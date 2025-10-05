Récord histórico: la venta de autos usados marcó su mejor mes en tres décadas

En lo que va del año, entre enero y septiembre, se vendieron 1.436.656 vehículos usados

La venta de autos usados registró en septiembre su mejor desempeño histórico desde 1995, con un total de 171.364 unidades comercializadas en todo el país, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA) . El crecimiento interanual fue del 5,45% respecto a septiembre de 2024, mientras que, en agosto (167.525 unidades), la suba mensual alcanzó el 2,29% .

En lo que va del año, entre enero y septiembre, se vendieron 1.436.656 vehículos usados , un 13,84% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían transferido 1.262.016 unidades.

“El mercado mostró su fortaleza. Con precios estables y productos demandados, era esperable un repunte como este”, señaló Alejandro Lamas , secretario de la CCA, quien definió al último mes como “ el mejor septiembre desde que se tiene registro ”.

El directivo destacó que, a diferencia de agosto —mes en el que las ventas habían caído tanto en la comparación interanual (-5,05%) como mensual (-6,6%)—, en septiembre “la gente volvió a mostrar interés en la compra de vehículos, generando un movimiento importante en las agencias de todo el país”.

Según Lamas, el interior continúa siendo el gran impulsor del sector. Las provincias con mayor crecimiento en ventas fueron Formosa (38,26%), Neuquén (32,64%), Catamarca (28,81%), Santiago del Estero (27,42%), La Rioja (25,63%), Jujuy (25,32%), Salta (24,64%), Chubut (22,55%), Río Negro (22,21%) y Chaco (22,08%). En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción con menor incremento, con apenas un 8,2%.

De mantenerse este ritmo de comercialización, la CCA proyecta que 2025 podría cerrar con más de 1,8 millones de autos usados vendidos.

Los 10 autos usados más vendidos en septiembre