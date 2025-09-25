Asamblea General de la ONU: perspectivas sobre el conflicto en Oriente Medio

La reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha capturado la atención global, especialmente por el enfoque en el conflicto en Medio Oriente y las posturas de varios líderes internacionales. Javier Milei , presidente argentino, participó de este foro global e hizo guiños hacia la diplomacia tradicional, destacando la causa de las Malvinas.

El discurso de Gustavo Petro , presidente de Colombia, marcó un hito al calificar de genocidio las acciones en Gaza, provocando la salida de figuras de la delegación estadounidense. Petro instó a la comunidad internacional a reconocer su responsabilidad en el conflicto y propuso un mecanismo de votación en la Asamblea General sin el derecho a veto, para permitir decisiones más democráticas y efectivas.

Asimismo, líderes como Ignacio Lula da Silva y Pedro Sánchez sostuvieron posiciones similares, destacando la importancia de un enfoque humanitario. Sin embargo, la respuesta de líderes como Donald Trump y el apoyo incondicional al gobierno de Benjamín Netanyahu por parte de Milei ha generado críticas.

Los críticos argumentan que la ONU ha perdido credibilidad y autonomía, debido a la persistencia del derecho de veto de los cinco miembros permanentes para resolver conflictos graves.

En el marco de esta violencia y desconfianza, se espera que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos se mantengan tensas, pero pragmáticas, con Milei alineándose con el gobierno israelí. Sin embargo, también existe preocupación sobre las repercusiones de este alineamiento, dado el contexto histórico de Argentina con la diáspora israelí, que podría intensificar riesgos internos. El desafío para la comunidad internacional es generar un diálogo constructivo que ayude a desescalar la violencia sin alinearse con posturas extremas.

Asamblea de la ONU y posturas internacionales

