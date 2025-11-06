Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

El tiempo no será benévolo con los mendocinos en las próximas horas. Distintos organismos locales y nacionales emitieron alertas meteorológicas que afectarán a múltiples municipios hasta el viernes 7 de noviembre. En rigor, rige una advertencia de nivel naranja en gran parte del territorio por tormentas y no se descarta la caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional cubrió de naranja toda la zona Este y centro de la provincia, con excepción de la región de cordillera y los departamentos de Malargüe y Las Heras, donde la advertencia es amarilla. En el primer grupo se estima la llegada de tormentas de "intensidad moderada a severa" desde la tarde, añade otro pronóstico de la provincia.
El meteorólogo Mariano García precisó que “va a haber tormentas muy generales afectando a gran parte de la provincia y algunas, en particular, van a ser muy fuertes. Esas son las que van a ocasionar más problemas”.
A este combo lo completa la probabilidad de viento Zonda en precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, donde hay una alerta amarilla por este fenómeno.
El mal tiempo podría extenderse hasta la noche de este jueves o, incluso, la madrugada del viernes. Lo cierto es que ingresará un frente Sur y luego las marcas térmicas descenderán, al menos, dos grados, ubicándose en 22°C y 8°C para mañana. Este día, también se prevén lluvias por la noche y precipitaciones en cordillera.
“Los modelos prevén bastante cantidad de precipitación, sobre todo en la madrugada del viernes, para el Gran Mendoza, Ciudad, departamentos del Este e incluso del Valle de Uco. Para San Rafael y General Alvear, se adelantarían entre las las 20 y las 00, aproximadamente”, concluye García en Aconcagua Radio.
Si bien las inclemencias retrocederían levemente hacia el sábado, se estima que habrá inestabilidad en horas de la noche y, el próximo domingo, tormentas.
El pronóstico del tiempo extendido para la provincia Mendoza
El viernes 7 de noviembre, la jornada estará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura. Se estima una máxima de 22 grados y la mínima de 8 grados.
En cuanto al sábado 8 de noviembre, el día estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Inestable por la noche. La máxima rondaría los 24 grados y la mínima a los 8 grados.
Respecto al domingo 9 de noviembre, la jornada se presentará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sur. Tormentas hacia la noche. La temperatura máxima llegaría a los 26 grados y la mínima a los 10 grados.