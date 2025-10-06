6 de octubre de 2025
El Premio Nobel de Medicina 2025 lo ganan Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

El anuncio llegó desde Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel entrega el Premio Nobel desde el año 1901.

El Premio Nobel de Medicina 2025 lo ganan Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi.

Por Sitio Andino Mundo

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2025 fue otorgado este lunes a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi porque "sus descubrimientos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo, para el cáncer y las enfermedades autoinmunes" afirmó el organismo encargado de otorgar el premio.

El anuncio llegó desde Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel entrega, desde 1901, este reconocimiento a "aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad".

La tolerancia inmune periférica es el mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes.

Por qué ganaron el Premio Nobel de Medicina

El jurado destacó que los premiados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y abrieron una nueva línea de investigación, lo que permitió desarrollar nuevos tratamientos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, indicó Olle Kämpe, presidente del jurado. Fuente: NA

