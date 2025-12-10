La Policía Rural decomisó 400 kilos de carne en mal estado en un comercio de General Alvear

La mercadería no era apta para el consumo humano Prensa Ministerio de Seguridad

El procedimiento se realizó en un comercio ubicado sobre calle Alvear Norte, donde efectivos policiales trabajaron en conjunto con personal del área de Bromatología de la Municipalidad de General Alvear. Durante la inspección, los agentes entrevistaron al propietario del local, un hombre de 68 años, y posteriormente revisaron las instalaciones.

En la parte trasera del establecimiento, dentro de un equipo de congelación, las autoridades hallaron alrededor de 400 kilos de productos cárnicos congelados. Tras la evaluación técnica correspondiente, se determinó que la mercadería no era apta para el consumo humano.

operativo, carne, policía rural La Policía Rural de General Alvear llevó adelante el operativo Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Cómo terminó el decomiso de carne Como resultado, todo el producto fue decomisado y las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía interviniente, conforme a lo establecido en el artículo 201 del Código Penal, que regula las conductas vinculadas a la comercialización de alimentos en condiciones insalubres.

Las autoridades remarcaron que estos controles continuarán realizándose en el departamento, en el marco de las acciones preventivas para garantizar la salud pública y combatir el abigeato en la región.