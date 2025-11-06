En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral.

La Asociación Bancaria llega este 6 de noviembre a la recordación del día de los trabajadores bancarios con un dato que ensombrece la efeméride: por primera vez desde 2013, los trabajadores no percibirán la participación no remunerativa atada a la rentabilidad del sistema financiero .
Así lo explica Sergio Giménez , titular de La Bancaria Mendoza, quien describe el fenómeno como un síntoma inequívoco de que “estamos en problemas”. No se trata, enfatiza, de un tema simbólico menor: “Si el sistema financiero no genera la rentabilidad suficiente para abonar ese concepto, la señal es dura”.
El ROE -indicador de rendimiento- se habría desplomado desde niveles cercanos al 24% a fines de 2023, dando cuenta de una contracción de márgenes que ya alcanza a la intermediación y la actividad cotidiana de las sucursales, cada vez más vacías, asegura el dirigente.
Tasas prohibitivas y una economía que se frena
El diagnóstico de Giménez hilvana tasas, encajes y costo del dinero como raíces operativas de una restricción que asfixia. Con encajes en el orden del 52–53% y una tasa pasiva que ronda el 30–33% para saldos en caja de ahorro, el costo integral del fondeo se aproxima, según estimación, al 85–90%. En ese marco, los instrumentos de financiamiento más básicos para comercios y pymes -descubiertos y descuento de cheques- se mueven entre el 90% y el 120% anual, o incluso más, volviendo inviable el giro habitual. La anécdota de consumos en cuotas con costos efectivos que se disparan por encima del 500% ilustra una realidad: el precio del dinero corta la cadena productiva, desalinea la demanda de crédito y, en cascada, repercute sobre el empleo bancario , explica el titular de la Bancaria a Sitio Andino.
El “salón vacío” no es una buena noticia, advierte. No expresa eficiencia sino menor intermediación : cuando el banco no atiende, es porque el cliente dejó de necesitar -o no puede acceder- a los servicios financieros. La crisis que primero tocó al comercio y otras actividades económicas, sostiene, hoy se siente con fuerza en los bancos.
Productividad y distribución: la otra cuenta pendiente
La transformación tecnológica multiplicó la productividad del sector: un trabajador que a comienzos de los 2000 gestionaba unas 380 cuentas hoy administra cerca de 1.600. Pero ese salto no se tradujo, según la visión sindical, en mejoras equivalentes para el empleado: “La productividad quedó en beneficio de los trabajadores”. Si bien el gremio destaca haber empatado a la inflación mediante ajustes mensuales o cláusulas de actualización, la ganancia de eficiencia aparece concentrada en el resultado empresario más que en el salario real . De allí que La Bancaria promueva discutir productividad, pero en clave “progresiva”: atándola a mejoras de ingresos y preservación del empleo , y no a una flexibilización regresiva.
Fintech, regulación y competencia equilibrada
Otro capítulo central es la competencia con fintechs y billeteras virtuales . Giménez reclama reglas de pareja : “Si toman depósitos, dan préstamos, emiten tarjetas y bonifican tasas, hacen banca”. El pedido: que se adecuen a la Ley de Entidades Financieras ya la supervisión del Banco Central . La ausencia de controles estrictos en materia de prevención de lavado , origen de fondos y localización , afirma, convierte al perímetro no regulado (las billeteras virtuales como Mercado Pago) en un “facilitador” de circuitos opacos y presiona a la banca tradicional.
Giménez destaca que la banca tradicional reaccionó tarde ante la irrupción de plataformas que, durante y post pandemia, capturaron un 35% del negocio financiero. La respuesta de los bancos -como la creación de Modo y la remuneración de cajas de ahorro- intenta recuperar terreno, pero el reequilibrio requiere, a su juicio, un marco regulatorio más simétrico.
Digitalización, estafas y el factor territorial
La digitalización plena convive con realidades diversas. En la “citi”, la operatoria remota domina; "En el interior, la presencialidad sigue siendo clave", explica Giménez.
Remarca que en Mendoza, una porción mínima de la dotación trabaja en modalidad remota y la mayor parte lo hace en sucursales , donde el flujo de efectivo aún es cotidiano: pagos de salarios en efectivo, abonos a proveedores y transacciones mayoristas que resisten la transferencia.
El titular de la Bancaria señala que, al mismo tiempo, la ola de estafas y su subregistro mediático —por la incidencia publicitaria del sector en medios— alimentan la desconfianza de los clientes, que prefieren la ventanilla a la llamada telefónica. En ese contexto, Giménez vislumbra una transición larga: la bancarización de la economía informal , que estima cerca del 45%, es inevitable y, cuando suceda, “no sobrará ningún bancario”; por el contrario, hará falta capacidad para absorber ese volumen a través del sistema formal .
Reforma o regresión: la reforma laboral
El debate sobre la reforma laboral en ciernes despierta un rechazo frontal. Giménez la define como “Regresión”, por entender que apunta a precarizar lo existente en lugar de modernizar con derechos. Plantea una doble agenda: por un lado, actualizar la relación laboral de los registrados; por otro, incorporar a los trabajadores de plataformas bajo un paraguas mínimo de protección -aseguradora de riesgos del trabajo, obra social, aportes previsionales y piso salarial -, al modo de lo ensayado en países europeos. La clave, afirma, es ampliar derechos a los no registrados sin despojarlos a quienes hoy los tienen.
En la recordación de los 101 años de La Bancaria, la fotografía que traza el dirigente mendocino combina alarma coyuntural por la rentabilidad , exigencia de reglas de pareja en la competencia tecnológica , y una consigna de fondo: productividad con distribución y formalización con protección . Entre la crisis y la transformación , el sistema financiero argentino discute su futuro inmediato. Los trabajadores, también.