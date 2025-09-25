El hallazgo científico sin precedentes en China que reescribe la historia evolutiva

Cada día, la arqueología nos sorprende con descubrimientos que impactan al mundo. En China, un hallazgo científico sin precedentes está reescribiendo la historia evolutiva como nunca antes. En esta nota, te contamos qué encontró el equipo de científicos que trabajó en la zona.

Descubrimiento histórico en China sorprende a toda la comunidad científica Un equipo de científicos internacionales logró un descubrimiento en Fujian que está revolucionando el conocimiento sobre la evolución de las aves: se trata del fósil de Baminornis zhenghensis, considerado hasta ahora como el ave más antigua conocida. Esta especie habitó la Tierra durante el Jurásico, hace aproximadamente 172 millones de años, y presentaba un conjunto de rasgos que la hacen única.

Hasta este hallazgo, los fósiles más antiguos de aves no superaban los 150 millones de años, lo que indica que las aves prehistóricas aparecieron al menos 20 millones de años antes de lo que se pensaba.

Baminornis zhenghensis Reconstrucción del Baminornis zhenghensis, el ave jurásica más antigua descubierta en China Estudios realizados previamente revelaron que Baminornis tenía una cola corta con un hueso especial que facilitaba el movimiento coordinado de las plumas, una adaptación clave para el vuelo. Este tipo de estructura solo se había observado en aves mucho más modernas, lo que redefine nuestra comprensión sobre la evolución de estas criaturas. / El Cronista

