Fiestas, compras y premios: el centro se llena de promociones y sorteos

En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, hacer las compras en el centro tiene premio. Hasta el 6 de enero está disponible la campañaComprá en las Fiestas, una propuesta que invita a apostar por el comercio local y, al mismo tiempo, participar en el sorteo de paquetes turísticos a destinos nacionales.
Quienes realicen compras por $25.000 o más en los comercios adheridos del Centro podrán participar del sorteo oficial. ¿Cómo participar? Es muy simple: solo hay que cargar el ticket de compra y los datos personales en:Comprá en la Ciudad.
Además de aprovechar las promos y apoyar a los negocios locales, los compradores van a poder disfrutar de una Ciudad especialmente decorada para esta época, con un clima festivo ideal para recorrer, pasear y adelantar los regalos.
Comprá en la Ciudad y podés viajar por el país
Con el acompañamiento de Andesmar, se sortearán tres paquetes con traslado y alojamiento incluido, para empezar el año viajando:
Primer premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno, en habitación base doble.
Segundo premio: viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena).
Tercer premio: viaje para dos personas a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno continental, en habitación base doble.
Estacionamiento especial por las fiestas de fin de año
La iniciativa incorpora -de manera excepcional- al sistema tradicional de estacionamiento medido mediante el uso de tarjetas a dos arterias del microcentro donde habitualmente no se permite estacionar. Se trata de la Avenida San Martín, vereda oeste, desde Godoy Cruz hasta Montevideo, y de la calle Patricias Mendocinas, vereda este, desde Godoy Cruz hasta Avenida Pedro Molina.