25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Revolucionario

Fiesta Provincial de la Cerveza: el novedoso sistema para comprar sin filas ni demoras

La Municipalidad de Godoy Cruz implementará un revolucionario sistema en la Fiesta Provincial de la Cerveza para la gestión de consumos sin esperas.

Fiesta Provincial de la Cerveza: el novedoso sistema para comprar sin filas ni demoras.

Fiesta Provincial de la Cerveza: el novedoso sistema para comprar sin filas ni demoras.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

Durante la nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, la Municipalidad de Godoy Cruz dará un salto hacia la modernidad y la agilidad con la incorporación de Pop Meals, un sistema de gestión de compras ya probado en los principales festivales masivos del país. El objetivo es reducir filas y mejorar los tiempos de atención.

Lee además
san rafael sumo un banco rojo y una muestra artistica en memoria de victimas de femicidio video
Movimiento 25N

San Rafael sumó un Banco Rojo y una muestra artística en memoria de víctimas de femicidio
con presencia territorial, godoy cruz marco el 25n y llamo a involucrarse contra las violencias
Derechos y justicia

Con presencia territorial, Godoy Cruz marcó el 25N y llamó a involucrarse contra las violencias
fiesta de la cerveza 2025

Fiesta Provincial de la Cerveza: precompras y saldo anticipado

Para maximizar el tiempo de disfrute, Pop Meals ofrece dos modalidades clave previas al ingreso:

  • Pre-compra de productos:

    • Ingresando a la web de Pop Meals, los asistentes podrán seleccionar "Comprar productos", armar su pedido de bebidas y comidas, y realizar el pago online.

    • Una vez completada la compra, se recibirá un código QR por correo electrónico que deberá presentarse en el puesto correspondiente del predio para el retiro del pedido.

  • Carga anticipada de dinero (saldo disponible):

  • Quienes busquen la máxima agilidad pueden seleccionar "Cargar dinero" en la web. El monto elegido se acreditará y se enviará un QR con saldo disponible para consumir en cualquier barra o stand gastronómico del festival.

  • Importante: Si al finalizar el evento queda dinero sin utilizar, el reintegro podrá gestionarse directamente desde el usuario de Pop Meals.

público en la Fiesta provincial de la cerveza
La Fiesta Provincial de la Cerveza se realizará entre el 5 y el 7 de diciembre, en el Hipódromo de Mendoza.

La Fiesta Provincial de la Cerveza se realizará entre el 5 y el 7 de diciembre, en el Hipódromo de Mendoza.

Compras rápidas y sin gestiones

Una vez dentro del Hipódromo de Mendoza, la experiencia se simplifica:

  • Para las pre-compras: solo se necesita acercarse al puesto indicado y presentar el QR para recibir el pedido.

  • Para el saldo pre-cargado: se puede consumir directamente en los puntos de venta de preferencia, ya que el sistema descontará automáticamente cada compra del total disponible.

Para aquellos que no hayan realizado el proceso previo, o necesiten más saldo, las cargas pueden efectuarse en las cajas del predio o escaneando un QR para hacerlo desde el celular. Se aceptan efectivo, tarjeta o Mercado Pago.

Una experiencia más ágil y transparente

Con Pop Meals, la Fiesta Provincial de la Cerveza apuesta por una logística de consumo moderna y accesible, garantizando una mejor circulación y reduciendo significativamente los tiempos de espera.

Al finalizar el evento, cada persona tendrá la posibilidad de gestionar de forma simple el reintegro de cualquier saldo pendiente.

Temas
Seguí leyendo

Con drones y productos orgánicos, Mendoza realizó un operativo récord de desinfección del arbolado

Avanza la modernización del canal Bombal, una obra clave para el riego en San Rafael

Lavalle celebró el brindis anual de productores con un balance positivo y mirada a futuro

Maipú Municipio aprobó su Presupuesto 2026: superávit, obra pública y alivio para vecinos y comercios

General Alvear celebró el Día de la Mujer Emprendedora con música, cerveceros y un homenaje especial

Balance positivo en General Alvear: alta ocupación y fuerte movimiento turístico durante el fin de semana largo

De Jaime Prats a Necochea: alumnos rurales vivieron su primera experiencia frente al mar

San Rafael lanza una nueva edición de Emprender: un espacio para conectar y crecer

LO QUE SE LEE AHORA
El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 25 al 29 de noviembre y los valores

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Te Puede Interesar

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Los trabajadores del Poder Judicial cumplen una jornada de paro este martes. video
Reclamo sindical

Paro de judiciales en Mendoza: qué reclaman y por qué se agrava el conflicto con la Corte

Por Sitio Andino Política
Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Por Carla Canizzaro