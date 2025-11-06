6 de noviembre de 2025
{}
Reforsal: Salud lanza un plan especial para poner al día deudas históricas

El Reforsal puso en marcha un Programa Especial y Excepcional de Regularización de Deudas Históricas para financiadores del sistema de salud.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

El Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL) aprobó este jueves la Resolución N° 31, que establece un Programa Especial y Excepcional de Regularización de Deudas Históricas para financiadores del sistema de salud de la provincia de Mendoza.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca optimizar la recuperación de costos sanitarios adeudados hasta el 30 de junio de 2024.

hospital central, dengue, enfermedades respiratorias.jpg
Salud apuesta al cobro de deudas históricas

La principal justificación del nuevo programa radica en la existencia de una deuda histórica originada bajo el antiguo marco legal (artículo 17 de la Ley N° 6015), la cual, si se aplicaran las tasas originales, resultaría excesivamente onerosa para los deudores debido al cálculo de intereses basado en la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) hasta marzo de 2024.

  • Sustitución de intereses: se acordará con los deudores la sustitución de la tasa de interés resarcitorio por la que aplica la Administración Tributaria Mendoza (ATM) para obligaciones tributarias devengadas en el mismo lapso anterior a agosto de 2024. Esto equipara las condiciones a las de los contribuyentes provinciales en mora.

  • Financiamiento a tasa reducida: los beneficiarios gozarán de una tasa de interés del 2% mensual sobre saldos, alineándose con el mínimo fijado por el Ministerio de Hacienda para planes de facilidades de pago.

"Se considera conveniente establecer un régimen especial y transitorio [...] sin alterar el régimen general vigente," destaca la fundamentación de la Resolución, subrayando el carácter excepcional y temporal de la oferta.

hospital lagomaggiore
Salud otorga incentivos por cumplimiento temprano

Para fomentar la celeridad en los acuerdos, el plan contempla un mecanismo de incentivos:

  • Se otorgará una mayor cantidad de cuotas a aquellos planes celebrados en sede administrativa o en la audiencia de conciliación prejudicial obligatoria.

  • Este beneficio se reducirá progresivamente para los acuerdos que se concreten en etapas judiciales posteriores.

La medida se encuadra en las facultades otorgadas a REFORSAL por la Ley N° 9535, que le permite establecer facilidades de pago, siempre que los beneficios no superen los previstos para las obligaciones tributarias provinciales.

reforsal

Temas
