Autos "mellizos": la trampa que ya afecta a más de 80 mil vehículos en Argentina

En la Argentina existen más de 80 mil automóviles "mellizos" que circulan por las calles de las diferentes provincias, al tiempo que un 80 por ciento de ellos son camionetas utilitarias, 4x4 y Pick Ups, grandes y medianas.

Así lo denunciaron las ONG´s Defendamos Buenos Aires y Defendamos la República Argentina, encabezadas por el abogado Javier Miglino , tras un relevamiento llevado a cabo.

"La venta de autos mellizos es una estafa que crece cada vez más y que, a pesar de los recaudos, tiene detrás una operatoria sofisticada, que prolifera por ventas que se llevan a cabo a través de plataformas publicitarias como Marketplace de Facebook, avisos en OLX, y otros" , precisó Miglino en declaraciones a Noticias Argentinas.

En ese sentido, explicó: "Las víctimas salen a comprar un automóvil usado , encuentran uno en excelente estado y a buen precio y pagan primero para revisar después. En el momento en que se acercan al Registro de la Propiedad Automotor surgen las anomalías y todo se viene abajo porque el auto comprado no era tal, se trata de un auto robado con papeles falsificados, desde título de propiedad y cédula verde a constancias de seguros, patentes, verificación técnica policial, etc", precisó el letrado experto en seguridad pública.

"Por lo general este tipo de robo de autos ´mellizos´ tienen detrás dos bandas de delincuentes: una que se encarga del robo del auto a mano armada y otra que se encarga de confeccionar e imprimir la documentación falsa que va a acompañar la venta; incluyendo a los vendedores que son estafadores experimentados", señaló.

¿Cómo se desarrolla el engaño tras el robo del automóvil?

Los vehículos son robados en forma violenta y a mano armada, tal como muestran decenas de casos filmados, donde aparecen de la nada cuatro o cinco delincuentes que encañonan al propietario y le llevan el coche o camioneta.

"La idea es llevarlo con la llave puesta, sin alarmas y sin rastreadores satelitales activados. Después los autos se ´enfrían´, le cambian la patente y los dejan estacionados en playas de estacionamiento o en la calle para asegurarse de que no está en la mira policial", detalló Miglino.

Y prosiguió: "El auto ´mellizo´ recibe ese apodo policial porque tiene datos de un auto igual, por ejemplo un Peugeot 208 Allure, modelo 2024. El título automotor y la cédula verde tendrán los números originales de chasis y motor de ese auto robado. Pero la patente será de otro Peugeot 208 Allure, modelo 2024 que no tiene pedido de captura. De ese modo el vehículo viaja sin que lo paren porque el número de patente no tiene pedido de secuestro".

"El Artículo 292 del Código Penal señala: "El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar en perjuicio... Si el documento falsificado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años. Es decir que usar un auto mellizo expone a esa pena, tal como delito federal", advirtió el letrado.

Y agregó: "Por eso si lamentablemente se da el caso de haber comprado un vehículo ´mellizo´ hay que hacer dos cosas: primero consultar con un abogado y luego hacer la denuncia en la fiscalía de turno, poniendo el vehículo a disposición judicial. Solo de ese modo las cosas podrán solucionarse".

¿Cómo evitar fraudes en las venta de autos en la Argentina?

Miglino indicó que "lo mejor en todos los casos es concurrir al Registro de la Propiedad Automotor y cerrar la operación ahí mismo, porque los estafadores pactan las ventas en días y horarios en los que los registros ya están cerrados, por lo cual cuando la estafa se hace evidente a las 24 horas o después, es imposible dar con los estafadores".

Las "viudas negras" y las camionetas "mellizas"

"Las "viudas negras", es decir las célebres mujeres que duermen a los hombres para robarlos y que han ocasionado durante este 2025 nada menos que 26 muertes en la Argentina, roban también los vehículos a sus víctimas. Esos mismos autos y camionetas se transforman en ´mellizos´, que venden o que ellas mismas usan con papeles falsos como el caso de dos mujeres detenidas en Villa Lugano en julio de 2025 con una camioneta Volkswagen Nivus cero kilómetro", precisó.

"Ambas fueron detenidas en un control vehicular y al verificar los datos del motor y chasis de la Volkswagen Nivus, se constató que tenía un pedido de secuestro activo por una causa de robo a mano armada. Detalle: la camioneta no tenía patente y estaba escoltada por otra ´viuda negra´ a bordo de un Audi A1. La camioneta tenía pedido de secuestro de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 del Departamento Judicial de Mercedes", recordó Miglino.

Asimismo, sostuvo que en aquel entonces "las detenidas intentaron sobornar a los efectivos, ofrecimiento que fue rechazado y registrado por los agentes".

"La Unidad Fiscal de Flagrancia Sur, a cargo de Agustín Aymeric, ordenó la detención de ambas mujeres bajo la imputación del delito de cohecho. Los vehículos involucrados, así como los elementos hallados en su interior, fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia Nacional de Rogatorias y de la Justicia de Mercedes, que había emitido la orden de captura", concluyó el abogado.