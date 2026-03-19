¿Por qué el 19 de marzo se celebra el Día del Carpintero en Argentina?

Cada 19 de marzo, Argentina celebra el Día del Carpintero, una fecha dedicada a reconocer uno de los oficios más antiguos y valorados. La jornada no solo destaca el trabajo artesanal con la madera, sino que también rinde homenaje a una tradición profundamente ligada a la historia y la cultura.
19 de marzo: por qué se celebra el Día del Carpintero en Argentina
La conmemoración coincide con el Día de San José, figura central en la tradición cristiana y considerado el patrono de los carpinteros. Según los relatos bíblicos, San José ejercía este oficio, lo que lo convirtió en un símbolo del trabajo manual, la dedicación y la humildad.
Por este motivo, la Iglesia católica lo reconoce como protector de los trabajadores y referente de la carpintería, lo que dio origen a esta efeméride que se celebra cada 19 de marzo en distintos países.
La carpintería es un oficio que combina técnica, creatividad y precisión. Quienes se dedican a esta actividad trabajan principalmente con madera para diseñar, construir y reparar muebles, estructuras y objetos de uso cotidiano.
El proceso incluye diversas etapas, como el corte, el ensamblado de piezas, el lijado y el acabado final, que puede implicar barnizado o lustrado. Más allá de su función práctica, la carpintería también es considerada un arte, ya que permite transformar un material noble en piezas únicas y duraderas.