El Gobierno flexibilizó los controles en la industria vitivinícola: elimina más de 900 normas.

El Gobierno de Javier Milei anunció una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , que dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo. Desde el 1º de enero de 2026 , el organismo se concentrará exclusivamente en el control del vino en su etapa final , es decir, el producto ya envasado listo para su comercialización.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 37/2025 , publicada este viernes en el Boletín Oficial. Según la Secretaría de Agricultura , el nuevo marco busca garantizar la calidad y autenticidad de los vinos que llegan a los consumidores, reforzando los controles en la última etapa del circuito productivo.

Con este cambio, el INV reducirá drásticamente su intervención en las bodegas , ya que dejarán de realizarse unas 5.000 inspecciones presenciales por año . La fiscalización se limitará a la comercialización final, sobre productos con el Certificado Analítico de Libre Circulación .

Hasta ahora, la actividad vitivinícola estaba regida por más de 1.000 normas dispersas . La nueva normativa consolida el sistema en un Digesto Normativo unificado , eliminando 973 normas y simplificando trámites que generaban costos y demoras innecesarias.

Se eliminan declaraciones juradas y permisos de tránsito

Entre las medidas destacadas, se eliminan la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas por presentaciones tardías, y los permisos de tránsito para el movimiento de productos. Esta simplificación libera a las bodegas de más de 140.000 permisos anuales.

También deja de ser obligatorio el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) para productores y elaboradores. En tanto, las certificaciones de origen, añada y varietal serán optativas en el mercado interno, aunque seguirán siendo exigidas para exportaciones.

Digitalización y control bajo declaración jurada

A partir de ahora, la certificación analítica podrá gestionarse digitalmente, mediante declaraciones juradas de los interesados, lo que permitirá mayor trazabilidad y autenticidad en los controles. En las etiquetas, será obligatorio incluir el número de Análisis de Libre Circulación otorgado por el INV y la indicación de sulfitos o dióxido de azufre cuando superen las 10 partes por millón.

El nuevo régimen será de aplicación obligatoria para toda la cadena: desde productores primarios de uvas y bodegas elaboradoras hasta comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores. También alcanzará a los laboratorios habilitados en todo el territorio nacional.