Precipitaciones en el Sur

Cayó granizo en algunas zonas de San Rafael y continúa el alerta por tormentas

Durante la tarde de este viernes se registró caída de granizo en distintos distritos de San Rafael. Defensa Civil mantiene el alerta por tormentas en el sur provincial.

Granizo este viernes en Mendoza: a qué zonas afecta

Según informó Defensa Civil, el fenómeno comenzó cerca de las 17.30, con caída de granizo en los distritos de Rama Caída, Cuadro Benegas, Malvinas y de forma más leve en Ciudad.

Minutos más tarde, el radar del organismo en el departamento reportó una tormenta con lluvia intensa y granizo sobre Villa 25 de Mayo, que se desplazaba hacia El Cristo y Las Paredes.

Alrededor de las 19, el organismo advirtió que sobre la Ruta 143 existía probabilidad de granizo entre 20 y 30 minutos después, especialmente a la altura de El Divisadero, recomendando circular con precaución.

Asimismo, anunció la probabilidad de precipitación en los próximos minutos para Ruta 40, en el tramo entre Pareditas y Tres Esquinas.

granizo Rama Caída 31-10-25
Continúa el alerta amarilla por granizo en Mendoza

Desde las primeras horas del día, Defensa Civil había emitido una alerta amarilla por la combinación de viento Zonda, tormentas eléctricas y posibles granizadas en distintos sectores de la provincia.

El parte advirtió la presencia de viento Zonda en la zona baja de Malargüe, el Valle de Uco y la precordillera de Luján y Las Heras, mientras que para la tarde se esperaba el ingreso de un frente sur con tormentas convectivas que podrían extenderse hasta la mañana del sábado.

A las 19.30, el ente emitió una nueva alerta amarilla por tormentas, vientos y granizo. El reporte advierte la continuidad, durante esta noche y madrugada del día sábado, las condiciones de tormentas y viento Sur, de moderada a fuerte intensidad.

Las precipitaciones afectarían a la zona Este, Valle de Uco y el Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo.

alerta amarilla 31-10-25
Granizo en Mendoza: qué dice el pronóstico para el sábado y domingo

Para este sábado 1 de noviembre, el pronóstico indica lluvias en las primeras horas del día, sobre todo en el Norte del Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este, con una mejora progresiva hacia media mañana.

Habrá viento leve del sur, especialmente durante la mañana, y temperaturas más frescas: la máxima rondará los 25°C y la mínima los 10°C en la mayor parte del territorio.

En alta montaña, se mantendrán precipitaciones débiles a moderadas durante la madrugada, con mejora gradual desde media mañana.

El domingo 2 de noviembre se espera buen tiempo en toda la provincia, con cielo despejado y temperaturas en ascenso: la máxima alcanzará los 29°C y el viento circulará de norte a sur durante la tarde.

Solo en el sur de Malargüe podría registrarse viento Zonda leve entre las 13 y las 20, mientras que en el resto de Mendoza el panorama será estable y con condiciones agradables para actividades al aire libre.

