ChatGPT: guía oficial para evitar fraudes y proteger tus datos

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza emitió una serie de recomendaciones para el uso seguro de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT , con el fin de evitar el robo de datos personales y el uso indebido de información sensible.

Según la cartera provincial, adoptar hábitos digitales responsables resulta clave para proteger la privacidad de los usuarios. Entre las medidas básicas se aconseja no compartir información personal como DNI, contraseñas, domicilios, números de tarjeta o cuentas bancarias .

También se pidió estar atentos ante solicitudes sospechosas , como pedidos de transferencias de dinero, descarga de archivos o acceso a enlaces desconocidos . El chatbot nunca solicita este tipo de acciones.

Para mayor protección, se recomienda habilitar la verificación en dos pasos.

Para mayor seguridad , se recomienda ingresar únicamente al sitio oficial ( https://chat.openai.com ) o a aplicaciones verificadas , evitando páginas clonadas que intentan robar datos. Asimismo, no debe utilizarse la herramienta para almacenar contraseñas ni para compartir documentos privados sin autorización.

Habilitar la verificación en dos pasos y medidas extra de protección

Otra de las medidas sugeridas es habilitar la verificación en dos pasos en la cuenta de OpenAI, lo que agrega una capa de protección frente a accesos no autorizados. Además, los usuarios deben verificar la información obtenida antes de tomar decisiones importantes basadas en las respuestas del sistema.

En cuanto al uso en redes públicas o wifi sin protección, se recomienda evitar el ingreso de datos personales y, en lo posible, utilizar una VPN. En el caso de menores de edad, el ministerio instó a los adultos a acompañarlos y enseñarles qué tipo de información no deben compartir.

Finalmente, ante cualquier duda o situación sospechosa, se aconseja consultar a un profesional en ciberseguridad o reportar el hecho en los canales oficiales de la plataforma. La prevención y el uso responsable de la inteligencia artificial son considerados esenciales para proteger la información personal. Fuente: Gobierno de Mendoza.

PAMI advierte por nuevas estafas: cómo detectar fraudes y no caer en la trampa

Las estafas virtuales amenazan en todos los frentes y cualquier individuo puede ser víctima pero, principalmente, son los adultos mayores quienes más vulnerables se encuentran en el ciberespacio. En este sentido, desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) lanzaron una advertencia por reiterados intentos de fraude en su nombre para engañar a afiliados o familiares.

Desde el organismo remarcaron que PAMI no tiene intermediarios, no realiza gestiones telefónicas ni cobra por ningún servicio, y nunca solicita datos bancarios a través de llamados, mensajes de texto o WhatsApp.

Claves para prevenir engaños

Para evitar caer en este tipo de delitos, desde PAMI señalaron algunos puntos importantes a tener en cuenta:

Los únicos canales válidos son los oficiales y verificados.

y verificados. Nunca se pedirán datos personales o bancarios por teléfono o mensajería.

por teléfono o mensajería. Todos los trámites deben ser iniciados por el afiliado , familiar o apoderado.

, familiar o apoderado. Las redes sociales oficiales cuentan con tilde azul de verificación.

El chatbot de WhatsApp oficial también tiene tilde verde.

La única página web válida es www.pami.org.ar.

En relación con la aplicación "Mi PAMI", recordaron que solo debe descargarse desde tiendas oficiales: Play Store (Android) o App Store (iOS).

¿Qué hacer ante un intento de estafa?

En caso de recibir un mensaje o llamada sospechosa, se recomienda cortar la comunicación inmediatamente y realizar el reclamo correspondiente al 138 - PAMI Escucha y Responde o a través de los canales oficiales del instituto.

Para más información y consejos para evitar estafas, los afiliados pueden ingresar a: www.pami.org.ar/evitar-estafas.