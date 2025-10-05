5 de octubre de 2025
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 5 de octubre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, domingo 5 de octubre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.420;
  • Para la venta a $1.440.
3 OCTUBRE - PLACA-MONEDA-EXTRANJERA

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, domingo 5 de octubre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.497,63 para la compra;
  • A $1.499,17 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.517,81 para la compra;
  • A $1.545,21 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.820 para la compra;
  • A $1.885 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, domingo 5 de octubre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.620 para la compra;
  • En $1.720 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $678 para la compra;
  • A $1457,74 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

mineria en argentina: ¿que son las tierras raras que pretende estados unidos a cambio de apoyo?
Geopolitica y economía

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

Dos jóvenes heridos tras un ataque a balazos en Las Heras. Imagen ilustrativa.
Violento hecho

Dos jóvenes heridos tras un ataque a balazos en Las Heras

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael.
Búsqueda

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza.
Datos

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?
Geopolitica y economía

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

Por Marcelo López Álvarez
¿Conocés las propuestas de los candidatos?
Plataformas de campaña

Elecciones 2025: estas son las propuestas de los distintos frentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala