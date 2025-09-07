Ciberdelitos

Con el 80% de transacciones bancarias digitales, las estafas alcanzan un récord histórico

Las estafas virtuales alcanzaron un récord en 2024 con más de 34 mil denuncias. La banca digital busca reforzar la autenticación en tiempo real.

Las estafas virtuales ponen en alerta a las entidades bancarias&nbsp;

Las estafas virtuales ponen en alerta a las entidades bancarias 

 Por Celeste Funes

En Argentina, las estafas virtuales marcaron un récord en 2024 con más de 34 mil denuncias, según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFFICI). Ante este escenario, el sector financiero busca nuevas formas de proteger la identidad digital de los usuarios en cada transacción bancaria.

Fraudes online y suplantación de identidad: alerta en la banca digital

Las denuncias por estafas virtuales durante el año pasado representaron un aumento del 21,1% respecto de 2023, de acuerdo con la Unidad Fiscal dependiente del Ministerio Público Fiscal. En este sentido, entre las modalidades más frecuentes se encuentran:

Lee además
Estafas en compra de lotes en el departamento de San Rafael. video
Operaciones riesgosas

Estafas con lotes en San Rafael: alertan por ventas fraudulentas
Cómo usar Chat GPT sin riesgos
Qué no compartir

ChatGPT: guía oficial para evitar fraudes y proteger tus datos
  • Fraudes en línea (63%),
  • la usurpación de identidad (13,5%).
  • el acceso ilegítimo a cuentas (8,3%).

Según publica la agencia Noticias Argentinas, se señaló que 6 de cada 10 fraudes financieros comienzan con el robo de credenciales o la suplantación de identidad, lo que convierte a la autenticación en tiempo real en el nuevo perímetro de seguridad para la banca digital.

CiberDelito_1.jpg
La autenticación en tiempo real es el nuevo perímetro de seguridad para las entidades financieras.

La autenticación en tiempo real es el nuevo perímetro de seguridad para las entidades financieras.

Las contraseñas ya no alcanzan: nuevas medidas contra estafas virtuales

De acuerdo con diferentes expertos, los métodos tradicionales basados en contraseñas y validaciones estáticas ya no resultan suficientes frente a la sofisticación de los ataques. “La identidad digital se volvió el corazón de la relación entre bancos y clientes. Cada vez que un usuario ingresa a su aplicación o realiza una transferencia, la organización necesita estar 100% segura de que es realmente él”, explica Diego del Castillo, director de servicios financieros de una empresa de transformación digital.

Y completa: “Esa validación continua es la que permite proteger al banco del fraude y al usuario de perder su confianza en el sistema”.

De acuerdo con los especialistas, los bancos que logren integrar seguridad y experiencia sin fricciones serán los que consoliden la confianza de sus clientes a largo plazo. En este sentido, remarcaron que la identidad digital no es solo una cuestión tecnológica, sino la base de la relación entre las entidades financieras y sus usuarios en la era digital.

“Hoy, gracias a la inteligencia artificial, contamos con algoritmos y herramientas lo suficientemente avanzadas para reconocer a la persona en tiempo real, disminuyendo la fricción al momento del pago, pero garantizando mayor seguridad y trazabilidad. Podés saber con más precisión que la persona que pagó fue realmente la que dijo ser”, completan los expertos.

ChatGPT: guía oficial para evitar fraudes y proteger tus datos

En sintonía con el avance de los fraudes y estafas online, a la vez que crece el uso de chatbots de inteligencia artificial para consultas diarias, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza emitió una serie de recomendaciones para su uso seguro, con el fin de evitar el robo de datos personales y el uso indebido de información sensible.

Entre las medidas básicas se aconseja no compartir información personal con ChatGPT ni otros chatbots, como DNI, contraseñas, domicilios, números de tarjeta o cuentas bancarias.

banco, estafa virtual, justicia (1).png

También se pidió estar atentos ante solicitudes sospechosas, como pedidos de transferencias de dinero, descarga de archivos o acceso a enlaces desconocidos. El chatbot nunca solicita este tipo de acciones.

Para mayor seguridad, se recomienda ingresar únicamente a sitios oficiales o a aplicaciones verificadas, evitando páginas clonadas que intentan robar datos. Asimismo, no debe utilizarse la herramienta para almacenar contraseñas ni para compartir documentos privados sin autorización.

Temas
Seguí leyendo

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Hasta dónde influyen los seguros en la economía y nuestra vida diaria

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Cómo manejar el estrés y la ansiedad en la vida cotidiana de Mendoza

Emprendedores mendocinos que cambian vidas: cómo proyectos locales transforman comunidades

De qué se trata el eclipse de la "Luna de Sangre" y cuándo podrá verse

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1318 del domingo 7 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

El joven de 28 años chocó contra una estructura vial
Murió en el lugar

Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

La militancia peronista celebra en las afueras del búnker de Fuerza Patria
Elecciones legislativas

A la espera de datos oficiales, crece el optimismo en Fuerza Patria y cautela libertaria

Por Sitio Andino Política
Carlos Bianco, el primero en hablar tras el cierre de comicios
Elecciones 2025

"Es un día histórico", la primera reacción del gobierno bonaerense tras el cierre de los comicios

Por Sitio Andino Política
Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Por Sofía Pons