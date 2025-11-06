6 de noviembre de 2025
¿Por qué el 6 de noviembre se celebra el Día de los Parques Nacionales?

Cada 6 de noviembre se celebra en Argentina el Día de los Parques Nacionales. Conocé el origen y la historia de esta efeméride en la nota.

Foto: web
Cada 6 de noviembre se celebra el Día de los Parques Nacionales en Argentina, una efeméride que busca destacar la importancia de conservar los espacios naturales que favorecen tanto el equilibrio ambiental como el disfrute recreativo de las personas.

Un 6 de noviembre de 1905, hace 119 años, Francisco Pascasio Moreno, más conocido como Perito Moreno, donó 7.500 hectáreas de su propiedad ubicadas en Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi. El objetivo del científico, naturalista, botánico y geógrafo fue que esas tierras fueran “consagradas como un parque público natural”.

Francisco Pascasio Moreno
Perito Moreno, el científico argentino que contribuyó en las ciencias geográficas y naturalistas.

De esa forma nació el Parque Nacional del Sur, que 31 años más tarde adoptó el nombre de Parque Nacional Nahuel Huapi. Por ser el primer núcleo de áreas protegidas del país, se estableció el Día de los Parques Nacionales como efeméride nacional.

Desde la Administración de Parques Nacionales informan que, en la actualidad, existen cerca de 48 áreas protegidas: 46 en el territorio continental y 2 marinas, distribuidas en distintas regiones del país.

¿Qué es un Parque Nacional?

Según la Subsecretaría de Cultura, un parque nacional es un área protegida que tiene como objetivo conservar los recursos naturales y culturales. En zonas marítimas o continentales, su propósito es preservar la biodiversidad y la belleza escénica, alejadas de las actividades humanas, gracias a su estatus de protección legal.

Fuente: Subsecretaria de la Cultura.

