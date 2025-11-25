25 de noviembre de 2025
{}
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

El sector vitivinícola impulsa un amparo para frenar la desregulación del INV mientras crece la tensión institucional y la Justicia queda como árbitro final.

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV

Las cámaras e instituciones que se oponen a la desregulación total y a sus formas ya están trabajando en la presentación judicial de una acción de amparo que, al menos, suspenda la entrada en vigencia de la nueva normativa el próximo 1 de enero, a las puertas de la cosecha 2026.

La presentación podría realizarse esta misma semana (ante el escaso margen de tiempo disponible) en los tribunales federales de Mendoza y estaría firmada por la mayoría de las entidades que participaron en la reunión en el INV con Federico Sturzenegger, y podría incluir al Gobierno de San Juan que, en aquella ocasión, al contrario del de Mendoza, se mostró enfático en cuestionar el modo de desregulación en la voz de su Ministro de la Producción.

La Resolución Nº 37/2025 del Gobierno de Javier Milei, que será cuestionada en la justicia por casi todas las entidades menos Bodegas de Argentina, marcó el inicio de un proceso que reconfigura por completo el rol histórico del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Desde el 1º de enero de 2026, el organismo dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena y concentrará sus funciones exclusivamente en el control del vino embotellado, listo para su comercialización. La medida, presentada por el ministro Federico Sturzenegger como un avance hacia la “modernización” y la simplificación normativa, desató una de las mayores controversias institucionales del sector en las últimas décadas.

image
La reunión en el Instituto Nacional de Vitivinicultura del sector vitivinícola con Federico Sturzenegger. Ante la falta de respuesta la mayoría de las cámaras y entidades será recurrir a la Justicia

La reunión en el Instituto Nacional de Vitivinicultura del sector vitivinícola con Federico Sturzenegger. Ante la falta de respuesta la mayoría de las cámaras y entidades será recurrir a la Justicia

Peligro en la trazabilidad y el producto

La reforma reduce de manera drástica la intervención del INV. La extensión del control solo al vino final implica la eliminación de alrededor de 5.000 inspecciones presenciales anuales en bodegas. Las certificaciones analíticas pasarán a gestionarse mediante declaraciones juradas digitales, y será obligatorio consignar en las etiquetas el número de Análisis de Libre Circulación y la indicación de sulfitos o dióxido de azufre cuando superen los límites establecidos.

La unificación normativa a través de un Digesto supone la derogación de 973 normas y la eliminación de trámites como la Declaración Jurada semanal de elaboración, los permisos de tránsito y más de 140.000 autorizaciones anuales que regulaban el movimiento de productos. También deja de ser obligatorio el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), pieza histórica en la acreditación de titularidad del productor.

Por Marcelo López Álvarez
Los trabajadores del Poder Judicial cumplen una jornada de paro este martes. video
Reclamo sindical

Paro de judiciales en Mendoza: qué reclaman y por qué se agrava el conflicto con la Corte

Por Sitio Andino Política
Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Por Carla Canizzaro