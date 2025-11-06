6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
lo apuñalaron y golpearon

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Un hombre fue víctima de una brutal agresión tras ser acusado de un robo en Guaymallén. Quedó internado en el hospital Central.

El lugar donde fue atacado el supuesto autor del robo.&nbsp;

El lugar donde fue atacado el supuesto autor del robo. 

 Por Pablo Segura

Un robo a mano armada hacia una mujer en Guaymallén desató una brutal agresión contra el presunto autor del asalto, quien fue apuñalado y golpeado duramente por varias personas, por lo que debió ser internado de urgencia en el hospital Central, donde por estas horas se recupera de las lesiones.

Todo ocurrió en horas de la madrugada de este jueves en Guaymallén, luego de que una mujer fuera víctima de un robo en calle Los Parrales de ese departamento.

Lee además
Lograron frustrar robos y dos jóvenes fueron detenidos
Patrullajes preventivos

Operativos policiales en Maipú y Godoy Cruz: dos detenidos y elementos robados recuperados
Auto mellizos y el robo en la Argentina.
Estafas que crecen en las calles

Autos "mellizos": la trampa que ya afecta a más de 80 mil vehículos en Argentina

Vecinos de la zona quisieron hacer justicia por mano propia y persiguieron, a las corridas, al presunto autor del robo, un hombre de 32 años con antecedentes penales, quien finalmente fue apuñalado y golpeado duramente en varias partes del cuerpo.

El sujeto, identificado como Cristian Sebastián Pérez (33), debió irrumpir en una casa para salvar su vida y luego fue rescatado por la policía.

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Según fuentes policiales, cerca de las 0.40 de esta madrugada, ingresaron varios llamados al 911 para denunciar que un hombre estaba siendo perseguido por vecinos que lo querían linchar.

En un primer momento se mencionó la versión de un hecho de violencia de género, pero luego, testigos aclararon que el sujeto estaba siendo acusado por el robo a una mujer.

Lo cierto es que el hombre fue alcanzado por varios vecinos, quienes lo golpearon y atacaron con hierros. De esa forma, Pérez fue apuñalado a la altura de las costillas y atacado a patadas y piñas.

En medio de la agresión, el hombre logró zafar y escapó. Entonces, mientras era perseguido de nuevo por vecinos, irrumpió por la fuerza en una casa de calle Mendoza, en Guaymallén, donde se resguardó.

En ese lugar, la policía lo rescató y trasladó al hospital Central, lugar en el que permanece internado.

La investigación de lo ocurrido quedó en manos de la fiscalía de robos y hurtos.

Temas
Seguí leyendo

Robo en La Barraca Mall: cómo fue el momento en que una mujer le sustrajo el celular a un jubilado

Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

Violento robo a una familia en Lavalle: le llevaron todos los ahorros

Una familia de General Alvear pide ayuda para recuperar el equipo médico de su hijo

Suculento robo en una empresa de Maipú

Pactó la venta de un celular en Luján de Cuyo pero lo asaltaron y balearon

Otorgan prisión domiciliaria a la mujer de 82 años que causó el fatal accidente en el Parque San Martín

Confirmaron la nueva fecha del juicio por la muerte de Diego Maradona

Las Más Leídas

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026
Regreso legendario

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

La familia de la víctima expresó su profunda indignación y cuestionó duramente a la Justicia video
La palabra del hijo

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Te Puede Interesar

La hincha de la Lepra celebra el primer título de la historia del club. 
Imperdible

La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

Por Sitio Andino Deportes
Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, los tres nuevos conductores de la CGT nacional.
Repercusiones

Unidad y mayor confrontación: las voces mendocinas tras la renovación de la CGT nacional

Por Facundo La Rosa
En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral.
Dia del Bancario

En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral

Por Marcelo López Álvarez