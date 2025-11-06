6 de noviembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 6 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 6 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 6 de noviembre.

Prensa EDEMSA
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 6 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Mitre, La Plata, San Martín y Videla Correa. Entre calles Mitre, Videla Correa, Chile, Pellegrini y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la intersección de calle 9 de Julio con La Plata y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Antenor Riveros, Francisco Gabrielli, El Hornero y José Ingenieros. En el barrio 2 de Mayo; Luzuriaga. De 8.30 a 12.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Pueyrredón, entre San Martín y Viamonte. Entre calles Luis Danti, Cabrera, Moyano y Álzaga. En loteo Augusto Tenelli y en barrio Residencial Norte. En calle De Monte, hacia el sur de Pueyrredón. En calle Federico Martínez, hacia el norte de Pueyrredón, y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 11.00 a 15.00 h.

Maipú

  • – En el Acceso Este, entre Callejón Molina y calle Serpa. Entre calles Proyectada 70, Proyectada I168, Serpa, Acceso Este y callejón Mirasso; Pedregal. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la intersección de calle Urquiza con Bandera Nacional y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle Roque Sáenz Peña, entre Félix Araujo y Proyectada V276; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°88, entre calles Iriarte y Miranda. En calle Scilipotti; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Iriarte, entre Blanco y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Iriarte, hacia el sur de la Estación Transformadora Zampal. En el barrio Hogar del Trabajador; El Zampal. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°92, entre Rutas Provinciales N°94 y N°93 (o Carril Vista Flores). En el loteo Fabiancic; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En calle El Retiro, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – Entre calles Day, Monteagudo, Yrigoyen y Rawson. De 8.00 a 12.00 h.

  • – Entre calles N°10, N°14, Serrano y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Mercado, El Vivero, Quiroga y Perdíguez; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle La Pichana, entre Ramón Vera y Gatica; Cañada Seca. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En la intersección de calles Deán Funes y Los Sauces y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.

  • – En calle Moreno, entre Sardi y Pedro Espasandín. De 11.00 a 15.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
corte de luz 1.jpg
Edemsa brindó varias recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó varias recomendaciones por los cortes de luz.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

