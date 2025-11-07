7 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cambios

El Gobierno flexibilizó los controles en la industria vitivinícola: elimina más de 900 normas

El Gobierno de Javier Milei anunció una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

El Gobierno flexibilizó los controles en la industria vitivinícola: elimina más de 900 normas.

El Gobierno flexibilizó los controles en la industria vitivinícola: elimina más de 900 normas.

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno de Javier Milei anunció una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo. Desde el 1º de enero de 2026, el organismo se concentrará exclusivamente en el control del vino en su etapa final, es decir, el producto ya envasado listo para su comercialización.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Según la Secretaría de Agricultura, el nuevo marco busca garantizar la calidad y autenticidad de los vinos que llegan a los consumidores, reforzando los controles en la última etapa del circuito productivo.

Lee además
ANSES: quiénes cobran este viernes 7 de noviembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 7 de noviembre de 2025
Mendoza llama a licitación nacional e internacional para explotar cinco áreas hidrocarburíferas.
Producción

Petróleo: Mendoza llama a licitación nacional e internacional para explotar cinco áreas

Menos fiscalizaciones y más eficiencia en bodegas

Con este cambio, el INV reducirá drásticamente su intervención en las bodegas, ya que dejarán de realizarse unas 5.000 inspecciones presenciales por año. La fiscalización se limitará a la comercialización final, sobre productos con el Certificado Analítico de Libre Circulación.

Hasta ahora, la actividad vitivinícola estaba regida por más de 1.000 normas dispersas. La nueva normativa consolida el sistema en un Digesto Normativo unificado, eliminando 973 normas y simplificando trámites que generaban costos y demoras innecesarias.

Se eliminan declaraciones juradas y permisos de tránsito

Entre las medidas destacadas, se eliminan la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas por presentaciones tardías, y los permisos de tránsito para el movimiento de productos. Esta simplificación libera a las bodegas de más de 140.000 permisos anuales.

También deja de ser obligatorio el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) para productores y elaboradores. En tanto, las certificaciones de origen, añada y varietal serán optativas en el mercado interno, aunque seguirán siendo exigidas para exportaciones.

Digitalización y control bajo declaración jurada

A partir de ahora, la certificación analítica podrá gestionarse digitalmente, mediante declaraciones juradas de los interesados, lo que permitirá mayor trazabilidad y autenticidad en los controles. En las etiquetas, será obligatorio incluir el número de Análisis de Libre Circulación otorgado por el INV y la indicación de sulfitos o dióxido de azufre cuando superen las 10 partes por millón.

El nuevo régimen será de aplicación obligatoria para toda la cadena: desde productores primarios de uvas y bodegas elaboradoras hasta comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores. También alcanzará a los laboratorios habilitados en todo el territorio nacional.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de noviembre de 2025

El vino mendocino conquistó Burdeos: Mendoza, protagonista en los premios Best Of Wine Tourism

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 6 de noviembre de 2025

Mendoza reunirá a especialistas en las Primeras Jornadas Nacionales de Oleoturismo

Por qué la digitalización en RR.HH. es clave para liderar el cambio empresarial

En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral

Por qué los bancos no abrirán el jueves 6 de noviembre

El mensaje desde Nueva York: se mueve el péndulo político en Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza llama a licitación nacional e internacional para explotar cinco áreas hidrocarburíferas.
Producción

Petróleo: Mendoza llama a licitación nacional e internacional para explotar cinco áreas

Las Más Leídas

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Pronóstico

Granizo, lluvias abundantes y suspensión de clases: cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La medida rige para todos los niveles y modalidades
Atención

Suspenden las clases presenciales por fuertes lluvias: a qué departamento afectará

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Encuentro reservado en Miami: Javier Milei recibió a José Luis Manzano
Reunión

Encuentro reservado en Miami: Milei recibió a José Luis Manzano

Te Puede Interesar

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo.
Ajuste

Aumentó la tarifa de la luz en Mendoza: cómo impacta en el bolsillo

Por Florencia Martinez del Rio
Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas. Imagen de archivo
Balance

Lo que dejó la lluvia en Mendoza: árboles caídos, filtraciones de techos y casas anegadas

Por Natalia Mantineo
Conoce los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza.
Atención

Conocé los nuevos requisitos para obtener la licencia profesional de conducir en Mendoza

Por Pablo Segura