hay un solo camino, como pretende el Gobierno.

A su turno, el diputado Itai Hagman argumentó las razones del rechazo de Unión por la Patria a la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, aduciendo que “el mayor ajuste de la historia” del cual se vanagloria Milei no sirvió para estabilizar ni para reparar los desequilibrios de la economía.

“Esta ley solo logra perpetuar esta lógica de ajuste permanente que hemos vivido en estos dos años”, consideró el economista y referente del Frente Patria Grande, agrupación liderada por Juan Grabois.

Dictamen mayoritario del proyecto de Inocencia Fiscal

El oficialismo y sus aliados de la Cámara de Diputados consiguieron mayoría y lograron emitir dictamen favorable al proyecto de Inocencia Fiscal, que permite ingresar al sistema los bienes que no estén declarados en la economía formal.

Según trascendió, el despacho de mayoría tuvo 44 firmas entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, con lo cual este miércoles se podrá tratar junto al Proyecto de Presupuesto y de Compromiso Fiscal y Monetario.