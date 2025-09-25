Asamblea General de la ONU: perspectivas sobre el conflicto en Oriente Medio

Encuentro internacional

La Asamblea General de la ONU ha vuelto a poner de manifiesto la complejidad de las relaciones internacionales, en especial en torno a Medio Oriente.

El discurso de Gustavo Petro, presidente de Colombia, marcó un hito al calificar de genocidio las acciones en Gaza, provocando la salida de figuras de la delegación estadounidense. Petro instó a la comunidad internacional a reconocer su responsabilidad en el conflicto y propuso un mecanismo de votación en la Asamblea General sin el derecho a veto, para permitir decisiones más democráticas y efectivas.

Debate abierto sobre el conflicto en Oriente Medio

Asimismo, líderes como Ignacio Lula da Silva y Pedro Sánchez sostuvieron posiciones similares, destacando la importancia de un enfoque humanitario. Sin embargo, la respuesta de líderes como Donald Trump y el apoyo incondicional al gobierno de Benjamín Netanyahu por parte de Milei ha generado críticas.

2025_09_250923700
Lula da Silva en la Asamblea General de la ONU.

Lula da Silva en la Asamblea General de la ONU.

Los críticos argumentan que la ONU ha perdido credibilidad y autonomía, debido a la persistencia del derecho de veto de los cinco miembros permanentes para resolver conflictos graves.

En el marco de esta violencia y desconfianza, se espera que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos se mantengan tensas, pero pragmáticas, con Milei alineándose con el gobierno israelí. Sin embargo, también existe preocupación sobre las repercusiones de este alineamiento, dado el contexto histórico de Argentina con la diáspora israelí, que podría intensificar riesgos internos. El desafío para la comunidad internacional es generar un diálogo constructivo que ayude a desescalar la violencia sin alinearse con posturas extremas.

Asamblea de la ONU y posturas internacionales

