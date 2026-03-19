19 de marzo de 2026
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Marzo

¿Por qué el 19 de marzo se celebra el Día del Carpintero en Argentina?

Como cada 19 de marzo, se celebra el Día Nacional del Carpintero, una fecha estrechamente vinculada a la Iglesia católica. En esta nota, conocé su historia.

¿Por qué el 19 de marzo se celebra el Día del Carpintero en Argentina?

¿Por qué el 19 de marzo se celebra el Día del Carpintero en Argentina?

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 19 de marzo, Argentina celebra el Día del Carpintero, una fecha dedicada a reconocer uno de los oficios más antiguos y valorados. La jornada no solo destaca el trabajo artesanal con la madera, sino que también rinde homenaje a una tradición profundamente ligada a la historia y la cultura.

19 de marzo: por qué se celebra el Día del Carpintero en Argentina

La conmemoración coincide con el Día de San José, figura central en la tradición cristiana y considerado el patrono de los carpinteros. Según los relatos bíblicos, San José ejercía este oficio, lo que lo convirtió en un símbolo del trabajo manual, la dedicación y la humildad.

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San José - Jesús
Día del Carpintero en Argentina: una fecha en honor a San José de Nazaret.

Día del Carpintero en Argentina: una fecha en honor a San José de Nazaret.

Por este motivo, la Iglesia católica lo reconoce como protector de los trabajadores y referente de la carpintería, lo que dio origen a esta efeméride que se celebra cada 19 de marzo en distintos países.

La carpintería es un oficio que combina técnica, creatividad y precisión. Quienes se dedican a esta actividad trabajan principalmente con madera para diseñar, construir y reparar muebles, estructuras y objetos de uso cotidiano.

El proceso incluye diversas etapas, como el corte, el ensamblado de piezas, el lijado y el acabado final, que puede implicar barnizado o lustrado. Más allá de su función práctica, la carpintería también es considerada un arte, ya que permite transformar un material noble en piezas únicas y duraderas.

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