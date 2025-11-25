25 de noviembre de 2025
Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Ambas sobrevivieron al accidente en Chile permanecen internadas en grave estado en hospitales de San Felipe y Los Andes. Sus padres viajarían al país vecino para contenerlas.

 Por Carla Canizzaro

Tras el fatal accidente vial en Los Andes, Chile, las dos nenas menores de edad están en grave estado y permanecen internadas en distintos hospitales del vecino país. Ambas viajaban con sus abuelos, Víctor Venturín (65) y su pareja, Elsa Mónica Torres (64), quienes perdieron la vida en el acto.

Según la información de los medios de comunicación chilenos, las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración. Una de ellas se encuentra internada en terapia intensiva en el hospital San Camilo (San Felipe).

Mientras tanto, la otra menor está internada en el hospital San Juan de Dios (Los Andes). Según informaron, su estado sería más grave debido a las heridas que sufrió en el accidente. Por estas horas, sus padres estarían viajando a Chile para reecontrarse con ellas y contenerlas.

Quiénes son las víctimas fatales y cómo ocurrió el fatal accidente en Chile

La policía de Chile confirmó las identidades de los dos mendocinos que fallecieron trágicamente en la mañana de este martes al protagonizar un terrible accidente vial en Los Andes, Chile, hecho en el cual también falleció un ciudadano brasilero (radicado en Chile) y otros dos menores de edad resultaron heridos y permanecen internados.

El hombre es un reconocido odontólogo de Maipú y su deceso causó una enorme conmoción entre sus colegas. En tanto que el diputado nacional Adolfo Bermejo también mostró su tristeza por el siniestro y le envió condolencias a la familia.

Venturín y Torres viajaban en un Fiat Cronos patente AF895WS desde Chile hacia Mendoza. Las víctimas habían ingresado al vecino país días atrás y, se cree, regresaban a la provincia este martes, aunque en la autopista Los Andes, a la altura de San Felipe, protagonizaron el trágico accidente vial.

Se cree que el choque frontal se originó por la niebla que invadía a toda la ruta y provocaba una importante dificultad en la visibilidad. El siniestro ocurrió en la autopista de la ciudad de Los Andes -continuación de la Ruta60Ch-, a la altura de San Felipe, a pocos kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, cuando la niebla complicaba la visibilidad en la ruta.

Victor Venturín y Elsa Mónica Torres, victimas accidente en chile

Lo cierto es que cerca de las 6.30, el vehículos de los mendocinos -en el que viajaban también los dos menores- chocó de frente con una SUV con patente chilena, que estaba al mando de un hombre nacido en Brasil pero radicado en Chile.

