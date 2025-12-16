Fiestas, compras y premios: el centro se llena de promociones y sorteos

En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo , hacer las compras en el centro tiene premio . Hasta el 6 de enero está disponible la campaña Comprá en las Fiestas , una propuesta que invita a apostar por el comercio local y, al mismo tiempo, participar en el sorteo de paquetes turísticos a destinos nacionales.

Quienes realicen compras por $25.000 o más en los comercios adheridos del Centro podrán participar del sorteo oficial . ¿Cómo participar? Es muy simple: solo hay que cargar el ticket de compra y los datos personales en: Comprá en la Ciudad .

Además de aprovechar las promos y apoyar a los negocios locales , los compradores van a poder disfrutar de una Ciudad especialmente decorada para esta época , con un clima festivo ideal para recorrer, pasear y adelantar los regalos.

Con el acompañamiento de Andesmar , se sortearán tres paquetes con traslado y alojamiento incluido, para empezar el año viajando:

Primer premio: viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno, en habitación base doble.

viaje para dos personas a Mar del Plata, con traslado y siete noches de alojamiento con desayuno, en habitación base doble. Segundo premio: viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena).

viaje para dos personas a Carlos Paz, con traslado y tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena). Tercer premio: viaje para dos personas a San Rafael, con traslado y tres noches de alojamiento con desayuno continental, en habitación base doble.

Estacionamiento especial por las fiestas de fin de año

La Municipalidad de Mendoza puso en vigencia un esquema especial de Estacionamiento Medido con motivo de las fiestas de fin de año. Se trata del programa “Navidad y Reyes Sin Vueltas”, establecido mediante el Decreto Municipal Nº 1391.

La iniciativa incorpora -de manera excepcional- al sistema tradicional de estacionamiento medido mediante el uso de tarjetas a dos arterias del microcentro donde habitualmente no se permite estacionar. Se trata de la Avenida San Martín, vereda oeste, desde Godoy Cruz hasta Montevideo, y de la calle Patricias Mendocinas, vereda este, desde Godoy Cruz hasta Avenida Pedro Molina.