De Jaime Prats a Necochea: alumnos rurales vivieron su primera experiencia frente al mar

Después de un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa los alumnos de la escuela República de Brasil, ubicada en el distrito de San Rafael de Jaime Prats, cumplieron con su sueño de conocer el mar.
Once niños de Jaime Prats viajaron junto a sus docentes hasta Necochea tras meses de esfuerzo comunitario. “Apenas llegaron, se fueron directo al mar”.
Una comunidad humilde, compuesta por trabajadores rurales que hoy ven a sus hijos en la misma escuela que les marcó su vida y cumpliendo un viejo anhelo que meses atrás parecía inalcanzable. Sin lugar a dudas, una historia con final feliz.
La directora del colegio Claudia Arriagada, contó la experiencia llevada a cabo por los chicos y manifestó: "Estamos paseando por Necochea, por el mar, hemos venido a cumplir el sueño de nuestros pequeños, ellos se portaron muy bien en el viaje que duró 12 horas y así como llegaron se fueron directo al mar. Once niños pudieron formar parte del viaje junto a tres docentes, ellos tienen una alegría enorme y se les nota en sus caritas".