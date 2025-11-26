26 de noviembre de 2025
operativos contra el abigeato

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

La Policía de Mendoza secuestró más de 260 kilos de carne en dos operativos en General Alvear y Guaymallén, en el marco del Plan contra el Abigeato.

 Por Pablo Segura

En un nuevo golpe contra el delito rural, efectivos de la Policía de Mendoza lograron secuestrar más de 260 kilos de carne en controles realizados en los departamentos de General Alvear y Guaymallén, como parte del Plan Estratégico contra el Abigeato anunciado recientemente en nuestra provincia

El plan fue anunciado con el propósito de desbaratar redes dedicadas al robo de ganado, la faena clandestina y la comercialización de carne sin trazabilidad ni condiciones sanitarias.

Las inspecciones -que combinan controles viales, tareas de la policía rural, acción de bromatología y fiscalización sanitaria- buscan evitar que carne en malas condiciones llegue al consumo, protegiendo así la salud pública y castigando las prácticas ilegales.

El operativo se desplegó primero en General Alvear, en la intersección de Diagonal Pellegrini y Fleming, donde un vehículo fue detenido transportando alrededor de 150 kilos de pollo en condiciones insalubres: sin bolsas, en contacto directo con jaulas, con olor nauseabundo y evidencia de descomposición.

Con ese hallazgo, las autoridades decidieron decomisar la mercadería e intervenirla, trasladándola a la Planta de Residuos Sólidos de General Alvear, para su destrucción, tras confirmarse que la carne no cumplía con las normas sanitarias vigentes.

Más tarde, en Guaymallén -sobre calle Urquiza y San Francisco del Monte-, agentes junto a personal de Bromatología municipal inspeccionaron un vehículo de transporte de alimentos con cámara de frío. Allí se detectó que una media res vacuna estaba apoyada directamente sobre el piso del vehículo, violando las normas sanitarias. Por ello, se procedió al decomiso de 114 kilos de carne, que luego fue trasladada a la Planta de Tratamiento de Residuos “El Borbollón”, en Las Heras, donde se efectuó su desnaturalización.

Según informó el gobierno provincial, estas acciones se suman a una serie de operativos que ya permitieron decomisar miles de kilos de carne en irregularidades, recuperar animales robados y avanzar en causas penales en materia de abigeato.

En ese marco, el decomiso reciente en General Alvear y Guaymallén reafirma el compromiso estatal por desarticular el circuito delictivo: desde el robo de ganado hasta su transformación y distribución clandestina.

