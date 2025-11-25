25 de noviembre de 2025
Balance positivo en General Alvear: alta ocupación y fuerte movimiento turístico durante el fin de semana largo

General Alvear registró picos del 92% de ocupación y un gasto diario estimado en $85.000. Destacan el trabajo articulado con cámaras de turismo y comercio.

Balance turístico positivo en General Alvear.

Balance turístico positivo en General Alvear.

El titular de la repartición, Gustavo García, celebró lo ocurrido e instó a seguir trabajando de manera conjunta con el sector privado, "Estamos muy contentos desde la Dirección de Turismo, el viernes superamos el 81,5% del nivel de ocupación, el sábado lo superamos y llegamos al 92%, muy felices estamos porque es un trabajo que se viene realizando desde principio de año con el tema de las promociones y eventos deportivos, que están dando sus frutos".

Agregó además García: "Este es un trabajo que es de todos, la Cámara de Turismo en conjunto con la Cámara de Comercio y su Específica nos juntamos prácticamente todas las semanas a trabajar y a tratar de poner a Alvear en el lugar que se merece. El ente dice que el promedio de gasto diario es de $85.000, el cual comprende varios ítems".

General Alvear y un magnífico fin de semana largo en todo concepto

