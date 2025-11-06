El lugar donde fue atacado el supuesto autor del robo.

Un robo a mano armada hacia una mujer en Guaymallén desató una brutal agresión contra el presunto autor del asalto , quien fue apuñalado y golpeado duramente por varias personas, por lo que debió ser internado de urgencia en el hospital Central, donde por estas horas se recupera de las lesiones.

Todo ocurrió en horas de la madrugada de este jueves en Guaymallén , luego de que una mujer fuera víctima de un robo en calle Los Parrales de ese departamento.

Estafas que crecen en las calles Autos "mellizos": la trampa que ya afecta a más de 80 mil vehículos en Argentina

Vecinos de la zona quisieron hacer justicia por mano propia y persiguieron, a las corridas, al presunto autor del robo , un hombre de 32 años con antecedentes penales, quien finalmente fue apuñalado y golpeado duramente en varias partes del cuerpo.

El sujeto, identificado como Cristian Sebastián Pérez (33), debió irrumpir en una casa para salvar su vida y luego fue rescatado por la policía.

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Según fuentes policiales, cerca de las 0.40 de esta madrugada, ingresaron varios llamados al 911 para denunciar que un hombre estaba siendo perseguido por vecinos que lo querían linchar.

En un primer momento se mencionó la versión de un hecho de violencia de género, pero luego, testigos aclararon que el sujeto estaba siendo acusado por el robo a una mujer.

Lo cierto es que el hombre fue alcanzado por varios vecinos, quienes lo golpearon y atacaron con hierros. De esa forma, Pérez fue apuñalado a la altura de las costillas y atacado a patadas y piñas.

En medio de la agresión, el hombre logró zafar y escapó. Entonces, mientras era perseguido de nuevo por vecinos, irrumpió por la fuerza en una casa de calle Mendoza, en Guaymallén, donde se resguardó.

En ese lugar, la policía lo rescató y trasladó al hospital Central, lugar en el que permanece internado.

La investigación de lo ocurrido quedó en manos de la fiscalía de robos y hurtos.