Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.

El tiempo no será benévolo con los mendocinos en las próximas horas. Distintos organismos locales y nacionales emitieron alertas meteorológicas que afectarán a múltiples municipios hasta el viernes 7 de noviembre . En rigor, rige una advertencia de nivel naranja en gran parte del territorio por tormentas y no se descarta la caída de granizo .

El Servicio Meteorológico Nacional cubrió de naranja toda la zona Este y centro de la provincia , con excepción de la región de cordillera y los departamentos de Malargüe y Las Heras, donde la advertencia es amarilla. En el primer grupo se estima la llegada de tormentas de "intensidad moderada a severa" desde la tarde, añade otro pronóstico de la provincia.

El meteorólogo Mariano García precisó que “va a haber tormentas muy generales afectando a gran parte de la provincia y algunas, en particular, van a ser muy fuertes. Esas son las que van a ocasionar más problemas”.

A este combo lo completa la probabilidad de viento Zonda en precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo , donde hay una alerta amarilla por este fenómeno.

El mal tiempo podría extenderse hasta la noche de este jueves o, incluso, la madrugada del viernes. Lo cierto es que ingresará un frente Sur y luego las marcas térmicas descenderán, al menos, dos grados, ubicándose en 22°C y 8°C para mañana. Este día, también se prevén lluvias por la noche y precipitaciones en cordillera.

alerta amarilla y naranja para jueves 6 de noviembre 2025 Alertas de Defensa Civil para este jueves 5 de noviembre. Foto: DC.

“Los modelos prevén bastante cantidad de precipitación, sobre todo en la madrugada del viernes, para el Gran Mendoza, Ciudad, departamentos del Este e incluso del Valle de Uco. Para San Rafael y General Alvear, se adelantarían entre las las 20 y las 00, aproximadamente”, concluye García en Aconcagua Radio.

Si bien las inclemencias retrocederían levemente hacia el sábado, se estima que habrá inestabilidad en horas de la noche y, el próximo domingo, tormentas.

