General Alvear concluyó el ciclo 2025 de jardines y CAE con un llamado a fortalecer la educación inicial

El municipio de General Alvear reafirmó su compromiso con el desarrollo infantil y anunció mejoras edilicias y pedagógicas para el ciclo 2026.

Cierre de ciclos de jardines maternales municipales en General Alvear

El director de Educación, José Morán, destacó la tarea que se desarrolla a lo largo del año: “en los Jardines Maternales tenemos niños desde los 45 días hasta los 3 años y en los CAE desde los 4 a los 12. Se realiza un trabajo sostenido por parte de los docentes y con el acompañamiento de las familias y del municipio, entendiendo la importancia de la primera infancia para el desarrollo futuro de cada niño”.

Morán señaló además que las instituciones mantienen una guardia pedagógica durante el receso y que en ese período se ejecutan tareas de mantenimiento, desinfección y mejoras edilicias. “Buscamos que cada espacio esté en mejores condiciones y que en 2026 los niños reciban una educación de calidad, con docentes que continúan su formación y con el apoyo permanente de la Municipalidad de General Alvear”, afirmó.

Ámbito de contención y profesionalismo, destacó Alejandro Molero

El intendente Alejandro Molero participó del acto y remarcó el rol de la primera infancia en la política educativa local: “la escolaridad ha ido iniciándose a edades cada vez más tempranas y el trabajo de los jardines municipales y del equipo de SEOS permitió fortalecer esta etapa. Desde lo cognitivo, lo motriz y desde todos los aspectos formativos, buscamos brindar un ámbito de contención y profesionalismo”.

Molero agregó que el municipio ha realizado inversiones en equipamiento y ampliación del recurso humano: “El capital más importante es el equipo que trabaja diariamente en la formación de nuestros hijos”.

