Fuerte terremoto en Filipinas deja la menos 69 muertos.

El terremoto en Filipinas se produjo anoche a las 21:59 hora local con una magnitud de 6,9 en la escala de Richter, según los primeros reportes oficiales. El epicentro se localizó frente a la costa de Calape, en el norte de la isla de Cebú, uno de los principales destinos turísticos del país.
El movimiento telúrico fue seguido por fuertes réplicas, incluida una de magnitud 6 que se sintió en varias provincias del centro del archipiélago. Pese a la magnitud del sismo, no se emitióalerta de tsunami.