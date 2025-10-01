Fuerte terremoto en Filipinas deja la menos 69 muertos.

El terremoto en Filipinas se produjo anoche a las 21:59 hora local con una magnitud de 6,9 en la escala de Richter , según los primeros reportes oficiales. El epicentro se localizó frente a la costa de Calape , en el norte de la isla de Cebú , uno de los principales destinos turísticos del país.

El movimiento telúrico fue seguido por fuertes réplicas , incluida una de magnitud 6 que se sintió en varias provincias del centro del archipiélago. Pese a la magnitud del sismo, no se emitió alerta de tsunami .

En Nueva York Milei reforzó su alianza con Netanyahu en Nueva York y pidió la liberación de los rehenes argentino

Impactante El hallazgo científico sin precedentes en China que reescribe la historia evolutiva

Hasta el momento, las autoridades confirmaron al menos 69 fallecidos , aunque se prevé que el número aumente con el avance de las tareas de rescate.

Los hospitales de la isla de Cebú se encuentran colapsados por la cantidad de heridos , y algunos pacientes podrían ser trasladados a otras provincias.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Ciudades más afectadas por el terremoto

Entre las zonas más golpeadas está Bogo, una ciudad de 90.000 habitantes donde se registraron unos 30 muertos tras el derrumbe de edificios.

En San Remigio, el alcalde declaró el estado de emergencia y solicitó ayuda urgente en alimentos y agua para los desplazados.

A pesar del desastre, el aeropuerto de Cebú continuó en funcionamiento para permitir el arribo de ayuda humanitaria y la salida de personas afectadas.

Respuesta del gobierno de Filipinas

El presidente Ferdinand Marcos Jr. expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró una respuesta rápida del gobierno.

Brigadas de rescate, militares y voluntarios trabajan contrarreloj en busca de sobrevivientes entre los escombros.

La prioridad ahora es atender a las víctimas, restablecer los servicios básicos y garantizar el acceso a agua potable y alimentos en las zonas más afectadas.