Alerta amarilla por Zonda, viento Sur y tormentas en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió una alerta meteorológica amarilla para este viernes 31 de octubre , debido a la ocurrencia de viento Zonda , además del ingreso de viento Sur y la formación de tormentas en distintos sectores de la provincia.

El reporte del organismo provincial señala que las condiciones comenzarán durante la mañana y se extenderán hasta la madrugada del sábado, con cambios marcados en el comportamiento del viento y la nubosidad , acompañados de un notable ascenso de la temperatura , que alcanzará los 30°C de máxima en el llano.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas informó que se espera una jornada con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche , además de nevadas en cordillera y vientos algo fuertes del sector sur al final del día .

La alerta meteorológica amarilla por Zona emitida por Defensa Civil para este viernes.

El viento Zonda se presentará entre las 8 y las 11 de la mañana en la cordillera Sur y el Sur de Malargüe , con ráfagas cercanas a 40 km/h . También se prevén vientos moderados de 35 a 40 km/h en el Valle de Uspallata .

No se descarta la influencia del Zonda hacia el Gran Mendoza, especialmente en las zonas oeste y norte, incluyendo Potrerillos y Luján de Cuyo, donde el fenómeno podría extenderse hasta cerca de las 20.

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá despejado en el llano, aunque desde el mediodía comenzará un aumento de la nubosidad, primero en el Sur provincial y luego en el resto del territorio.

Zonda 03.jpg Vuelve el viento Zonda este viernes a la provincia de Mendoza.

A partir de la tarde, se espera la formación de tormentas moderadas en el Sur provincial, especialmente en San Rafael y General Alvear, con posible caída de granizo en algunos núcleos.

Hacia las 19 ingresará un viento Sur asociado a un frente frío pasajero, que comenzará en el Sur provincial y avanzará hacia el Norte, Este y Gran Mendoza hasta las 22. Las ráfagas iniciales podrían alcanzar entre 45 y 50 km/h, disminuyendo gradualmente durante la madrugada.

Las tormentas se extenderán durante la noche hacia el Valle de Uco y el Este, alcanzando también al Gran Mendoza, y se prolongarán hasta la madrugada del sábado.

Pronóstico extendido: cómo estará el sábado en Mendoza

El sábado 1 de noviembre amanecerá con viento Sur débil en las zonas Norte, Este y Gran Mendoza, que se mantendrá hasta media tarde.

Se prevé un amanecer lluvioso, sobre todo en el Valle de Uco, la zona Norte y Este, y también en Malargüe, aunque con mejorías progresivas desde el mediodía y cielo parcialmente despejado hacia la tarde.

En la alta montaña, continuará el mal tiempo en la zona central y norte, con precipitaciones que disminuirán recién hacia la noche.

Las temperaturas descenderán, con mínimas entre 4 y 10°C y una máxima promedio de 23°C en el llano.