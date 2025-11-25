25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Un sueño cumplido

De Jaime Prats a Necochea: alumnos rurales vivieron su primera experiencia frente al mar

Once niños de Jaime Prats viajaron junto a sus docentes hasta Necochea tras meses de esfuerzo comunitario. “Apenas llegaron, se fueron directo al mar”.

Conocieron el mar once chicos de la escuela República de Brasil de San Rafael.

Conocieron el mar once chicos de la escuela República de Brasil de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Después de un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa los alumnos de la escuela República de Brasil, ubicada en el distrito de San Rafael de Jaime Prats, cumplieron con su sueño de conocer el mar.

image

Una comunidad humilde, compuesta por trabajadores rurales que hoy ven a sus hijos en la misma escuela que les marcó su vida y cumpliendo un viejo anhelo que meses atrás parecía inalcanzable. Sin lugar a dudas, una historia con final feliz.

Lee además
san rafael sumo un banco rojo y una muestra artistica en memoria de victimas de femicidio video
Movimiento 25N

San Rafael sumó un Banco Rojo y una muestra artística en memoria de víctimas de femicidio
con presencia territorial, godoy cruz marco el 25n y llamo a involucrarse contra las violencias
Derechos y justicia

Con presencia territorial, Godoy Cruz marcó el 25N y llamó a involucrarse contra las violencias

La directora del colegio Claudia Arriagada, contó la experiencia llevada a cabo por los chicos y manifestó: "Estamos paseando por Necochea, por el mar, hemos venido a cumplir el sueño de nuestros pequeños, ellos se portaron muy bien en el viaje que duró 12 horas y así como llegaron se fueron directo al mar. Once niños pudieron formar parte del viaje junto a tres docentes, ellos tienen una alegría enorme y se les nota en sus caritas".

Los chicos de la escuela Brasil de San Rafael cumplieron el sueño de conocer el mar

Embed - FINAL FELIZ: LOS CHICOS DE LA ESC REP DE BRASIL LLEGARON AL MAR

Temas
Seguí leyendo

Con drones y productos orgánicos, Mendoza realizó un operativo récord de desinfección del arbolado

Avanza la modernización del canal Bombal, una obra clave para el riego en San Rafael

Lavalle celebró el brindis anual de productores con un balance positivo y mirada a futuro

Maipú Municipio aprobó su Presupuesto 2026: superávit, obra pública y alivio para vecinos y comercios

Fiesta Provincial de la Cerveza: el novedoso sistema para comprar sin filas ni demoras

General Alvear celebró el Día de la Mujer Emprendedora con música, cerveceros y un homenaje especial

Balance positivo en General Alvear: alta ocupación y fuerte movimiento turístico durante el fin de semana largo

San Rafael lanza una nueva edición de Emprender: un espacio para conectar y crecer

LO QUE SE LEE AHORA
Fiesta Provincial de la Cerveza: el novedoso sistema para comprar sin filas ni demoras.
Revolucionario

Fiesta Provincial de la Cerveza: el novedoso sistema para comprar sin filas ni demoras

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Te Puede Interesar

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Los trabajadores del Poder Judicial cumplen una jornada de paro este martes. video
Reclamo sindical

Paro de judiciales en Mendoza: qué reclaman y por qué se agrava el conflicto con la Corte

Por Sitio Andino Política
Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Por Carla Canizzaro