5 de octubre de 2025
Sitio Andino
Estrategia comercial

La provincia de Mendoza se lució en ProWine São Paulo con bodegas y un hub logístico propio

La provincia de Mendoza reafirmó su rol protagónico en la feria de vino y bebida espirituosa más relevante de Latinoamérica, respaldada por ProWein Düsseldorf.

La provincia de Mendoza participó de la feria de vinos y bebidas espirituosas.

La provincia de Mendoza participó de la feria de vinos y bebidas espirituosas.

Por Sitio Andino Economía

Del pasado 30 de septiembre al 2 de octubre, la provincia de Mendoza estuvo representada en ProWine São Paulo 2025, la feria de vinos y bebidas espirituosas más importante de América Latina, que se realiza en el centro de exposiciones de São Paulo Expo, Brasil. La participación provincial, coordinada por ProMendoza, acompaña a bodegas mendocinas en su posicionamiento y expansión en el competitivo mercado brasileño.

En total, ProMendoza lleva ocho stands, incluyendo un espacio dedicado a su hub logístico, que agrupa a cinco bodegas: Cuvelier, Canepa, Magia de Uco, Rivero y Finca Don Carlos. Estas empresas ya cuentan con sus productos nacionalizados en Brasil, lo que les permite realizar ventas directas tanto a distribuidores locales como al canal horeca (hoteles, restaurantes y catering), ampliando significativamente sus oportunidades comerciales.

Participaron otras bodegas de la provincia de Mendoza

Además, otras bodegas que participan bajo el paraguas de ProMendoza en esta edición de la feria son The Wine Plan, Bodega La Añorada, Galileo Wines, Casa Gil Amici, Bodega Renacer, Albaflor, Domiciano y Casa de Uco.

La presencia mendocina en ProWine São Paulo es estratégica, ya que el mercado brasileño es uno de los más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento en la región. El evento no solo permite exhibir la diversidad y calidad del vino mendocino, sino también conectar con importadores, distribuidores, sommeliers y compradores clave de toda América Latina.

ProWine São Paulo, respaldada por ProWein Düsseldorf, se ha consolidado como la principal feria del sector en la región, atrayendo durante tres días a profesionales del mundo del vino para establecer contactos, compartir conocimientos y generar negocios de alto nivel.

