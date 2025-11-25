Fiesta Provincial de la Cerveza: el novedoso sistema para comprar sin filas ni demoras.

Durante la nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza , la Municipalidad de Godoy Cruz dará un salto hacia la modernidad y la agilidad con la incorporación de Pop Meals , un sistema de gestión de compras ya probado en los principales festivales masivos del país. El objetivo es reducir filas y mejorar los tiempos de atención .

La Fiesta Provincial de la Cerveza se realizará entre el 5 y el 7 de diciembre, en el Hipódromo de Mendoza , y esta herramienta permitirá a los asistentes pre-comprar productos, cargar dinero de manera anticipada y consumir dentro del predio de forma rápida y sin complicaciones durante las tres noches del festival.

Para maximizar el tiempo de disfrute, Pop Meals ofrece dos modalidades clave previas al ingreso:

Una vez completada la compra, se recibirá un código QR por correo electrónico que deberá presentarse en el puesto correspondiente del predio para el retiro del pedido.

Ingresando a la web de Pop Meals , los asistentes podrán seleccionar "Comprar productos", armar su pedido de bebidas y comidas, y realizar el pago online .

Quienes busquen la máxima agilidad pueden seleccionar "Cargar dinero" en la web. El monto elegido se acreditará y se enviará un QR con saldo disponible para consumir en cualquier barra o stand gastronómico del festival.

Importante: Si al finalizar el evento queda dinero sin utilizar, el reintegro podrá gestionarse directamente desde el usuario de Pop Meals.

Compras rápidas y sin gestiones

Una vez dentro del Hipódromo de Mendoza, la experiencia se simplifica:

Para las pre-compras: solo se necesita acercarse al puesto indicado y presentar el QR para recibir el pedido.

Para el saldo pre-cargado: se puede consumir directamente en los puntos de venta de preferencia, ya que el sistema descontará automáticamente cada compra del total disponible.

Para aquellos que no hayan realizado el proceso previo, o necesiten más saldo, las cargas pueden efectuarse en las cajas del predio o escaneando un QR para hacerlo desde el celular. Se aceptan efectivo, tarjeta o Mercado Pago.

Una experiencia más ágil y transparente

Con Pop Meals, la Fiesta Provincial de la Cerveza apuesta por una logística de consumo moderna y accesible, garantizando una mejor circulación y reduciendo significativamente los tiempos de espera.

Al finalizar el evento, cada persona tendrá la posibilidad de gestionar de forma simple el reintegro de cualquier saldo pendiente.