Con el 80% de transacciones bancarias digitales, las estafas alcanzan un récord histórico

En Argentina, las estafas virtuales marcaron un récord en 2024 con más de 34 mil denuncias , según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFFICI) . Ante este escenario, el sector financiero busca nuevas formas de proteger la identidad digital de los usuarios en cada transacción bancaria.

Las denuncias por estafas virtuales durante el año pasado representaron un aumento del 21,1% respecto de 2023, de acuerdo con la Unidad Fiscal dependiente del Ministerio Público Fiscal . En este sentido, entre las modalidades más frecuentes se encuentran:

Según publica la agencia Noticias Argentinas, se señaló que 6 de cada 10 fraudes financieros comienzan con el robo de credenciales o la suplantación de identidad, lo que convierte a la autenticación en tiempo real en el nuevo perímetro de seguridad para la banca digital .

La autenticación en tiempo real es el nuevo perímetro de seguridad para las entidades financieras.

Las contraseñas ya no alcanzan: nuevas medidas contra estafas virtuales

De acuerdo con diferentes expertos, los métodos tradicionales basados en contraseñas y validaciones estáticas ya no resultan suficientes frente a la sofisticación de los ataques. “La identidad digital se volvió el corazón de la relación entre bancos y clientes. Cada vez que un usuario ingresa a su aplicación o realiza una transferencia, la organización necesita estar 100% segura de que es realmente él”, explica Diego del Castillo, director de servicios financieros de una empresa de transformación digital.

Y completa: “Esa validación continua es la que permite proteger al banco del fraude y al usuario de perder su confianza en el sistema”.

De acuerdo con los especialistas, los bancos que logren integrar seguridad y experiencia sin fricciones serán los que consoliden la confianza de sus clientes a largo plazo. En este sentido, remarcaron que la identidad digital no es solo una cuestión tecnológica, sino la base de la relación entre las entidades financieras y sus usuarios en la era digital.

“Hoy, gracias a la inteligencia artificial, contamos con algoritmos y herramientas lo suficientemente avanzadas para reconocer a la persona en tiempo real, disminuyendo la fricción al momento del pago, pero garantizando mayor seguridad y trazabilidad. Podés saber con más precisión que la persona que pagó fue realmente la que dijo ser”, completan los expertos.

ChatGPT: guía oficial para evitar fraudes y proteger tus datos

En sintonía con el avance de los fraudes y estafas online, a la vez que crece el uso de chatbots de inteligencia artificial para consultas diarias, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza emitió una serie de recomendaciones para su uso seguro, con el fin de evitar el robo de datos personales y el uso indebido de información sensible.

Entre las medidas básicas se aconseja no compartir información personal con ChatGPT ni otros chatbots, como DNI, contraseñas, domicilios, números de tarjeta o cuentas bancarias.

También se pidió estar atentos ante solicitudes sospechosas, como pedidos de transferencias de dinero, descarga de archivos o acceso a enlaces desconocidos. El chatbot nunca solicita este tipo de acciones.

Para mayor seguridad, se recomienda ingresar únicamente a sitios oficiales o a aplicaciones verificadas, evitando páginas clonadas que intentan robar datos. Asimismo, no debe utilizarse la herramienta para almacenar contraseñas ni para compartir documentos privados sin autorización.